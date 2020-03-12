Android Telefonlarda Pil Ömrü Nasıl Artırılır? İşte 10 İpucu! (2020)

Günümüzde akıllı telefonlarda pil ömrünün hızlı bir şekilde tükenmesi önemli bir sorundur. Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda bazı uygulamalar, ekran parlaklığı, mobil veri, wi-fi ve bluetooth gibi çeşitli etkenler pilin hızlı bir şekilde tükenmesine neden oluyor. Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuzda pil tasarrufu yapabileceğiniz çeşitli ipuçları bulunuyor. Bu yazıda, Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuzda pil ömrünü nasıl artırabileceğinizi öğreneceksiniz. İşte, Android telefonlarda pil ömrünü artırmak için en iyi 10 ipucu!

1. Gereksiz Uygulamaları Silin

Hemen hemen her Android kullanıcısı, genellikle arka planda aktif olan ancak artık kullanılmayan bazı uygulamalara sahiptir. Bu uygulamalar, Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuzun pilinin hızlı bir şekilde tükenmesine neden olur. Bu sebepten dolayı artık kullanmadığınız ancak bildirim aldığınız bir uygulamanız varsa silin.

2. Ekran Parlaklığını Ayarlayın

Ekran parlaklığı, akıllı telefonların piline doğrudan etki eden bir başka etkendir. Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuzun ekran parlaklığını ayarlayarak pil ömrünü artırabilirsiniz. Ekran parlaklığını en düşük ayara düşürmek iyi bir fikir olsa da bu durum, gözlerinizi rahatsız eder. Bu sebepten dolayı ekran parlaklığını hem göz konforunuzu hem de pil tasarrufunu dikkate alarak ayarlamalısınız.

3. Akıllı telefonunuzu Doğru Şekilde Şarj Edin

Yapılan bir çalışmada akıllı telefonun şarjı %100 seviyesine ulaştığında uzun süre şarj cihazında kalmaması gerektiği sonucuna varıldı. Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuzu hiçbir sebepten ötürü sürekli olarak şarj etmekten kaçının. Ek olarak, akıllı telefonunuzun şarj seviyesi %0'a düşene kadar beklemeyin.

4. WiFi, Mobil Veri ve Bluetooth'u devre dışı bırakabilirsiniz

Çoğu Android kullanıcısı, akıllı telefonunu aktif olarak kullanmadığı zamanlarda wi-fi, mobil veri ve Bluetooth’u her zaman açık bırakır. Wi-fi, mobil veri ve Bluetooth, akıllı telefonunuzun şarjının hızlı bir şekilde tükenmesine neden olur. Bu sebepten dolayı internete ve Bluetooth’a ihtiyacınız olmadığı zamanlarda bu özellikleri kapatabilirsiniz.

5. Bildirimleri Devre Dışı Bırakabilirsiniz

Android işletim sistemine sahip akıllı telefonumuzda kullandığımız uygulamaların bildirimlerini göz ardı etme eğilimindeyiz ancak bildirimler, pilin tükenmesine neden olur. Bu sebepten dolayı akıllı telefonunuzda yüklü olan uygulamaların bildirimlerini kontrol etmelisiniz. Örneğin, gereksinim duymadığınız süre boyunca uygulamaların bildirimlerini devre dışı bırakabilirsiniz.

6. Bir Uygulamanın “Lite” veya “Go” Sürümünü Tercih Edebilirsiniz

Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuzda pil ömrünü artırmak istiyorsanız bir uygulamanın tam teşekküllü sürümünü yüklemek yerine “Lite” sürümünü yükleyebilirsiniz. Bir uygulamanın “Lite” sürümünü yüklediğinizde akıllı telefonunuzun pil kullanımını önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Bir uygulamanın “Lite” sürümünün, tam sürümün tüm işlevlerini içermeyebileceğini unutmayın.

7. Dijital Denge Uygulamasını Kullanabilirsiniz

Digital Denge (Digital Wellbeing) uygulaması, Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuzda yüklü olan uygulamaları ne kadar sıklıkla kullandığınızı, gün içerisinde kaç tane bildirim aldığınızı ve hatta uygulamalara sınırlama getiriyor. Bu sayede akıllı telefonunuzun pil ömrü de önemli ölçüde artırıyor.

8. Pil Tasarrufu Modunu Kullanabilirsiniz

Günümüzde hemen hemen her akıllı telefon üreticisi, pil tasarrufu modu sunuyor. Akıllı telefonlarda bulunan pil tasarrufu modu, akıllı telefonunuzun şarjının daha uzun süre dayanmasını sağlar. Bu sebepten dolayı Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuzda pil ömrünü artırmak için pil tasarrufu modunu kullanabilirsiniz.

9. Karanlık Modu Kullanabilirsiniz

Karanlık mod, AMOLED ve OLED ekrana sahip akıllı telefonların pil tüketiminde fark yaratabilir. Bu sebepten dolayı AMOLED veya OLED ekrana sahip bir akıllı telefonunuz varsa karanlık modu aktif edebilirsiniz. Böylece akıllı telefonunuzun şarjının daha uzun süre dayanmasını sağlayabilirsiniz.

10. Rootlu Telefonlar için Custom Rom’lar Kullanabilirsiniz.

Pil ömrünü artırmak için Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuzu rootlamanıza gerek yok ancak zaten rootlu bir Android telefonunuz varsa pil ömrünüzü artırmak için Custom Rom’lar kullanabilirsiniz. Bazı Custom Rom’lar, pil tasarrufu yapmaya odaklanmıştır ve iyi bir kullanıcı deneyimi sunar. Ek olarak, Greenify uygulaması ile Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuzda yüklü olan uygulamaların bir kısmının arka planda çalışmasını engelleyerek pil tasarrufu yapabilirsiniz.