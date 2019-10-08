Zooba, Android işletim sisteme sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil aksiyon oyunu olarak ön plana çıkmakta.

Benzersiz mekanikleri ve sürükleyici atmosferiyle ön plana çıkan oyunda farklı karakterleri kontrol ederek mücadele ediyorsunuz. Battle Royale tarzı bir oynanışa sahip olan oyunda 20 oyunculu bir areneda savaşlara katılıyorsunuz. MOBA ve Battle Royale oyun modlarını birleştiren oyunda güçlü olmak için becerilerinizi ortaya koymanız gerekiyor. Farklı eşyaları ve ödülleri toplayarak karakterinizi geliştirmeye çalıştığınız oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Harika bir oyun deneyimi sunan Zooba, bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir oyun. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz bir oyun olarak nitelendirebileceğim Zooba sizleri bekliyor.

Zooba oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.