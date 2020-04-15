iPhone SE 2 Tanıtıldı! iPhone SE 2020 Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

Apple iPhone SE 2 nihayet tanıtıldı! iPhone 8 kasasıyla gelen güçlendirilmiş yeni iPhone SE, Apple tarafından ikinci nesil iPhone SE olarak duyuruldu. iPhone SE (2020) özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi, tüm detaylarıyla haberimizde.

iPhone SE 2 Tanıtıldı!

Apple’ın 15 Nisan’da uygun fiyatlı iPhone modeli (iPhone SE 2020) tanıtacağını biliyorduk. Beklendiği üzere Apple, bugün ikinci nesil iPhone SE’yi duyurdu. Yeni iPhone SE, biyometrik güvenlik olarak Face ID yerine Touch ID’yi kullanıyor. 4.7 inç Retina HD ekrana sahip güçlü yeni bir iPhone olan iPhone SE 2, kompakt bir tasarımla geliyor. En zorlu görevleri yerine getirmek için akıllı telefonlardaki en hızlı çip olan Apple tasarımı A13 Bionic’ten güç alıyor. 2. Nesil iPhone SE, aynı zamanda bir iPhone’da Portre modu dahil olmak üzere sayısal fotoğrafçılığın avantajlarını açığa çıkaran en iyi tek kamera sistemine sahip ve toz su geçirmezlik unsurlarına dayanacak şekilde tasarlanmış bir cihaz.

iPhone SE 2 Özellikleri

iPhone SE 2 Ekran Boyutu

Siyah, beyaz ve kırmızı (PRODUCT Red) renkleri ile gelen iPhone SE (2020), beytaz dengesini ortam ışığına uyacak şekilde ayarlayan, canlı geniş renk gamı ve inanılmaz düzeyde renk doğruluğu sunan ve Dolby Vision ile HDR10 oynatmayı destekleyen 4.7 inç Retina HD ekrana sahip. Canlı fotoğrafları oynatma, mesajları ön izleme, uygulamaları yeniden düzenleme ve daha fazlası gibi Hızlı eylemler için Haptic Touch kullanıyor. ynei iPhone SE, ayrıca, dayanıklı olması ve sensörü koruması için safir kristal ile tasarlanmış Home tuşuna ve kullanıcının parmak izini algılayan çelik bir halka olan Touch ID’ye sahip.

iPhone SE 2 İşlemcisi

iPhone 11 ve iPhone 11 Pro’da kullanılan A13 Bionic, bir akıllı telefondaki en hızlı işlemci ve iPhone SE’nin her görevi benzersiz bir performansla yerine getirmesini sağlıyor. Fotoğraf, oyun ve artırılmış gerçeklik deneyimleri için mükemmel olan A13 Bionic, her eylemin akıcı olmasını sağlıyor. A13 Bionic, makine öğrenimine odaklanarak, saniyede 5 trilyon işlem yapabilen 8 çekirdekli özel bir Nural Engine, CPU üzerinde iki Makine Öğrenimi Hızlandırıcısı ve performans ve verimliliği dengelemek için yeni bir Makine Öğrenme Kontrolörü ile oluşturulmuş. Verimlilik için tasarlanan A13 Bionic, iPhone SE 2 için mükemmel pil ömrü sağlıyor. Yeni iPhone SE, Qi sertifikalı şarj cihazları ile kablosuz şarj özelliğine sahip olmakla birlikte hızlı şarjı destekliyor ve sadece 30 dakikada %50’ye kadar şarj sağlıyor. WiFi 6 ve Gigabit-sınıfı LTE ile ışık hızında indirme hızı sunuyor. eSIM ile birlikte çift sIM, kullanıcıların yurt dışına çıkarken veya iş hattı olarak tek bir cihazda iki ayrı telefon numarasını kullanma esnekliği sağlıyor.

iPhone SE 2 Kamera Özellikleri

iPhone SE, 12 megapiksel f/1.8 diyafram açıklığına sahip geniş açılı bir kamera ile geliyor ve bir iPhone’da şimdiye kadarki en iyi tek kamera sistemine sahip olmakla birlikte Portre modu, altı Portre Işık efekti ve Derinlik Kontrolü dahil sayısal fotoğrafçılığın faydasını sağlayan görüntü sinyal işlemcisi ve A13 Bionic Neural Engine’i kullanıyor. Telefon, makine öğrenimi ve monoküler derinlik tahminini kullanarak ön kamerayla etkileyici portreler çekiyor. iPhone SE’ye gelen yeni nesil Akıllı HDR, çarpıcı doğal vurgu ve gölge detaylarıyla daha doğal görünümlü görüntüler için tanınan nesneleri bir çerçevede akıllı bir şekilde yeniden aydınlatıyor. Ön ve arka kameralarda stereo ses kaydı ve sinematik video sabitleme ile videolar daha da etkileyici. Arka kamera, 60fps’ye kadar 4K yüksek kaliteli video kaydını destekliyor ve genişletilmiş dinamik aralık 30fps’ye kadar daha fazla detay sağlıyor. Kullanıcılar, ön ve arka kamerada fotoğraf modundan çıkmadan video kaydına imkan sağlayan QuickTake videonun avantajlarından faydalanabiliyor. iOS 13’teki gelişmiş Kamera ve Fotoğraf özellikleri ile, eskiden sadece fotoğraf düzenleme için kullanılabilir olan mevcut güçlü araçlarla daha da kapsamlı ve sezgisel.

iPhone SE 2 Fiyatı

iPhone SE 2 (iPhone SE 2020), 64GB, 128GB ve 256GB depolama alanı seçenekleri ile Türkiye’de satışta. iPhone SE 2 başlangıç fiyatı 5299 TL.

iPhone SE 2 Türkiye Fiyatı