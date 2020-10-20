Android için En İyi Video Düzenleme Uygulamaları - Akıllı telefonlarda gelişen görüntüleme teknolojileri ile birlikte akıllı telefonunuzla video çekmek oldukça sıradan bir hale geldi. Nitekim bu noktada artık bazı filmlerin dahi akıllı telefonlarla çekildiğini söyleyebiliriz. Peki akıllı telefonunuzda çektiğiniz videoları yine akıllı telefonunuzda düzenlemek isterseniz, hangi programları kullanmalısınız?

Eğer siz de bu sorunun içerisinde kaybolduysanız ve Ücretsiz Video Düzenleme Uygulaması arıyorsanız, doğru yerde olduğunuzu söyleyebiliriz. Sizler için oluşturduğumuz bu yazıda En İyi 10 Android Video Düzenleme Uygulaması ile karşınızdayız!

Android için En İyi Video Düzenleme Uygulamaları!

İşte Android için En İyi Ücretsiz Video Düzenleme Uygulamaları!

1- VidStitch

Eğer Instagram üzerinde yayınlayabileceğiniz videolar hazırlamak için bir video düzenleme uygulamasına ihtiyaç duyuyorsanız, daha fazla aramanıza gerek yok. Çünkü VidStitch tam olarak ihtiyacınız olan Android uygulaması olarak karşınıza çıkıyor. Fotoğraf ve videoları mükemmel bir kolaj olarak bir araya getirmenize olanak sağlayan uygulama, sonrasında hazırlamış olduğunuz kolajları hızlı ve kolay bir şekilde Instagram üzerinde paylaşmanıza olanak sağlar.

Kendi video kolajlarınızı hazırlayabilmeniz için sizlere 50'den fazla hazır kolaj örneği sunan VidStitch ile beğendiğiniz kolaj örneklerine ait paraklık, renk ve doygunluk gibi ayarları istediğiniz şekilde özelleştirebilirsiniz.

2- AndroVid Video Editor

Standart bir Android video editörü olarak tanımlayabileceğimiz AndroVid yardımıyla videolarınızı bölebilir, birleştirebilir, kesebilir veya yeniden kodlayabilirsiniz. Ayrıca videolarınıza metin eklemenize, müzik eklemenize, video efektleri eklemenize ve videolarınızı çok daha profesyonel bir hale getirmenize olanak sağlayan uygulama, ihtiyacınız olan her tür video düzenleme aracını sizlere sunmaktadır.

İster telefonunuz yardımıyla kaydetmiş olduğunuz bir video, isterseniz de farklı bir cihaz üzerinden telefonunuza aktarmış olduğunuz yüksek kalitede bir video üzerinde kolay ve hızlı bir şekilde istediğiniz tüm düzenleme işlemlerini gerçekleştirmenize olanak sağlayan uygulama, mobil cihazları üzerinde video çekmeyi ve düzenlemeyi seven tüm kullanıcıların denemesi gereken uygulamalardan bir tanesi olarak dikkat çekmektedir.

Sonuç olarak Android cihazlarınız üzerinde kullanabileceğiniz güçlü bir video editörüne ihtiyaç duyuyorsanız, hiç düşünmeden AndroVid Video Editor'u deneyebilirsiniz.

3- WeVideo

Android cihazlarınız yardımıyla çekmiş olduğunuz videoları basit arayüzü üzerinde kolayca düzenlemenize olanak sağlayan WeVideo, son derece kolay kullanılabilir ve anlaşılabilir bir video düzenleme uygulamasıdır. Düğün temalarından tutun da seyahat temalarına kadar birçok hazır temayı sizlere sunan uygulama yardımıyla, istediğiniz temayı seçerek videolarınız üzerine entegre edebilirsiniz.

Sonrasında videolarınız üzerine istediğiniz müzikleri ekleyerek, doğrudan WeVideo sunucuları üzerinde yayınlayabilir ve arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınız üzerinden paylaşabilirsiniz.

Uygulamanın sunucusu üzerinde yer vermiş olduğunuz tüm videolarınızı, yine WeVideo'nun sizlere sunmuş olduğu nimetlerden bir tanesi olan bulut editörü yardımıyla tekrar düzenleme şansına da sahipsiniz. Aynı zamanda videolarınız bulut dosya depolama sunucuları üzerinde yer alacağı için istediğiniz her yerden bu videolara erişim sağlayabilirsiniz.

4- VidCutter

Android cihazlarınız yardımıyla kaydetmiş olduğunuz videolar bazen gereğinden uzundur ve sadece belirli bir bölümüne sahip olmak istiyor olabilirsiniz veya arkadaşınızın size yollamış olduğu videonun sadece bir bölümünü keserek kaydetmek isteyebilirsiniz. Böyle durumlarla karşı karşıya kaldığınız zamanlarda en büyük yardımıcınız olacak uygulamalardan bir tanesi şüphesiz ki VidCutter olacaktır.

VidCutter, orijinal videoları küçük parçalara ayrımanıza olanak sağlayan oldukça etkili bir video kesme uygulamasıdır. Herhangi bir videoyu zahmetsizce ve hızlı bir şekilde kesmenize olanak sağlayan uygulama yardımıyla, videoların sadece istediğiniz bölümlerini Android cihazlarınız üzerinde saklayabilirsiniz.

Uygulamayı kullanmak için yapmanız gereken tek şey kesmek istediğiniz videoyu seçtikten sonra başlangıç ve bitiş sürelerini belirtmektir. Ardından uygulama videonun istediğiniz bölümünü sizin için keserek mobil cihazınız üzerine hızlı bir şekilde kaydedecektir. 3gp, avi, mpeg, mp4 ve wmv formatları için destek sunan VidCutter'ı ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

5- KlipMix

Mobil cihazlarınız üzerinde yer alan videoları ve fotoğrafları düzenleyerek kendinize ait özel videoları nasıl hazırlayabileceğinizi hiç merak ettiniz mi? Eğer bu işlemi nasıl yapacağınızı merak ediyorsanız çok fazla düşünmenize gerek yok. Çünkü KlipMix, hem fotoğraflarınızı hem de videolarını istediğiniz müzikler eşliğinde mükemmel bir şekilde harmanlayarak ortaya benzersiz videolar çıkarmanıza olanak sağlayan güçlü bir video düzenleme uygulamasıdır.

Ayrıca çekmiş olduğunuz fotoğrafların veya videoların görünümüyle ilgili bir terslik varsa, KlipMix içerisinde yer alan döndürme özelliği sayesinde videolarınızı veya fotoğraflarınızı istediğiniz görünüme kavuşturabilirsiniz. Hem de bu işlemi oldukça hızlı ve zahmetsiz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Tüm bunların ötesinde uygulama içerisinde yer alan özellik sayesinde videolarınızı veya fotoğraflarınızı kullanarak hazırlayacağınız özel videolarınız uzunluğunun ne kadar olması gerektiğini de kolayca belirleyebilirsiniz. KlipMix ile bundan böyle kendi videolarınızı kolayca düzenleyebilir veya kendi videolarınızı hızlı bir şekilde hazırlayabilirsiniz.

6- KineMaster

Android cihazlarınız üzerinde kullanabileceğiniz en iyi Android video editörlerinden bir tanesi olan KineMaster, mobil cihazlarınız üzerinde video düzenlemek için ihtiyaç duyduğunuz tüm araçları bir arada sizlere sunan mükemmel bir uygulamadır. Renk ayarları, parlaklık ayarları, doygunluk ayarları, 3 boyutlu geçiş efektleri ve çok daha fazlası KineMaster üzerinde yer almaktadır.

Uygulamanın tek kötü yanı; eğer ücretsiz sürümünü kullanıyorsanız, hazırlamış veya düzenlemiş olduğunuz videoların altına kendi filigranını koyuyor olması diyebilirim. Bunun dışında ihtiyacınız olan tüm video düzenleme araçlarını ve video düzenleme seçeneklerini KineMaster üzerinde bulabilirsiniz.

Ayrıca uygulamayı kullandıysanız ve beğendiyseniz, videolar üzerinde beliren filigranları kaldırmak için 2,99 dolar karşılığında uygulamanın tam sürümünü satın alabilirsiniz. Bu noktada KineMaster'ın vereceğiniz parayı sonuna kadar hak ettiğine emin olabilirsiniz.

7- Media Converter

Android cihazlarınız üzerinde izlemek istediğiniz videolar farklı formatlarda olabilir ve bu yüzden eğer uygun medya oynatıcılara sahip değilseniz her videoyu Android cihazlarınız üzerinde izleyemeyebilirsiniz. Eğer böyle bir sorunla karşı karşıyaysanız merak etmeyin çünkü Media Converter ile Android cihazlarınız üzerinde oynatamadığınız video formatlarını kolayca farklı video formatlarına dönüştürerek, Android cihazlarınız üzerinde izleyebilirsiniz.

MP4, 3GP, AVI, MPEG, FLV gibi video formatları için dönüştürme desteği sunan uygulama, Android cihazlarınız üzerinde video dönüştürme işlemlerini yapmanız konusunda her zaman yanınızda olacak.

Aynı zamanda videoları dönüştürme sırasında video ve ses için bit oranını ayarlamanıza, video çözünürlüğünü seçmenize ve ses örneklem oranını ayarlamanıza da olanak sağlayan Media Converter, Android cihazlarınız üzerinde kullanabileceğiniz son derece etkili bir format dönüştürme uygulamasıdır.

8- VidTrim

Android cihazlarınız üzerinde video editörü ve video düzenleme uygulaması olarak kullanabileceğiniz VidTrim'in en etkili özelliği adından da anlayabileceğiniz gibi kırpma işlemlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirebilmesidir. Video kırmanın dışında ayrıca video dönüştürme, kare yakalama ve çok daha fazla özelliği sizlere sunan VidTrim ile sosyal medya hesaplarınız üzerine yüksek kalitede videoları kolayca yükleme şansına da sahipsiniz.

Ayrıca yüksek boyutlu videolarınızın kalitesini düşürerek daha az yer kaplamasını da uygulama yardımıyla sağlayabilirsiniz.

Uygulama içerisinde yer alan video dönüştürme özelliği sayesinde videolarınızı farklı formatlara dönüştürebilir, boyutlarını istediğiniz şekilde düzenleyebilir ve boyutlarını sıkıştırarak kendinize ekstra depolama alanı yaratabilirsiniz. Yüksek kaliteli videolar çekmeyi ve sosyal medya kanalları üzerinden insanlarla paylaşmayı seviyorsanız VidTrim'i denemenizi öneririm.

9- VivaVideo

Şimdiye kadar bahsetmiş olduğum uygulamaların birçoğu sadece video editörü veya video düzenleme uygulaması olarak çalışıyordu. VivaVideo ise aynı zamanda hem kamera uygulaması hem de video editörü olarak kullanabileceğiniz oldukça kullanışlı bir Android uygulaması olarak dikkat çekiyor.

Farklı temaları, filtre seçenekleri, video efektleri, video geçişleri ve video başlıkları gibi birçok özelliğe sahip olan uygulamayı ücretsiz olarak Android cihazlarınız üzerine indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bu uygulama yardımıyla videolarınız üzerinde yapabileceğiniz geliştirmelerin herhangi bir sınırı yok ve tamamen sizin hayal gücünüze kalmış durumda. Yavaş çekim, hızlı çekim, müzik ekleme ve daha birçok ekstra ayarı da sizlere sunan VivaVideo'yu mutlaka denemenizi öneririm.

10- VideoShow

Android cihazlarınız üzerinde kullanabileceğiniz bir video editörü olan VideoShow ile videolarını ve fotoğraflarınızı karıştırarak kendi benzersiz videolarınızı hazırlayabilirsiniz. Ses ve video kaydetme, videoların istediğiniz saniyelerine çoklu metin ekleme, video efektleri, müzik ekleme, video kırpma ve dışarı aktarma gibi ek özelliklere de sahip olan uygulama gerçekten başarılıdır. VideoShow yardımıyla çok az bir çaba harcayarak videolarınızı düzenleyebilir ve dışarı aktarabilirsiniz.

Özellikle kısa filmler hazırlamak isteyen kullanıcılar için oldukça etkili bir çözüm sunan uygulama, herhangi bir efekt, ses veya müzik kullanmadan da kendi videolarınızı ortaya çıkarmanıza olanak sağlar.