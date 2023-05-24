Oldukça farklı bir oyun olan A Way Out’u arkadaşlarınız ile birlikte deneyimlemek için hemen oyunu indirin.

Kemal Tavus - 41 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Arkadaşlarınız ile birlikte oynamanız için tasarlanmış bir oyun olan A Way Out, 2 kişilik bir oyun. Hapishaneden kaçmaya çalışan iki mahkumdan birini kontrol ettiğiniz bu oyunda partneriniz ile birlikte ortaklaşa çalışmalı ve karşınıza çıkan engelleri birlikte aşmanız gerekmekte.

Steam’deki “Remote Play Together” özelliği ile bir kişide bu oyun varsa o yapımı 2 kişi beraber oynayabiliyorlar. Bu oyuna sahip olarak dilediğiniz arkadaşınız ile birlikte bu oyunu oynayabilirsiniz.

A Way Out İndir

Oldukça farklı bir deneyim sunan A Way Out’u hemen indirin ve bu benzersiz oyunu arkadaşınız ya da sevgiliniz ile birlikte deneyimleyin.

Grafik kalitesi olarak son derece iyi bir oyun olan A Way Out tıpkı eski oyunlarda olduğu gibi bölünmüş ekran özelliğine de sahip bir oyun. Eğer partneriniz ile birlikte yan yana, tek bir ekrandan bu oyunu oynamak isterseniz bu özelliği kullanabilirsiniz.

A Way Out Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 7 64-bit, 8.1 64-bit ya da Windows 10 64-bit

: Windows 7 64-bit, 8.1 64-bit ya da Windows 10 64-bit İşlemci : Intel core i3-2100T 2.5GHz/AMD FX 6100, ya da daha iyisi

: Intel core i3-2100T 2.5GHz/AMD FX 6100, ya da daha iyisi Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 650Ti 2GB, AMD Radeon HD 7750 2GB

: NVIDIA GeForce GTX 650Ti 2GB, AMD Radeon HD 7750 2GB Depolama: 25 GB kullanılabilir alan