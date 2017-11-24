Zombie Crisis, farklı kamera açılarından oynanış sunan zombili aksiyon oyunu. Zombilerin istila ettiği koca şehri tek başımıza savunmaya çalıştığımız oyun, oldukça kaliteli grafikler sunuyor. Zombili, bol kanlı, hızlı tempolu mobil oyunları Android telefonunuzdan eksik etmiyorsanız tavsiye ederim.

Zombiye dönüşmüş insanlar yerine zombi olarak doğmuş son derece çirkin yaratıklarla yüz yüze geldiğimiz oyunda rpg ve aksiyon öğeleri bir arada kullanılmış. Etrafımızı saran zombilere karşı hayatta kalabilmek için durmadan ateş ediyoruz. Bazen açık alanda bazen de sağlam gördüğümüz bir şeylerin arkasına gizlenerek, siper alarak yaratıkları kafalarından uçuruyoruz. Farklı türde zombilerin işini bitirdikten sonra “big boss” olarak geçen devlerle karşılaşıyoruz. Neyse ki silah tarafında çeşitlilik var; klasik silahlar dışında elektromanyetik tabancalardan alev bombalarına fantastik silahlarımız mevcut.

Bu arada oyunda üç mod mevcut. Senaryo modu, arama modu ve avcı modu oynanabilir, direkt açık modlar karşımıza çıkıyor. Unutmadan, oyun içinde gerçek parayla satın alınabilir öğeler mevcut. Oyuna girmeden uygulama içi satın alım seçeneğini kapatmanızı öneririm.