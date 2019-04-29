Android için En İyi 4 Firefox Eklentisi

Mozilla Firefox, hızlı, gizlilik odaklı ve uzantıları kullanarak en iyi şekilde özelleştirilebilen internet tarayıcılarından bir tanesidir. Firefox, Android için de aynı adımları takip eder.

Firefox, Chrome’nin aksine, uzantıları -ya da Firefox’un adlandırmasıyla eklentileri- destekler. Firefox’un masaüstü sürümündeki eklentilerin tamamı Android’de çalışmayabiliyor ama popüler olan eklentilerin çoğu sorunsuz bir şekilde çalışıyor.

Bu yazıda, Android platformu için en iyi 4 Firefox eklentisini sizler için bir araya getirdik.

Dark Reader, son zamanlarda sosyal medya platformlarının hızla geçtiği karanlık modu, bütün internet sitelerinde çalıştıran popüler bir eklentidir. Sadece karanlık modu aktifleştirerek arkanıza yaslanabilir, tüm internet sitelerini artık koyu bir arka plan ve beyaz metinle görebilirsiniz.

Eklenti seçeneklerinde, tema ayrıntılarında ince ayarlamalar yapabilir, farklı bir temaya geçebilir, internet sitesine özel temalar oluşturabilir ve belirlediğiniz internet sitelerinde karanlık modun aktif kalmasını sağlayabilirsiniz.

Simple Gesture, zamanının çoğunu Firefox tarayıcısında geçiren kullanıcılar için olmazsa olmaz bir eklentidir. Eklenti ile temel işlemleri hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Eklenti sayesinde, sağ tıklayarak ileri sayfaya, sol tıklayarak önceki sayfaya gidebilir, bir sonraki sekmeye veya bir önceki sekmeye gidebilir, yeni sekme açabilir ya da açık sekmeyi kapatabilir, sayfayı yenileyebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

Bu basit eklenti, videonun arka planda da çalışmaya devam etmesini sağlayan ücretli bir YouTube Premium özelliğini ücretsiz bir şekilde kullanmanızı sağlar. Yüklendikten sonra, arka planda YouTube'dan herhangi bir videoyu oynatabilirsiniz.

Video Background Play Fix, ücretli olan YouTube Premium özelliğini ücretsiz bir şekilde kullanmanızı sağlar. Eklentiyi yükledikten sonra YouTube’da oynayan herhangi bir videoyu arka planda da oynatmaya devam edebilirsiniz.

Bir video açın ve telefonunuzun arayüzüne gelin. Videonun sesi arka planda çalmaya devam edecektir. Videoyu oynatabileceğiniz ya da durdurabileceğiniz özellik, bildirim kısmında yer alacaktır.

Google’nin verdiği kararla, internet sitelerinin çoğu HTTPS uzantısına geçti ancak hala HTTP kullanan, güvenli olmayan internet siteleri varlığını sürdürmektedir. HTTPS Everywhere eklentisi, bağlanılan adreslerin HTTPS uzantısıyla açılmasını ister.

Güvende kalmanız için bu eklentiyi kullanmanızda fayda var. Bu eklenti sayesinde, HTTP uzantısı kullanan, güvenli olmayan internet sitelerinin otomatik olarak açılmasını engelleyebilirsiniz.