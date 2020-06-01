Zynn, TikTok gibi kısa videolar çekip paylaşabileceğiniz bir mobil uygulama ancak Zynn’de izlediğiniz her videodan para kazanıyorsunuz. Google Play’de en çok indirilen Android uygulamalar listesinde TikTok’u geçen Zynn, izlettiği her videodan para kazandırmasıyla öne çıkıyor.

Zynn, TikTok ile aynı arayüze sahip, TikTok gibi kısa videolar paylaşıyorsunuz ancak Zynn’de izlediğiniz videolardan para kazanabiliyorsunuz. Her videonun üzerinde dolar işareti olan bir geri sayım çıkıyor, videoyu izlerken bu sayaç doluyor, video sonunda nakit para veya hediyeye çevirebileceğiniz puan kazanıyorsunuz. Ayrıca platforma dahil ettiğiniz kullanıcılar için de para kazanabiliyorsunuz. Zynn’e üye olmak ücretsiz ve Google, Facebook veya telefon numaranızla hızlıca kayıt olabiliyorsunuz.

Zynn - TikTok Benzeri Para Kazandıran Android Uygulaması