Portal 2 ile birbirinden farklı bulmacaları çözmeye çalışacaksınız.

Doğukan Çağlakpınar - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Valve'in başarılı oyunlarından bir tanesi olan ve ilk kez 2011 yılında lansmana çıkan Portal 2 günümüze kadar popülerliğini kaybetmeden gelmeyi başardı. Steam üzerinde cazip bir fiyat etiketine sahip olan yapım, bilgisayar oyuncuları tarafından 'son derece olumlu' olarak ifade edildi. Oldukça çarpıcı grafik açılarına sahip olan aksiyon oyununda oyunculara epey zengin ve merak uyandırıcı bir gerilim dünyası sunuluyor. Co-op tarzında bir yapıya sahip olan Portal 2, birinci şahıs kamera açıları ile oynanıyor. Half-Life tarzında hızlı ve tempolu bir oynanışa sahip olan yapımda oyuncular birbirinden farklı silahlar ile gerçek zamanlı olarak gerçek oyunculara karşı mücadele ediyorlar. Alışılmışın dışında bir aksiyon deneyimi sunan Portal 2'de karakterler robotik yapıda yer alıyor.

Portal 2 Özellikleri

Fantastik bir oynanış,

Tek oyunculu ve çok oyunculu oyun modları,

Birinci şahıs kamera açıları,

Türkçe dahil 22 farklı dil desteği,

Geliştirilmiş fizik,

Çeşitli düzenleme araçları,

Orijinal müzikler,

Oyunculara iki kişilik co-op tarzında bir deneyim sunan Portal 2, kapsamlı tek oyunculu modu ile oyunculara ilgi çekici de bir hikaye sunuyor. Kendine has bir hikayeye ev sahipliği yapan oyunda çeşitlerli karakterler de yer alıyor. Yıllardır Türkçe dil desteği ile ülkemizde de oynanan aksiyon oyununda oyuncular geliştirilmiş fizik motoru sayesinde, oyunculara sürükleyici bir aksiyon deneyimini tatma fırsatı veriyor. 2007 yılının en iyi oyunu seçilerek o döneme damga vuran aksiyon oyunu, tempolu oynanışı ile oyunculara sıkılmadan sürekli aksiyon sahneleri eşliğinde keyifli zaman geçirme imkanı veriyor. Zengin içeriği ile oyunculardan da tam puan alan oyun, eşsiz grafikleri ve etkileyici müzikleri ile oyuncuları tatmin etmeye devam ediyor.

Portal 2 İndir

Windows, MacOS ve Linux işletim sistemlerine sahip olan bilgisayarlarda oynanabilen Portal 2, Steam üzerinde satışlarına kaldığı yerden devam ediyor. Oldukça cazip bir fiyat etiketine sahip olan oyun, oyuncular tarafından da epey beğeniliyor.

Portal 2 Minimum Sistem Gereksinimleri