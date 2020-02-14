Apple iPhone 11'de Olmayan Samsung Galaxy S20 Özellikleri

Samsung Galaxy S20, 2020’nin en iyi akıllı telefonları arasında. Kamerasıyla öne çıkan Galaxy S20 serisi Apple’ın en yeni telefonu iPhone 11’de olmayan birçok özelliğe sahip. Bu blog yazımızda yeni iPhone’larda olmayan Samsung Galaxy S20 özelliklerinden bahsediyoruz.

Samsung Galaxy S20 özellikleri ve S20 Ultra’nın en iyi özellikleri, Samsung Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra özellik ve fiyat karşılaştırması, Xiaomi Mi 10 ve Samsung Galaxy S20 karşılaştırmasından sonra iPhone 11'de olmayan Samsung Galaxy S20 özellikleri yazısıyla karşınızdayız. Samsung’un 2020 amiral gemisi telefonu Galaxy S20, iPhone 11’de olmayan dikkat çekici özelliklere sahip. Space Zoom, kenardan kenara ekran, ters kablosuz şarj ve 5G bağlantısı, Samsung Galaxy S20’nin dikkat çeken özellikleri arasında. Şimdi dilerseniz, bu özelliklere yakından bakalım.

Space Zoom

Samsung Galaxy S20 sınıfının en iyisi kamera sistemine sahip. 100x’e kadar dijital zoom yapabilme özelliği, uzaktaki objelerin yakın plan çekimini yapmanızı sağlıyor. Yapay zeka ile kameranın telefoto lensi birleşince ortaya Space Zoom çıkıyor. Telefonunuzu bir dürbüne dönüştürerek ortalama bir telefonun görmekte zorlanacağı detaylara odaklanmanızı sağlıyor. iPhone 11 serisinin en üst modeli Pro Max, kamera sisteminde telefoto lense sahip. Ancak sadece 10x dijital zoom yapabiliyor; Samsung’dan 10 kat az.

Köşeden Köşeye Ekran

Galaxy S20’de Samsung’un patentli Sonsuz-O ekranını görüyoruz. Ekran tam bir mühendislik harikası. Ekranın ortasında selfie kamerasını barındıran küçük delik olmasa tamamen ekrandan oluşan bir akıllı telefon karşımızda olacaktı. Ancak 6.9 inçlik ekran, iPhone’un ekranına kıyasla çok daha çekici duruyor. iPhone’da ekranın üst kısmında neredeyse boydan boya bir çentik bulunuyor. iPhone X ve sonraki tüm modellerde ekranın üst kısmında selfie kamerası ve Face ID yüz tarama sensörleri dahil birkaç sensörü barındıran bir çentik bulunuyor. Bu tasarım başta alay konusu olsa da Android rakipleri tarafından kopyalandı.

2X Dinamik AMOLED ve 120 Hz'lik Sinematik Sonsuz Ekrana sahip #GalaxyS20Ultra ile film izleme keyfini artırın! #UNPACKED #GalaxyEvent pic.twitter.com/5kVmRgahzY — Samsung Türkiye (@SamsungTurkiye) February 11, 2020

Ters Kablosuz Şarj

Geçen yılki S10 gibi S20 de ters kablosuz şarj teknolojisine sahip. Ters kablosuz şarj özelliği sayesinde kulaklık, akıllı saat, bileklik, telefon, kablosuz şarj desteğine sahip cihazları telefonunuza tokuşturarak kablosuz şarj edebiliyorsunuz. Samsung ve Huawei telefonlarda bu özellik bulunuyor ve sürekli geliştiriliyor ancak Apple henüz bu teknolojiyi telefonlarına dahil etmedi. Daha doğrusu iPhone 11 serisinde ters kablosuz şarj desteği var ancak yazılımla sınırlama getirildiği kanıtlandı. Ters kablosuz şarj, şarj olma süresini uzattığından zor durumlarda kullanılabilecek bir özellik. Henüz kablosuz şarjın yerini tutacak düzeyde değil.

5G Bağlantısı

Ülkemizde henüz kullanılabilir bir teknolojisi olmasa da, Samsung Galaxy S20 serisi 5G bağlantısını destekliyor. Apple, şimdiye kadar 5G teknolojisinden uzak durdu ve telefonlarının hiçbirinde 5G bağlantısı bulunmuyor. Bu yıl iPhone 12’nin çıkış yapmasıyla değişebilir.

Ekstra Kamera Lensi

S20 Ultra dörtlü kamera kurulumuna sahip. Geniş açılı ve telefoto lensin yanı sıra 12 megapiksel ana kamera sunuyor. Bunlar iPhone 11 Pro Max’in etkileyici üçlü kamera sisteminde yer alan lenslerle aynı. Ancak S20 Ultra modelinde ekstra bir lens daha bulunuyor. Samsung’a göre dördüncü derinlik görüş lensi fotoğrafçılığı yeni seviyeye taşıyan derinlik ve mesafeyi ölçüyor.