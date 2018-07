2018'in İkinci Yarısında Çıkacak 11 Harika Film

Sinema tutkunları buraya! Yılın ilk yarısına sırtımızı dönerken, aksiyondan bilim kurguya, maceradan gerilime kadar ufukta olan birçok harika yapım bize göz kırpmaya başladı bile. Biz de 2018’in ikinci yarısında beyaz perdede boy gösterecek en güzel filmleri sizler için derledik. Hadi gelin, listede hangi yapımlar varmış hep birlikte bakalım.

Mission: Impossible - Fallout

Mission: Impossible (Görevimiz Tehlike) serisinin 6. devam filmi Mission: Impossible - Fallout, her zaman olduğu gibi aksiyon seviyesini tavana çıkarmaya geliyor.

Filmin başrollerinde, Tom Cruise (Ethan Hunt) ve Henry Cavill'in (August Walker) yanı sıra, Angela Bassett, Rebecca Ferguson, Simon Pegg ve Ving Rhames gibi isimler de yer alıyor.

Henry Cavill'i kötü adam adam rolünde izleyeceğimiz Mission: Impossible - Fallout'ta, korkusuz ajanımız Ethan Hunt, her zaman olduğu gibi tüm dünyayı altüst edecek bir krizi çözmekle meşgul olacak.

Christopher McQuarrie’ın senaryo ve yönetmenliğini üstlendiği Mission: Impossible - Fallout, ülkemizde 27 Temmuz 2018'de vizyona girecek.

The Equalizer 2

The Equalizer’ın devam filminde yine usta aktör Danzel Washington’u izleyeceğiz. Yönetmen koltuğunda Antoine Fuqua’nın oturduğu filmin senaryosunu Richard Wenk kaleme alıyor.

Adaletin yılmaz savunucu olan Robert McCall, eski dostu Susan Plummer’ın öldürülmesi üzerine intikam arayışına girer.

Filmde Danzel Washington’a, Bill Pullman, Melissa Leo, Pedro Pascal, Jonathan Scarfe, Sakina Jaffrey ve Lexie Roth gibi isimler eşlik ediyor.

The Equalizer 2, ülkemizde 24 Ağustos 2018 tarihinde vizyona girecek.

The Predator

80'li yılların ikonik bilim kurgu filmi The Predator serinin dördüncü halkası ile kaldığı yerden devam edecek.

Filmde, diğer türlerin DNA yapılarını kullanarak kendilerini daha da geliştimiş olan Predator'lar, küçük bir çocuğun oyuncak sandığı şeyle oynaması sonucunda dünyaya yeniden gelecek ve insanoğlunun gezegendeki varlığını tehdit edecek.

Alfie Allen,Yvonne Strahovski, Kyle Strauts, Boyd Holbrook, Olivia Munn, Trevante Rhodes, Keegan-Michael Key, Thomas Jane, Jacob Tremblay ve Sterling K. Brown gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı filmin yönetmenliğini Shane Black yapıyor.

The Predator, ülkemizde 14 Eylül 2018'de vizyona girecek.

Venom

Bu yıl filmleriyle gişede fırtınalar gibi esen Marvel, Venom spin-off’u ile sinemaseverleri coşturmaya devam edecek.

Uzaydan gelen esrarengiz bir organizmanın etkisi altına girerek mutasyona uğrayan Eddie Brock karakterini, The Revenant'taki performansıyla Oscar adaylığı kazanan İngiliz oyuncu Tom Hardy canlandıracak. Hardy'e, Woody Harrelson, Michelle Williams Riz Ahmed ve Scott Haze gibi birbirinden başarılı oyuncular eşlik ediyor.

Scott Rosenberg ve Jeff Pinkner'ın kaleminden çıkan Venom, ülkemizde ABD ile aynı zamanda 5 Ekim 2018'de vizyona girecek.

First Man

Hollywood’un en başarılı aktörlerinden Ryan Gosling, Oscar ödüllü yönetmen Damian Chazelle ile bir araya gelerek, Ay’a ilk ayak bana NASA astronotu Neil Armstrong’un uzay macerasını anlatacak.

First Man’in senaryosunu Josh Singer ve James R. Hansen kaleme alıyor. First Man: The Life of Neil A. Armstrong eserinden beyaz perdeye uyarlanan yapım, 12 Ekim'de Türkiye'de seyircilerin karşısına çıkacak.

Bohemian Rhapsody

Bohemian Rhapsody filmi, Efsanevi İngiliz müzik grubu Queen'in yolculuğunu beyaz perdeye taşıyacak. Queen'in ikonik solisti Freddie Mercury'yi 'Mr. Robot' ile sükse yapan Rami Malek canlandırıyor.

Müzik dünyasının unutulmaz karakterlerden Freddie Mercury'nin hayat hikayesine dokunacağımız Bohemian Rhapsody, Queen grubunun 1970'lerde kurulma sürecinden 1985'teki efsanevi Live Aid performansına kadar 15 yıllık serüvenini gözler önüne serecek.

Filmin senaryosunu 3 Oscar adayı bulunan senarist Anthony McCarten kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise BAFTA adayı ünlü yönetmen Dexter Fletcher ve Bryan Singer ikilisi oturuyor.

Bohemian Rhapsody, ülkemizde 28 Kasım 2018 tarihinde vizyona girecek.

Fantastic Beasts: Crimes of the Grindelwald

J. K. Rowling'in aynı adlı kitabından esinlenilerek çekilen Fantastic Beasts, serinin ikinci filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

1927 yılında geçecek ikinci film, Newt’in (Eddie Redmayne) kötü büyücü Grindelwald’ı (Johnny Depp) yakalamasının ardından yaşanan olayları konu alacak. Bu amaçla Albus Dumbledore’dan (Jude Law) yardım isteyen Newt ve arkadaşları, büyücü dünyasını korumak için tehlikeli bir maceraya atılacaklar.

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald'ın yönetmen koltuğunda ilk filmde olduğu gibi David Yates oturuyor. J.K. Rowling'in maharetli ellerinden çıkan filmin başrollerinde ise Eddie Redmayne, Johnny Depp, Jude Law ve Katherine Waterston gibi birbirinden başarılı isimleri izleyeceğiz.

5 filmden oluşması beklenen The Fantastic Beasts serisinin ikinci filmi, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, 16 Kasım 2018 tarihinde vizyona girecek.

Mortal Engines

Yılın en çok ses getirmesi beklenen filmlerinden birisi olan Mortal Engines, Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit serilerinin efsanevi yönetmeni Peter Jackson’ın kaleminden çıktı.

Filmin başrollerinde Robert Sheehan ve Hera Hilmar ikilisini izleyeceğiz. Yönetmen koltuğu ise Oscar ödüllü görsel efekt uzmanı Christian Rivers’a emanet olacak.

Fantastik film, insanlık medeniyetinin yıkıldığı bir gelecekte geçiyor. Tom Natsworthy ve Hester Shaw ise kaosun hüküm sürdüğü bu dünyada hayatta kalabilmek adına çılgınca bir maceranın içine girecek.

Mortal Engines, ülkemizde 14 Aralık’ta vizyona girecek.

Aquaman

Game of Thrones’un Khal Drogo’su Jason Momoa’nın hayat vereceği DC evreninin yeni solo filmi Aquaman, gümbür gümbür geliyor.

Filmde Aquaman'in üvey kardeşi ve Atlantis'in kralı Orm, yüzeydeki dünyayla savaşıp oraları işgal etmek istiyor. Bu durumdan memnun olmayan Mera ise tahta geçmesi için Aquaman'i ikna etmeye çalışıyor.

Gerilim sinemasının usta ismi James Wan tarafından yönetilen filmin senaryosunu, Gangster Squad ile adını duyuran Will Beall kaleme alıyor.

Filmde başrolde izleyeceğimiz Jason Momoa’ya, güzel aktris Amber Heard, usta oyuncu Willem Dafoe ve Oscar ödüllü Nicole Kidman eşlik ediyor.

Aquaman, ülkemizde 21 Aralık 2018 tarihinde vizyona girecek.

Alita: Battle Angel

Yukito Kishiro’nun yarattığı manga serisini, 3 Oscar ödüllü yönetmen James Cameron Hollywood’a uyarlayacak. Filmin yönetmen koltuğunda ise “Bir Zamanlar Meksika’da” ve “Ustura” gibi efsane yapımlara imza atan Robert Rodriguez oturacak.

Yönetmen, senarist ve oyuncu kadrosuyla yılın en merak edilen bilim kurgu filmlerinden birisi olan Alita: Battle Angel, eşsiz bir cyborg olan Alita ile ona yeni bir hayat veren şefkatli doktor Ido’nun macera dolu hikayesine odaklanacak.

Alita, bir yandan kendini keşfederken, diğer yandan da arkadaşlarını, ailesini ve sevdiği dünyayı kurtarmak için amansız bir mücadele verecek.

filmin oyuncu kadrosunda, Rosa Salazar ile beraber 3 Oscar ödüllü oyuncu; Mahershala Ali, Christoph Waltz ve Jennifer Connelly bulunuyor.

Alita:Battle Angel, 21 aralık 2018 tarihinde vizyona girecek.

Transformers: Bumblebee

Transformers serisinin en sevilen karakterlerinden Bumblebee, solo filmiyle beyaz perdeye geri dönüyor.

1980’li yıllarda geçecek olan filmde, Amerikan hükümeti tarafından her yerde aranan Bumblebee’nin tek umudu Charlie adında Kaliforniyalı bir kız olacaktır. Bumblebee’yi harap halde gören 18 yaşındaki Charlie Vosvos görünümündeki Bumblebee'yi tamir etmeye çalışır. Ancak arabanın sıradan bir "tosbağa" olmadığını keşfedecek olan genç kız, kendini soluksuz bir maceranın içinde bulacaktır.

Yönetmen koltuğunda Travis Knight'ın oturduğu filmin kadrosunda; John Cena, Pamela Adlon, Stephen Schneider, Jorge Lendeborg Jr., Jason Drucker, Kenneth Choi, Ricardo Hoyos ve Abby Quinn gibi isimler yer alıyor.

Michael Bay’in yapımcılığını üstlendiği "Bumblebee" 21 Aralık 2018'de ülkemizde vizyona girecek.