iPhone SE 2020 iPhone 11 Karşılaştırma

iPhone SE 2 duyuruldu. iPhone SE 2020 özellikleri Apple’ın iPhone SE 2 (ikinci nesil iPhone SE) özel hazırladığı sayfa üzerinden paylaşıldı. Türkiye fiyatı 5299 TL’den başlayan iPhone SE 2020 özelliklerine baktığımızda iPhone 11 ile neredeyse aynı olduğunu görüyoruz. Peki, iPhone SE 2020 mi iPhone 11 mi satın alınmalı? iPhone SE 2020 karşılaştırma iPhone 11 yazımızda iPhone SE 2020 özellikleri ile iPhone 11 özelliklerini ve tasarım, ekran, kamera ve batarya farklılıklarını söyledik. Tercih sizin!

iPhone SE 2020 vs iPhone 11 Karşılaştırması

iPhone SE 2 başka bir deyişle iPhone SE 2020, Apple tarafından bir akıllı telefondaki en hızlı çip olan A13 Bionic ve bir iPhone’daki en iyi tek kamera sistemine sahip en uygun fiyatlı iPhone modeli olarak tanıtıldı. Apple Türkiye Online Store’da iPhone SE 2020 fiyatı 5299 TL’den başlıyor. iPhone 11 fiyatı 7299 TL’den başlıyor ancak çeşitli e-ticaret sitelerinden veya teknoloji mağazalarından Apple Türkiye garantili olarak çok daha uygun fiyata satın almak mümkün. iPhone SE 2. Nesil yerine iPhone 11 tercih edilebilir gibi gözüküyor çünkü her iki iPhone’da da Touch ID, Bionic A13 işlemci, LCD ekran mevcut ve kamera da benzer. iPhone SE 2020 özellikleri fiyat farkına değer mi? iPhone 11 mi iPhone SE 2020 mi? Hadi iPhone SE 2020 iPhone 11 karşılaştırmasına başlayalım.

iPhone SE 2020 Özellikleri vs iPhone 11 Özellikleri

Tasarım Karşılaştırması - iPhone SE 2020 vs iPhone 11

Yeni iPhone SE, iPhone 8’e çok benziyor. Ekran altında Touch ID’li fiziksel home tuşunu barındıran geniş bir çerçeve, ekran üstünde de geniş bir çerçeve mevcut. Cam arka oldukça sade, sadece sol üst köşede küçük bir kamera çıkıntısı var. Telefon, IP67 derecelendirmesine sahip; 1 metre derinliğindeki suda 30 dakikaya kadar hayatta kalabiliyor. Siyah, beyaz ve kırmızı renk ile geliyor.

iPhone 11, çentikli ekran kullanıyor ve çok daha fazla görüş/görüntüleme alanı sunuyor. Telefonu çevirdiğinizde sol üst köşede büyük bir kare kamera bloğu sizi karşılıyor. Telefon, metal bir çerçeve, cam arkaya sahip ve su ve toza dayanıklı olduğunu gösteren IP68 sertifikalı (2 metre derinlikte 30 dakikaya kadar dayanabiliyor). Daha fazla renk seçeneği (siyah, yeşil, sarı, mor, kırmızı ve beyaz) ile geliyor.

Boyut ve ağırlığa gelince, iPhone SE 2020, 138.4 x 67.3 x 7.3 mm ve 148 g iken, iPhone 11, 150.9 x 75.7 x 8.3 mm ve 194 g. Yani, iPhone SE, iPhone 11’den daha hafif ve daha ufak ancak daha eski görüntüde ve çerçeveler daha fazla göze çarpıyor. İki telefonda da 3.5mm kulaklık girişi yok.

Ekran Karşılaştırması- iPhone SE 2020 vs iPhone 11

iPhone SE 2020, 4.7 inç, 750 x 1334 çözünürlük, 326 piksel yoğunluğuna sahip IPS LCD ekran ile geliyor. iPhone 11, 6.1 inç, 828 x 1792 çözünürlük, 326 piksel yoğunluğuna sahip IPS LCD ekran ile geliyor. iPhone 11, daha büyük ve daha yüksek çözünürlükte ekrana sahip ancak piksel yoğunluğu aynı. Her iki telefonun ekranı 625 nite kadar parlaklığa ulaşabiliyor ve beyaz dengesini ortama göre otomatik olarak ayarlayan True Tone’u destekliyor. Her iki telefon da iPhone 11 Pro’nun üstün OLED ekranını kullanmıyor.

Kamera ve Batarya Karşılaştırması - iPhone SE 2020 vs iPhone 11

2020 iPhone SE, çekimlerinizi sabit ve odakta tutmanıza yardımcı olan optik görüntü sabitleme (OIS) ile desteklenen tek lensli 12 megapiksel f/1.8 kameraya sahip. Önde 7 megapiksel f/2.2 kamera mevcut. iPhone 11, 12 megapiksel f/1.8 ana sensör ve 12 megapiksel f/2.4 ultra geniş sensörden oluşan çift kamera ile geliyor. Ana sensörde OIS mevcut ve 2x optik zoom yapabiliyor. Önde ayrıca Face ID’ye güç veren 12 megapiksel f/2.2 TrueDepth kamera var. iPhone 11’de daha fazla lens olduğu gözüküyor ancak iki telefon da Portre modu dahil aynı mod ve özellikleri sunuyor. Örneğin, iki telefon da 60fps’de 4K video kaydı yapabiliyor.

Bataryaya gelince, Apple her zamanki gibi yeni iPhone’un batarya kapasitesini paylaşmadı; sadece iPhone SE 2020’nin 13 saate kadar video oynatma veya 8 saate kadar video izleme sunduğunu söyledi. iPhone 11’in 17 saate kadar video oynatma veya 10 saate kadar video izlemeye izin veren 3110 mAh bataryaya sahip olduğunu biliyoruz. iPhone 11, 1 gün/1.5 gün dayanabiliyor ancak yeni iPhone SE bu kadar dayanmayabilir. Yine de iPhone SE 2020 batarya (pil) testini beklemekte fayda var. Şarj etme süresine gelince, her iki telefon da 18W kablolu şarjın yanı sıra kablosuz şarjı destekliyor.

Özellikler Karşılaştırması - iPhone SE 2020 vs iPhone 11

Hem iPhone SE 2020 hem de iPhone 11, A13 Bionic işlemciden güç alıyor. Bu noktada A13 Bionic chipsetin iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinde de olan Apple’ın en iyi işlemcisi olduğunu belirtmek gerek. Her iki telefon da 64GB, 128GB ve 256GB depolama alanı seçenekleri ile geliyor. iPhone 11, 4GB RAM’e sahip. iPhone SE 2020 kaç GB RAM’e sahip? henüz bilmiyoruz; ilerleyen günlerde iPhone SE 2020 RAM miktarı belli olacaktır. Temel özellikler ve performans benzer ancak iPhone 11, Apple’ın güvenli Face ID sistemi tarafından desteklenen yüz tanıma özelliğine sahipken, iPhone SE 2020 Touch ID parmak izi okuyucu kullanıyor.

Yazılıma gelince, iPhone SE 2020 de iPhone 11 de iOS 13 üzerinde çalışıyor ve gelecek iOS sürümlerini birlikte alacaklar.

iPhone SE 2020 Özellikleri

Ekran: 4.7 inç Retina HD; 1334 x 750 piksel, 326 ppi

Boyut ve Ağırlık: 138.4 x 67.3 x 7.3 mm, 148 g

Kamera: 12 megapiksel arka, 7 megapiksel ön, 4K 60fps video kaydı

İşlemci: Apple A13 Bionic

Depolama: 64GB, 128GB, 256GB

Batarya: 13 saate kadar video oynatma, Qi kablosuz şarj, hızlı şarj

Bağlantı: Lightning

Biyometrik Güvenlik: Touch ID

Kulaklık Girişi: Yok

Özel Özellikler: IP67 suya dayanıklılık, çift SIM (nano-SIM ve e-SIM), kablosuz şarj

Yazılım: iOS 13

iPhone SE 2020 vs iPhone 11 iPhone SE 2020 iPhone 11 Ekran 4.7 inç Retina HD; 1334x750 piksel 6.1 inç LCD Liquid Retina; 1792x828 piksel Piksel Yoğunluğu 326 ppi 326 ppi Boyut 138.4 x 67.3 x 7.3 mm 150.9 x 75.7 x 8.3 mm Ağırlık 148 gram 194 gram Yazılım iOS 13 iOS 13 Arka Kamera Ön Kamera 12 megapiksel 7 megapiksel 12 megapiksel (geniş), 12 megapiksel (ultra geniş) 12 megapiksel Video Kaydı 4K / 60fps 4K / 60fps İşlemci Apple A13 Bionic Apple A13 Bionic Depolama 64GB, 128GB, 256GB 64GB, 128GB, 256GB Biyometrik Touch ID parmak izi okuyucu Face ID yüz tanıma Bağlantı Lightning Lightning Özel Özellikler Suya dayanıklılık (IP67), çift SIM (nanoSIM ve eSIM), kablosuz şarj Suya dayanıklılık (IP68), çift SIM (nanoSIM ve eSIM), kablosuz şarj Fiyat 5299 TL 64GB, 5749 TL 128GB, 6599 TL 256GB 7299 TL 64GB, 7749 TL 128GB, 8599 TL 256GB

Fiyat Karşılaştırması - iPhone SE 2020 vs iPhone 11

İkinci el iPhone 11 ve iPhone SE fiyatlarına değinmemekle birlikte, Apple Türkiye Online Mağazası fiyatlarını paylaşacağız. Hepsiburada, N11, Amazon gibi e-ticaret siteleri, Vatan, Teknosa gibi teknoloji mağazaları veya operatörler Turkcell, Vodafone, Türk Telekom da Apple Türkiye garantili olarak iPhone 11 ve iPhone SE 2020 (iPhone SE 2. Nesil) satış yapıyor ve kampanyalar sunabiliyorlar, fiyat olarak daha avantajlı olabiliyor. iPhone SE 2020 satın almadan veya iPhone 11 satın almadan önce Apple Türkiye Online Store dışındaki mağazalara da göz atmanızı öneririz.

iPhone SE Türkiye Fiyatı

Apple Türkiye Online Store'da iPhone SE Türkiye fiyatı 5299 TL'den başlıyor.

iPhone SE 64 GB Fiyatı - 5299 TL

iPhone SE 128 GB Fiyatı - 5749 TL

iPhone SE 256 GB Fiyatı - 6599 TL

iPhone 11 Türkiye Fiyatı

Apple Türkiye Online Store'da iPhone 11 Türkiye fiyatı 7299 TL'den başlıyor.