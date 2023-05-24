A Way Out
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 25000.00 MB
- Üretici Hazelight
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Oldukça farklı bir oyun olan A Way Out’u arkadaşlarınız ile birlikte deneyimlemek için hemen oyunu indirin.
Arkadaşlarınız ile birlikte oynamanız için tasarlanmış bir oyun olan A Way Out, 2 kişilik bir oyun. Hapishaneden kaçmaya çalışan iki mahkumdan birini kontrol ettiğiniz bu oyunda partneriniz ile birlikte ortaklaşa çalışmalı ve karşınıza çıkan engelleri birlikte aşmanız gerekmekte.
Steam’deki “Remote Play Together” özelliği ile bir kişide bu oyun varsa o yapımı 2 kişi beraber oynayabiliyorlar. Bu oyuna sahip olarak dilediğiniz arkadaşınız ile birlikte bu oyunu oynayabilirsiniz.
A Way Out İndir
Oldukça farklı bir deneyim sunan A Way Out’u hemen indirin ve bu benzersiz oyunu arkadaşınız ya da sevgiliniz ile birlikte deneyimleyin.
Grafik kalitesi olarak son derece iyi bir oyun olan A Way Out tıpkı eski oyunlarda olduğu gibi bölünmüş ekran özelliğine de sahip bir oyun. Eğer partneriniz ile birlikte yan yana, tek bir ekrandan bu oyunu oynamak isterseniz bu özelliği kullanabilirsiniz.
A Way Out Türkçe Yama Nasıl Yapılır?
Arkadaşınızla oynayabileceğiniz en iyi oyunlardan biri olan A Way Out, hikaye odaklı, co-op bir deneyim arayan oyuncular için harika bir yapım.
A Way Out Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit, 8.1 64-bit ya da Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel core i3-2100T 2.5GHz/AMD FX 6100, ya da daha iyisi
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650Ti 2GB, AMD Radeon HD 7750 2GB
- Depolama: 25 GB kullanılabilir alan
Hikaye oldukça iyi kurgulanmış
Eşli oynanış
Atmosfer oldukça iyi
Farklı mekanikler
Grafik kalitesi son derece iyi
Remote Play Together özelliği
Tek kişi oynanamıyor oluşu