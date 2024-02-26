Aragami ile gölgelerin üzerinden ilerleyin. Prensesi kurtarmak için karanlıkları kullanın ve karşınıza çıkan herkese suikast düzenleyerek ilerleyin.

Kemal Tavus - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Lince Works tarafından geliştirilen ve yayınlanan Aragami 2016 yılında yayınlandı. Oldukça basit ancak keyifli bir gizlilik oyunu olan Aragami oldukça hoş bir mekaniğe sahip. Karanlıklar ve gölgeler üzerinden ilerleyebildiğiniz bu oyunda nereye bastığınıza çok dikkat etmelisiniz.

Çevredeki ışık kaynaklarını amacınıza göre kullandığınız bu oyunda bizi tekrar dünyaya getiren prensesin yardımına koşuyoruz. Alıkonulan prensesi kurtarmak için mücadele ettiğimiz bu oyun anime tarzı bir görselliğe sahip. Oldukça ilgi çekici bir gizlilik oyunu olan Aragami’yi bu türü seven herkese öneriyoruz.

Aragami İndir

Hemen Aragami indirin ve sizi çağıran prensesin isteklerini yerine getirmek üzere yola çıkın. Gölgeler üzerinde yürüyün ve ışıktan mümkün olabildiğince kaçın.

Aragami Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 7/8.1/10

: Windows 7/8.1/10 İşlemci : Intel Core i5

: Intel Core i5 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : 2 GB video belleği, NVIDIA GeForce GTX 660, AMD Radeon HD7870

: 2 GB video belleği, NVIDIA GeForce GTX 660, AMD Radeon HD7870 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 6 GB kullanılabilir alan

: 6 GB kullanılabilir alan Ses Kartı : Tümleşik ses arabirimi

: Tümleşik ses arabirimi İlave Notlar: Gerekli: İkincil tıklama etkinleştirilmiş klavye, fare veya gamepad (PS3 kontrol cihazı, Windows için Xbox 360 kontrol cihazı veya Logitech gamepad'ler gibi).