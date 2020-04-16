2020 iPhone SE ve iPhone SE Karşılaştırması

iPhone SE 2020 özellikleri ve fiyatı dün Apple’ın yaptığı duyuruyla resmileşti. 2020 iPhone SE, küçük ekranlı iPhone isteyenler için en iyi seçim. Apple’ın uygun fiyatlı iPhone olarak öne çıkardığı iPhone SE 2020, iPhone 11 özelliklerini, iPhone 8 tasarımını taşıyor. iPhone SE 2020 özellikleri gayet iyi. Peki, Mart 2016’da tanıtılan iPhone SE’den farklılıkları neler? iPhone SE 2 iPhone SE 1 karşılaştırması yazımızda, iPhone SE 2016 ile iPhone SE 2020 özelliklerini karşılaştırdık. Türkiye fiyatı 5299 TL’den başlayan 2020 iPhone SE satın alınır mı? gelin birlikte bakalım.

2020 iPhone SE vs iPhone SE

Apple, beklendiği üzere yeni iPhone’u iPhone SE 2’yi dün tanıttı, daha doğrusu duyurdu. Cupertinolu teknoloji devi, resmi sitesi üzerinden iPhone SE 2020 özelliklerini paylaştı ve iPhone SE 2020 Türkiye’de satışa sundu. Kırmızı, beyaz ve siyah renk seçenekleri bulunan iPhone SE 2020 fiyatı 5299 TL’den başlıyor. Daha fazla depolama alanı isteyen kullanıcılar için iPhone SE 128GB ve iPhone SE 256GB modelleri bulunuyor. iPhone SE 2, tasarımıyla iPhone 8’e, donanımıyla iPhone 11’e oldukça benziyor. Yeni iPhone SE, iPhone 11 ile hemen hemen aynı özelliklerle geldiğinden, iPhone SE 2020 vs iPhone 11 karşılaştırma yazısı hazırlamıştık. Şimdi de küçük ekranlı iPhone’u sevenlerin gözdesi iPhone SE’leri birbiriyle karşılaştırıyoruz. İlk iPhone SE hatırlayacağınız üzere Mart 2016’da tanıtılmış ve 16GB modeli 1999 TL, 64GB modeli 2399 TL ile satışa sunulmuştu. Nisan 2020’de ikinci nesil iPhone SE karşımızda. Peki, Apple 4 sene içerisinde cihazı ne kadar geliştirdi? iPhone SE 2. Nesil ile iPhone SE 1. Nesil karşılaştırmasında buna yer vereceğiz.

2020 iPhone SE vs iPhone SE 2020 iPhone SE iPhone SE Boyutlar ve Ağırlık 138.4 x 67.3 x 7.3mm, 148 gr 123.8 x 58.6 x 7.6mm, 113 gr IP Sertifikası IP67 - Ekran 4.7 inç Retina HD 1334 x 750 çözünürlük, 326 ppi 4 inç Retina Display 1136 x 640 çözünürlük, 326 ppi İşlemci A13 Bionic A9 Bellek ve Depolama 3GB RAM 64GB, 128GB, 256GB 2GB RAM 32GB, 128GB Kamera 12MP, f/1.8 diyafram, OIS Portre Aydınlatma, 4K 60fps video kaydı, QuickTake, Stereo kayıt True Tone Flash (Slow Sync) 12MP f/2.2 4K 30fps video kaydı True Tone Flash Ön Kamera 7MP f/2.2 1.2MP f/2.4 Şarj Kablolu hızlı şarj 7.5W Qi kablosuz şarj 5W şarj cihazı ile geliyor 10W kablolu şarj - 5W şarj cihazı ile geliyor Batarya iPhone 8 ile aynı iPhone 7 ile aynı Biyometrik Doğrulama Touch ID (2. nesil) Touch ID Bağlantı 2x2 MIMO Gigabit LTE Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 NFC (Okuyucu modu ile) GPS Çift-SIM, VoLTE, eSIM LTE Wi-Fi ac Bluetooth 4.2 NFC GPS Tek SIM Fiyat 5299 TL'den başlıyor Apple Store'da satışı yok

2020 iPhone SE, neredeyse bütün yönleriyle ilk iPhone SE’ye göre büyük bir yükseltme. Yeni A13 Bionic chip sayesinde büyük performans artışının yanı sıra 2020 iPhone SE, daha iyi kameralar, daha iyi bağlantı, daha uzun pil ömrü, kablosuz şarj dahil daha hızlı şarj ve daha fazlasını sunuyor. 2020 iPhone SE’nin iPhone SE’ye göre bazı dezavantajları da yok değil. Diğer iPhone’lara kıyasla hala kompakt ama ilk iPhone SE’ye göre oldukça büyük. iPhone SE 1. Nesil ekran boyutu 4 inç idi. iPhone SE 2. Nesil ekran boyutu 4.7 inç. Aradaki fark ufak gibi görünse de elde tutuşu kesinlikle etkiliyor.

iPhone SE 2020 Özellikleri

Ekran Boyutu ve Çözünürlüğü: 4.7 inç Retina HD; 1334 x 750 piksel, 326 ppi

Boyutlar ve Ağırlık: 138.4 x 67.3 x 7.3 mm, 148 g

Kamera: 12 megapiksel arka, 7 megapiksel ön, 4K 60fps video kaydı

İşlemci: Apple A13 Bionic

Depolama: 64GB, 128GB, 256GB

Batarya: 13 saate kadar video oynatma, Qi kablosuz şarj, hızlı şarj

Bağlantı: Lightning

Biyometrik Güvenlik: Touch ID

Kulaklık Girişi: Yok

Özel Özellikler: IP67 suya dayanıklılık, çift SIM (nano-SIM ve e-SIM), kablosuz şarj

Yazılım: iOS 13

2020 iPhone SE Satın Alınır Mı?

2020 iPhone SE satın alınır mı? iPhone SE modelini kullanıyor ve tutuşu çok rahat olduğundan yeni iPhone’ları beğenmiyorsanız iPhone SE 2020 iyi bir upgrade. iPhone SE 2020 Türkiye fiyatı 5299 TL’den başlıyor. 64GB, 128GB ve 256GB depolama seçenekleri mevcut.

2020 iPhone SE Fiyatı