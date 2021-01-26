Zappmatch for Netflix, tek başlarına dizi veya film izlemekten sıkılanlar, film dizi önerisi almak isteyenler için düşünülmüş bir sosyal ağ uygulaması. Netflix dizileri ve filmleri üzerinden insanların birbirleriyle sohbet edebildiği platform, çok sade arayüz sunuyor.

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Zappmatch, dizi veya film zevki sizinle aynı olan kişileri keşfedip yeni arkadaşlıklar edinebileceğiniz bir sosyal platform. Sizinle aynı anda aynı diziyi veya film izleyen insanlarla eşleşip onlarla sohbet edebiliyorsunuz. İzleyecek yeni dizi veya filmi mi arıyorsunuz? Yeni diziler veya filmler keşfedebilirsiniz. Eşleştiğiniz kişinin muhabbeti hoşunuza gitmedi mi? Hemen eşleşmenizi kaldırabilir, bir daha karşılaşmamak üzere arkadaş listenizden çıkarabilirsiniz. Sizi rahatsız mı ediyor? Engelleyebilirsiniz.

Zappmatch, uzaktan kumanda da içeriyor. İstediğiniz diziyi veya filmi tek dokunuşla bilgisayarınızda açabilir, izlediğiniz dizi veya filmi duraklatabilir, sesi ayarlayabilir, ileri geri sarabilir, bir sonraki bölüme atlayabilirsiniz.