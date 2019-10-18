Apple Watch Series 5 Özellikleri (Fiyatını Hak Ediyor Mu?)

iPhone 11 ile birlikte Apple Watch Series 5 te 18 Ekim’de satışa sunuldu. Series 4’ün tasarımını koruyan Apple Watch 5, her zaman açık ekran, yeni sensörler ve birkaç başka faydalı özellik sunuyor. Bu blog yazımızda Apple Watch Series 5 akıllı saatinizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak ipuçları, püf noktalar ve az bilinen özellikleri paylaşıyoruz. Apple Watch Series 5 satın almayı düşünüyorsanız, göz atmanızı öneririz.

Apple Watch Series 5, iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max ile aynı gün satışa çıktı. Apple Watch Series 5, Türkiye fiyatı 3099 TL’den başlıyor ve titanyum, seramik, paslanmaz çelik modelleri de bulunmasına karşın sadece alüminyum renk seçeneği sunuluyor, kayış seçenekleri de sınırlı. Türkiye’de eSIM teknolojisi henüz kullanılabilir olmadığından sadece GPS modelinin satışta olduğunu da belirtmek gerek. Apple Watch Series 5’in en önemli özelliği sürekli açık ekranı. Yeni Hep Açık Retina Ekran sayesinde bileğinizi döndürmeden saati ve kadranı daima görebiliyorsunuz. Peki, Apple Watch Series 5 always on ekran dışında hangi özelliklere sahip? Bu blog yazımızda Apple Watch Series 5’i satın almayı düşünenler için en iyi özellikleri, ipuçları ve püf noktaları bir arada paylaşıyoruz.

Apple Watch Series 5 Özellikleri

1 . Yüzey açılarını ölçün

Apple Watch Series 5, pusula sensörüne sahip. Tıpkı iPhone’daki gibi, Pusula uygulaması yeni rakım özelliği için bundan faydalanıyor. Uygulamada aşağı kaydırarak bu araca ulaşabiliyorsunuz. Yatay ve dikey rakımı ölçmek için saatinizi herhangi bir yüzeye bırakmanız yeterli oluyor.

2 . Haritalarda gelişmiş yol tarifleri

iPhone’da olduğu gibi, Apple Haritalar yönünüzü göstermek için dahili pusula sensörünü kullanıyor. Adım adım yol tariflerini kullanırken oldukça kullanışlı bir özellik.

3 . Hep açık ekranı kullanırken özel öğeleri gizleyin

Apple Watch Series 5’in en büyük özelliği toplantı sırasında veya spor yaparken bileğinizi döndürmek zorunda kalmadan saate ve saat yüzündeki bilgilere bakmanızı sağlayan her zaman açık ekranı. Neyse ki, saat yüzündeki hassas bilgileri meraklı gözlerden gizlemek için bir ayar mevcut. Bunun için iPhone’unuzda Watch uygulamasına gidin, Saatim - Parlaklık ve Metin Boyutu - Her Zaman Açık üzerine dokunun ve Hassas Komplikasyonları Gizle’yi açık konuma getirin. Bunu yaparak, Takvim randevuları, Mail iletileri, kalp atış hızınız dahil özel verileri gösteren tüm komplikasyonları gizlersiniz.

4 . Yüklü gelen uygulamaları silin

watchOS iOS cihazlara benzer şekilde stock uygulamaları Ana ekrandan silmenize izin veriyor. Örneğin, Apple’ın stock Borsa uygulamasını sileceksiniz. Ana Ekranda uygulama simgesine basılı tutup ardından x’e dokunun, Uygulamayı Sil’e dokunarak işlemi onaylayın. Endişelenmeyin, silinen stock uygulamaları App Store’da arayarak yeniden indirebilirsiniz.

5 . İki katı depolama alanından faydalanın

Apple Watch Series 5 ile 16GB olan dahili depolama alanı 32GB’a kadar çıktı. Bu, uygulamalardan en sevdiğiniz fotoğraflara, Apple Müzik çalma listelerine, şarkılara ve albümlere kadar daha fazla içeriği cihaz üzerinde saklamanıza izin verir. LTE model kullanmıyorsanız bu çok güzel; telefondan bağımsız hücresel bağlantıya ihtiyaç duymadan akışı sağlayabilirsiniz.

6 . Saat yüzlerinizi yeniden sıralayın

Daha önce olduğu gibi, saat yüzleri ve komplikasyonları doğrudan saatin kendisinden veya iPhone’unuzda Watch uygulaması üzerinden düzenleyebiliyorsunuz. Ancak watchOS 6, bunları beğeninize göre yeniden sıralamanıza olanak tanıyor. Saat yüzüne basılı tutarak Düzenle moduna girin, ardından saat yüzünü yeni bir konuma sürükleyin. Kaydırarak beğendiğiniz saat yüzüne hızlıca ulaşabilirsiniz.

7 . İstediğiniz kayışı seçin

Bu ne yazık ki ülkemizde geçerli değil. Apple Watch Series 5’i Amerika’dan alırsanız, Apple’ın kayış ve kasa kombinasyonlarıyla sınırlı kalmıyorsunuz. Mağazada veya Apple Online Store’da dilediğiniz kasayı dilediğiniz kayışla eşleştirerek sipariş verebiliyorsunuz. Türkiye’de kafanızdaki kombin için ekstra masraf yapmanız gerekiyor.

8 . Gürültü uygulaması

İşitme duyunuza zarar verebilecek gürültü seviyelerine maruk kaldığınızda uyarılmak istiyorsanız, Gürültü uygulamasına bakın ve saat yüzünüze Gürültü komplikasyonunu koyun. Bu özellik pil ömrünü kısaltabilir; bu nedenle çok dikkatli ve sadece gerektiğinde kullanın.

9 . Kalbinizi takip edin

Series 4’te olduğu gibi Series 5 de fiziksel olarak zorlayıcı hiçbir şey yapmıyorken kalp atış hızınızın çok fazla hızlanması gibi, olumsuz kalp hızı etkilerini tespit ederek hayatınızı kurtarabilecek bir elektrokardiyogram içerir. EKG özelliği ne yazık ki Türkiye’de kullanılamıyor.

10 . Karanlıkta iPhone’unuzu bulun

Eski ama işe yarar bir özellik. Denetim Merkezi’ni açıp telefon simgesine dokunursanız saat (Bluetooth veya WiFi bağlantısı üzerinden) yerini bulamadığınız iPhone’unuza ses gönderir ancak basılı tutarsanız telefonunuzun yanıp sönmesini sağlarsınız. Telefonunuzun nerede olduğu hakkında hiçbir fikriniz yok veya karanlıkta aramak istemiyorsunuz, bu özellik işinize yarayabilir.

Apple Watch Series 5 Fiyatı - Yeni Apple Watch Türkiye'de Ne Kadar?

Apple Watch Series 5 Türkiye’de üç kasa seçeneği ile satışta. Gümüş, Altın ve Uzay Grisi Alüminyum renk seçenekleri, Nike modelde ikiye düşüyor. Apple Watch Series 5 Türkiye fiyatı 40mm model için 3099 TL, 44mm model için 3299 TL. Kayış fiyatları da 329 TL’den başlıyor. Tabii ki Apple Store dışında bazı yerler gerek saat gerekse de kayışlarda indirime gidebiliyor, fiyatlar biraz farklılık gösterebiliyor.