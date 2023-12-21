Apple Music Replay 2023’te En Çok Dinlenen Şarkılar

Müzik platformlarında klasikleşen ‘bu yıl en çok dinlenenler’ uygulamasının 2023 raporları yayınlandı. Apple Music kullanıcılara kişiye özel ‘2023 Replay’ listelerini sunarak hangi şarkıları ve sanatçıları daha fazla dinlediklerini göstermiş oldu.

Bazı şarkılar ülke, hatta dünya çapında yüksek hit almayı başardı. Peki, Apple Music 2023 Replay’de en çok dinlenen şarkılar hangileri oldu? Kendi Replay listenizi nasıl görebilirsiniz? İşte detaylar!

Apple Music Replay 2023 Nedir?

Bu özellik uygulamanın kullanıcılara yıl boyu dinledikleri şarkılara ilişkin eğlenceli ve istatistiksel bazı veriler sunuyor. Yılbaşı yaklaşırken yayınlanan listelere göre kullanıcılar sevdikleri müzikleri bir arada görüp yeni çalma listeleri oluşturma imkânı yakalıyor.

Şarkıların dinlenme sıklığının yanı sıra oynatma süresi ve sayısı gibi özellikler de bu listede yerini alıyor. Kişiye özel müzik özetlerinde bu yıl sizi etkileyen müzik türünü ve sanatçıları analiz etme şansınız oluyor.

Uygulamanın hazırladığı özetler hem sosyal medyada hem de yakın arkadaş çevrelerinde sıklıkla paylaşılıyor. Bu da sevdiklerinizle müzik zevklerinizi karşılaştırmanıza ve birbirinize şarkı/sanatçı önermenize yarayan bir özellik.

Geçmiş yıllarda yayınlanan Replay listeleri ile kıyaslandığında 2023 yılında yeni güncellemelerin geldiğini söyleyebiliriz. Koyu renklerin hakim olduğu yeni animasyonlar bu listelerin görselleştirilmesinde kullanılmış.

Spotify ile kıyasladığımızda ise Wrapped listelerine uygulama üzerinden hızlıca erişim sağlanabiliyor olması önemli bir avantaj. Apple Replay ise hala web sürümü üzerinden bu özelliğini kullanıcı ile buluşturuyor.

Apple Music Replay 2023’e Göre En Çok Dinlenen Şarkılar

Yayınlanan müzik özetlerine göre dünya çapında en çok dinlenen şarkılar hangileriymiş diye araştırdık ve bu sonuçlara ulaştık. İşte, global olarak hazırlanan Replay 2023 listesindeki başlıca şarkılar:

Morgan Wallen – Last Night

Miley Cyrus – Flowers

SZA – Kill Bill

Drake, 21 Savage – Rich Flex

SZA – Snooze

Taylor Swift – Anti – Hero

YOASABI – IDOL

Chris Brown – Under the Influence

The Weeknd, Metro Boomin, 21 Savage – Creepin’

Official Hige Dandism – Subtitle

Drake, 21 Savage – Spin Bout U

Rema, Selena Gomez – Calm Down

Lil Baby – Freestyle

Harry Styles – As It Was

Taylor Swift – Cruel Summer

Apple Music Replay 2023’e Nasıl Bakılır?

Apple cihazlarınızdan birini kullanarak Apple Music uygulamasına giriş yapın.

Apple ID ile kullanıcı girişini tamamlayın.

‘Keşfet’ bölümüne geçin.

‘Replay 2023’ sekmesini bu alanda bulacaksınız.

‘Oynatma Listenizi Görüntüle’ seçeneğine tıklayarak 2023 yılındaki müzik özetinizi görüntüleyebilirsiniz.

Bu listeyi sevdiklerinize göndermek için ‘paylaş’ butonuna basıp istediğiniz seçimi yaparak ilerleyebilirsiniz.

Siz Apple Music Replay 2023 özetinizi kontrol ettiniz mi? En çok dinlediğiniz şarkılar hangileri? Bu deneyiminizle ilgili yorumlarınızı bizimle paylaşın.