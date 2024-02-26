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Aragami

Aragami

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  • Lisans
  • TOPLAM İNDİRME 0
  • DOSYA BOYUTU 5.86 GB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Lince Works
  • İndir

Aragami ile gölgelerin üzerinden ilerleyin. Prensesi kurtarmak için karanlıkları kullanın ve karşınıza çıkan herkese suikast düzenleyerek ilerleyin.

Kemal Tavus
Kemal Tavus -

Lince Works tarafından geliştirilen ve yayınlanan Aragami 2016 yılında yayınlandı. Oldukça basit ancak keyifli bir gizlilik oyunu olan Aragami oldukça hoş bir mekaniğe sahip. Karanlıklar ve gölgeler üzerinden ilerleyebildiğiniz bu oyunda nereye bastığınıza çok dikkat etmelisiniz.

Çevredeki ışık kaynaklarını amacınıza göre kullandığınız bu oyunda bizi tekrar dünyaya getiren prensesin yardımına koşuyoruz. Alıkonulan prensesi kurtarmak için mücadele ettiğimiz bu oyun anime tarzı bir görselliğe sahip. Oldukça ilgi çekici bir gizlilik oyunu olan Aragami’yi bu türü seven herkese öneriyoruz.

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Hemen Aragami indirin ve sizi çağıran prensesin isteklerini yerine getirmek üzere yola çıkın. Gölgeler üzerinde yürüyün ve ışıktan mümkün olabildiğince kaçın.

Aragami Sistem Gereksinimleri

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10
  • İşlemci: Intel Core i5
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: 2 GB video belleği, NVIDIA GeForce GTX 660, AMD Radeon HD7870
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 6 GB kullanılabilir alan
  • Ses Kartı: Tümleşik ses arabirimi
  • İlave Notlar: Gerekli: İkincil tıklama etkinleştirilmiş klavye, fare veya gamepad (PS3 kontrol cihazı, Windows için Xbox 360 kontrol cihazı veya Logitech gamepad'ler gibi).
ARTILAR

Güzel oyun mekanikleri

Basit ama keyifli oyun yapısı

İlgi çekici görsellik

Yeterli oynanış süresi

EKSİLER

Türkçe dil desteğinin bulunmayışı