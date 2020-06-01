İndir 14.00 MB
Zynn 1.0.2.002 (Android)
  1. Tamindir
  2. Uygulama
  3. Sosyal Medya
  4. Zynn - Android İçin TikTok Benzeri Para Kazandıran Uygulama

Zynn

1.0.2.002
Android
Zynn
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı

Zynn Android İndir: TikTok benzeri para kazandıran mobil uygulama

Zynn Ekran Görüntüleri - 1
Zynn Ekran Görüntüleri - 2
Zynn Ekran Görüntüleri - 3
Zynn Ekran Görüntüleri - 4
Zynn Ekran Görüntüleri - 5
Zynn Ekran Görüntüleri - 6
Zynn Ekran Görüntüleri - 7
Erkan Calp
Erkan Calp -

Zynn, TikTok gibi kısa videolar çekip paylaşabileceğiniz bir mobil uygulama ancak Zynn’de izlediğiniz her videodan para kazanıyorsunuz. Google Play’de en çok indirilen Android uygulamalar listesinde TikTok’u geçen Zynn, izlettiği her videodan para kazandırmasıyla öne çıkıyor.

Zynn, TikTok ile aynı arayüze sahip, TikTok gibi kısa videolar paylaşıyorsunuz ancak Zynn’de izlediğiniz videolardan para kazanabiliyorsunuz. Her videonun üzerinde dolar işareti olan bir geri sayım çıkıyor, videoyu izlerken bu sayaç doluyor, video sonunda nakit para veya hediyeye çevirebileceğiniz puan kazanıyorsunuz. Ayrıca platforma dahil ettiğiniz kullanıcılar için de para kazanabiliyorsunuz. Zynn’e üye olmak ücretsiz ve Google, Facebook veya telefon numaranızla hızlıca kayıt olabiliyorsunuz.

Zynn - TikTok Benzeri Para Kazandıran Android Uygulaması

  • Çabuk çekilen, doğal, eğlenceli videoları keşfedin.
  • Geniş müzik kütüphanesi, etkileyici çıkartmalar ve eğlenceli efektlerle 15 saniyelik videolar oluşturun.
  • Instagram, Snapchat vb. platformlarda paylaşın.
  • Dünyanın dört bir yanından kafa dengi insanlarla tanışın, topluluğunuzu kucaklayın.

İLGİLİ SORULAR

YENİ BİR SORU SOR

YORUMLAR