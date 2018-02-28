Asus ZenFone 5, 5Z, 5 Lite ve Max M1 Karşılaştırması

Mobil Dünya Kongresi kapsamında sahneye çıkan ASUS yetkilileri, merakla beklenen yeni ürünlerini tanıttılar. Tanıtılan ürünler arasında ASUS ZenFone 5, ZenFone 5Z, ZenFone 5 Lite ve ZenFone Max M1 modelleri yer aldı.

Telefon modelleriyle birlikte farklı yazılım özelliklerini de kullanıcılarıyla buluşturmayı amaçladığını söyleyen ASUS, özellikle yapay zekayla destekli ZenUI arayüzü üzerinde oldukça fazla durdu. ASUS tarafından geliştirilen çeşitli yapay zeka teknolojileri sayesinde telefonların daha rahat kullanılabileceğini söyleyen yetkililer, bundan sonraki amaçlarının "zeki telefonlar" üretmek olduğunu belirttiler.

ASUS tarafından geliştirilen yeni ZenFone 5 serisinin en dikkat çeken özelliğiyse çentikli tasarımı oldu. iPhone X’te gördüğümüz tasarıma benzer bir anlayışı benimseyen şirket, kaliteli bir ekranla destekledikleri bu özellik sayesinde daha piyasaya çıkmadan dikkat çekmeyi de başardılar.

Mobile World Congress sırasında dört farklı modeliyle ziyaretçilerin karşısına çıkan ASUS’un kongre kapsamında tanıttığı telefonların özellikleriyle şöyle:

ZenFone 5 ZenFone 5Z ZenFone 5 Lite Max M1 Ekran 6.2 inç 1080x2246 (402ppi) IPS LCD 6.2 inç 1080x2246 (402ppi) IPS LCD 6.0 inç 1080x2160 (402ppi) IPS CLD 5.5 inç 720x1440 (245ppi) IPS LCD İşlemci Qualcomm Snapdragon 636 Adreno 509 Qualcomm Snapdragon 845 Adreno 509 Qualcomm Snapdragon 636 Adreno 508 Qualcomm Snapdragon 425 Adreno 505 RAM 4/6GB 6/8GB 3/4GB 2/3GB Arka Kamera Çift Kamera: 12MP (f/1.8, 24mm) + bilinmeyen MP geniş açı [email protected], [email protected]/60FPS 4K Çift Kamera: 12MP (f/1.8, 24mm) + bilinmeyen MP geniş açı [email protected], [email protected]/60FPS 4K Çift Kamera: 16MP (f/2.2, 26mm) + bilinmeyen MP geniş açı [email protected], [email protected]/60FPS Çift kamera: 13MP+ 8MP [email protected] Ön Kamera 8MP, f/2.0 8MP, f/2.0 20MP + 16MP 8MP Batarya 3300 mAh 3300 mAh 3300 mAh 4000 mAh Depolama 64GB + microSD 64GB/128GB/256GB 64GB+microSD 32GB Yazılım Android 8.0 Android 8.0 Android 8.0 Android 7.1 Ek Özellikler Parmak izi okuyucu, 3.5mm kulaklık girişi, Bluetooth 5.0, Çift Bant, 802.11ac Parmak izi okuyucu, 3.5mm kulaklık girişi, Bluetooth 5.0, Çift Bant, 802.11ac Parmak izi okuyucu, 3.5mm kulaklık girişi, Bluetooth 5.0 3.5mm kulaklık girişi, Bluetooth 5.0, Çift Bant, 802.11ac Ağırlık 155g 155g 168g 150g Fiyat - 479 Euro - 118 Dolar

ZenFone 5 ve ZenFone 5Z modellerini neredeyse aynı şekilde tasarlayan ASUS, iki telefon arasında işlemci, depoalama alan ve RAM gibi konularda değişikliğe gitti. ZenFone 5 modelinde Snapdragon 636 kullanan şirket, 5Z'de Snapdragon 845 tercih etti. Bununla birlikte 5Z'te 8GB'a kadar ulaşan farklı RAM seçeneklerinin yanı sıra 256GB'ı gören depolama alanı gibi özelliklere yer veren üretici, 5 Lite modelini daha uygun fiyatlı bir model olarak tanımlarken, Max M1'i ise orta-üst segmente oturttu.

Yapay zeka teknolojileri, fakrlı ekran tasarımı, ekran-çerçeve oranı gibi detaylarla şimdiden birçok kişiyi etkilemeyi başaran ASUS, oldukça beğenilen telefonlarını şubat ayından başlamak üzere haziran ayına kadar belirli aralıklarla piyasaya süreceğini ve çıkışları dünyanın her yerinde eş zamanlı olarak yapacağını duyurdu.