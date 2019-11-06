Zombie Fest (Zombi Festivali) Android oyununda zombilere karşı hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. Android telefonlarda en çok indirilip oynanan araba yarışı oyunlarından Drift Max serisinin geliştiricisi Tiramisu’nun imzasını taşıyor. Zombi oyunlarını seviyorsanız Zombie Fest Türkçe adıyla Zombi Festivali oyunu tam size göre.

Capcanlı grafik ve animasyonlarıyla içine alan zombi oyunu Zombie Fest’te karakterimiz sipere yatıp çevrenizi saran zombilere karşı hayatta kalma mücadelesi veriyor. Tabii ki onu kaderiyle tek başına bırakmıyorsunuz. Zombiler, şehir, havaalanı, ofis, kısaca her yerde karşınıza çıkıyor. Etrafınızı bir anda saran zombilerle başa çıkmak için kullanabileceğiniz silahlar arasında tabanca, hafif makineli silah, pompalı tüfek, minigun, saldırı tüfeği, roketatar, alev silahı, keskin nişancı tüfeği bulunuyor. Seviyeler kolaydan zora doğru ilerliyor. Her bölüm sonunda çok güçlü bir zombi ile kapışıyorsunuz. Yani boss savaşları da var.

Zombie Fest (Zombi Festivali) Android Oyunu Özellikleri