Zombilerle ilgili olup da bu kadar eğlenceli ve komik hiçbir oyun piyasaya çıkmamıştı.

Klasik oyunlar arasına yeni katılan ve bünyesindeki zombiler ile oyunculara eğlenceli anlar sunan Zombies vs Balls kitlesini genişletmek için yepyeni içerikler almaya devam ediyor.

Zombilerin ordusuna karşı mücadele edeceğimiz yapımda oyuncular top atışları ile zombi ordularını yavaş yavaş yok etmeye çalışacaklar. Yapım içerisinde ilerledikçe daha zorlu zombiler ile de karşılaşacak olan oyuncular harika fizik kuralları ile karşılaşacaklar.

Basit görsel efektlerinde yer aldığı yapım da herhangi bir internet bağlantısı olmadan oyuncular zombiler ile mücadele edecekler.

Komik ve zorlu bir içeriğe sahip olan yapım her kesimden oyuncu tarafından kolaylıkla oynanabiliyor.

10 binden fazla oyuncuya ev sahipliği yapan Zombies vs Balls oyuncu incelemelerinde 4.2 olarak değerlendirildi.