RetroStyle Games UA tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak piyasaya sürülen Zombie Run 2 aksiyon oyunu olarak yayın hayatına devam ederken yepyeni oyunculara da ulaşmaya devam ediyor.

Klasik koşu oyunları arasında yer alan Zombie Run 2’de oyuncular karakterleri ile hızlı ve tempolu bir şekilde koşacak, koşarken karşılarına çıkan engellere takılmadan ilerlemeye çalışacaklar. Yapım içerisinde ilerlerken karşılarına çıkan altınları da toplayacak olan oyuncular, tek bir parmak hareketi ile karakterlerini kontrol edecekler.

Heyecan verici yapısı ile oyuncuları ilerlemeye dayalı bir oynanışa götüren yapım da oyuncular karşılarına çıkan engellerden zıplayarak, eğilerek ya da o engelleri elleri ile kaldırarak aşabilecekler.

Yapım içerisinde farklı karakter seçenekleri de oyunculara sunulurken yapım güncellemeler de almaya devam ediyor.

4.1 inceleme puanına sahip olan oyun 500 binden fazla oyuncuyu elinde bulunduruyor.