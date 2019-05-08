Android 10 Q özellikleri resmi olarak tanıtıldı. Google, Android Q 10 ile gelen yeniliklerin yanı sıra Android Q Beta programına katılan cihazlar (akıllı telefonlar) listesini de paylaştı. Asus, Nokia, LG, Sony, Xiaomi, Huawei, OnePlus, Vivo akıllı telefon modelleri için Android Q indirme ve yükleme rehberi blog yazımızda. Android Q Beta nasıl indirilir? anlatıyoruz.

Android Q 10 Özellikleri

2.5 milyarın üzerinde cihazda yüklü olan mobil işletim sistemi Android’in yeni sürümü Android Q özellikleri Google I/O 2019 etkinliğinde detaylı olarak paylaşıldı. Katlanabilir ekranlı cihazlar için native destek, native 5G bağlantı desteği, videolar için canlı altyazılar (live captions), Google Haritalar ile entegre ve tüm mesajlaşma uygulamalarıyla çalışan akıllı yanıt sistemi, sistem genelinde karanlık mod (dark mode), gelişmiş konum paylaşımı, yeniden başlatma gerektirmeyen sistem güncellemeleri, dijital dengeye eklenen odak modu ve ebeveyn kontrolleri (family link) ve daha deneyimledikçe keşfedilebilecek bir sürü yenilik, iyileştirme, geliştirmeyle gelen Android Q 10’nun üçüncü betası da indirilmeye açıldı. Şimdiye kadar sadece Google Pixel telefon kullanıcılarının katılabildiği Android beta programı genişletildi ve başta da belirttiğimiz gibi Android üreticilerinin birçoğuna açıldı.

Android Q 10 Beta Programına Katılmadan Önce!

Google: Cihazınızda Android’in beta sürümü çalışırken programdan çıkarsanız cihazınızdaki tüm veriler silinecektir. Programın sonuna kadar kayıtlı kalmayı tercih ederseniz Beta programını sonlandıracak ve Q’nun final sürümünü alacaksınız; cihazınızdaki veriler de silinmeyecek.

Tamindir: Android Q beta programına dahil olurken cihazınızın başına gelecek herhangi bir zarardan üreticiler sorumlu olmadığı gibi Tamindir de sorumlu değildir! Lütfen, bunu bilerek programa katılın.

Android Q 10 Nasıl İndirilir ve Yüklenir?

Google Pixel telefon kullanıyorsanız (Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL) Android Q Betayı indirip yüklemek çok kolay. Android Beta sayfasına gidip Android Beta programına kayıt oluyorsunuz. Tüm Android Q Beta sürümlerini OTA yoluyla (kablosuz olarak) alıyorsunuz.

Google Pixel Android Q 10 Beta İndirme ve Yükleme Adımları

Asus telefon kullanıyorsunuz (ASUS ZenFone 5Z), öncelikle cihaz yeniden başlayana kadar Güç ve Ses Azaltma tuşlarına basılı tutuyorsunuz. Yeniden başladığında ekranda dördüncü satırda Fastboot Mode’u göreceksiniz. Sonrasında telefonunuzu PC’nize USB kabloyla bağlıyorsunuz. Android Q imaj dosyasını indirip "update_image.bat"ı açıyorsunuz. İşlem süresince telefonla bilgisayarın bağlantısını kesmeyin. İndirme tamamlandı uyarı mesajını gördüğünüzde klavyeden Enter tuşuna basarak cihazı yeniden başlatıyorsunuz. Beta programından çıkmak isterseniz, Android P imaj dosyasını indirerek aynı işlemleri tekrarlayın.

ASUS ZenFone 5Z Android Q 10 Beta İndirme ve Yükleme Adımları

Huawei telefon kullanıyorsanız (Huawei Mate 20 Pro) Beta programına kayıt olmak için geliştirici olmanız gerek. Google Play Store'da bir veya daha fazla uygulamanızı yayınlanmış olması ve kullandığınız telefonun Huawei ID’si ile Google Play geliştirici hesabı emailinin eşleşmesi gerek. Bu şartları taşıyorsanız, telefonunuzdan Beta Friendly User Test sayfasına gidip Beta uygulamasını indirip yüklüyorsunuz. Uygulamaya giriş yapıp kayıt oluyorsunuz ve güncellemenin sunulacağı tarihi (11 Mayıs) bekliyorsunuz.

Huawei Mate 20 Pro Android Q 10 Beta İndirme ve Yükleme Adımları

LG telefon kullanıyorsanız (LG G8 ThinQ), LG Beta Downloader programı ile cihazınızı flaşlayarak başlıyorsunuz. Programdaki adımları izlediğinizde cihazınız otomatik olarak beta programına dahil olacak. Android Q Betadan memnun kalmaz ya da sorun yaşarsanız yine aynı program üzerinden Rollback (Geri Dönme) menüsünü takip ederek cihazı fabrika ayarlarına geri döndürebilirsiniz.

LG G8 ThinQ Android Q 10 Beta İndirme ve Yükleme Adımları

Nokia telefon kullanıyorsanız (Nokia 8.1), Nokia geliştiriciler sayfasından giriş yaparak beta programı için ilk adımı atıyorsunuz. Nokia, cihazı flaşlarken çok dikkatli olunması, elle geliştirici önizleme sürümü yükleme bölümündeki adımların dikkatli izlenmesi gerektiği konusunda uyarıyor ve şu anda geri dönüş seçeneğinin olmadığını, 16 Mayıs’ta geri dönme desteğinin geleceğini ekliyor.

Nokia 8.1 Android Q 10 Beta İndirme ve Yükleme Adımları

OnePlus telefon kullanıyorsanız (OnePlus 6 ve 6T), güncel ROM yükseltme zip paketini (OnePlus 6T, OnePlus 6) indiriyorsunuz. ROM upgrade paketini telefon hafızasına kopyalıyorsunuz. Ayarlar - Sistem - Sistem Güncellemeleri’ne gidip üst sağ simgeye ardından yerel yükseltmeye dokunuyorsunuz ve ilgili kurulum paketini seçip yükselte dokunuyorsunuz. Sistem güncellemesi tamamlandığında cihazı yeniden başlatıyorsunuz. Telefon, kurtarma modunda açılacaktır. Formatlama işleminden sonra cihaz yeniden başlatılacak ve güncelleme tamamlanacaktır. Android Q Beta programından memnun kalmaz ya da sorun yaşarsanız indirdiğiniz ROM paketinde Rollback paketini seçerek işlemleri tekrarlayın.

OnePlus 6 ve 6T Android Q 10 Beta İndirme ve Yükleme Adımları

Sony telefon kullanıyorsanız (Xperia XZ3), Xperia Companion programıyla cihazınızı flaşlamanız gerekiyor. Xperia Companion programını açıp ALT tuşuna basılı tutarak Yazılım Onarım’a (Software Repair) tıklıyorsunuz. Kutucuğu işaretleyip Next diyorsunuz. Tamamlandıktan sonra ekrandaki yönergeleri izleyerek Android Q Beta programına katılıyorsunuz. Betadan istediğiniz zaman çıkmanız mümkün. Software Repair’e ALT tuşuna basılı tutmadan tıklayarak beta programından ayrılabilirsiniz.

Sony Xperia XZ3 Android Q 10 Beta İndirme ve Yükleme Adımları

Xiaomi telefon kullanıyorsanız (Mi 9 ve Mi Mix 3 5G), cihazınıza özel Q Beta yapısını (Mi 9 ve Mi Mix 3 5G) indirip fastboot yöntemiyle Q beta programına katılıyorsunuz.

Xiaomi Mi 9 ve Mi Mix 3 5G Android Q 10 Beta İndirme ve Yükleme Adımları

Android Q 10 Ne Zaman Çıkacak?

Google, Android Q final sürümü yayınlanana kadar altı beta sürümün geleceğini paylaştı. Android Q 10 çıkış tarihi net bir şekilde açıklanmadı. 2019’un üçüncü çeyreği (Temmuz ve Eylül arasında) Android Q final sürümü belli cihazlar için indirilmeye açılacak.