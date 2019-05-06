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ZOBA: Zoo Online Battle Arena 0.15.0 (Android)
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  4. ZOBA: Zoo Online Battle Arena - Android için Aksiyon Oyunu

ZOBA: Zoo Online Battle Arena

0.15.0
Android
ZOBA: Zoo Online Battle Arena
ÜCRETSİZ
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Murat İşçi
Murat İşçi -

Harika deneyim sunan bir mobil aksiyon oyunu

ZOBA, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil aksiyon oyunu olarak dikkat çekiyor.

Renkli görselleri ve harika atmosferiyle dikkat çeken ZOBA, gerçek zamanlı mücadelelere dahil olup becerilerinizi sınayabileceğiniz bir oyundur. Battle royale moduyla oynanan oyunda maymunları kontrol ediyorsunuz. En güçlü olmak için mücadele ettiğiniz oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Hayatta kalan son kişi olmaya çalıştığınız ZOBA oyununu mutlaka telefonlarınıza indirmelisiniz. Bu tarz oyunları seviyorsanız ZOBA sizleri bekliyor. Haritada rastgele olarak yerleştirilmiş silahları bulmanız gereken oyunda keyifli vakit geçirebiliyorsunuz.

ZOBA oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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