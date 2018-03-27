Zombie Gunship Revenant AR, artırılmış gerçeklik desteği sunmasıyla mobil platformdaki diğer zombi öldürme oyunlarından ayrılıyor. ARCore destekli Android telefonlarda oynanabildiğini belirtmek gerek. AR oyunları seviyorsanız, zombi sürüsünün ortasına atan bu oyunu kesinlikle oynamalısınız. Üstelik indirmesi de oynaması da ücretsiz!

Limbic Software tarafından geliştirilen zombi shooter oyununu diğerlerinden ayıran en önemli nokta; artırılmış gerçeklik (augmented reality) tabanlı oynanış sunması. ARCore ile uyumlu telefon kullanıcılarına özel hazırlanan oyunda savaş helikopterine atlayıp zombi avına çıkıyorsunuz. Bölge zombi kaynıyor. Termal kamerayı da aktif edip bölgede tek bir zombi kalmayana dek tarıyorsunuz. Roket, füze, gatling silahı, sniper pod ve daha birçok silahla donatılan helikopterin kontrolünü sağlamak çok zor değil.