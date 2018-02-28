Asus ZenFone 5, 5Z, 5 Lite ve Max M1 Karşılaştırması

Mobil Dünya Kongresi kapsamında sahneye çıkan ASUS yetkilileri, merakla beklenen yeni ürünlerini tanıttılar. Tanıtılan ürünler arasında ASUS ZenFone 5, ZenFone 5Z, ZenFone 5 Lite ve ZenFone Max M1 modelleri yer aldı.
Telefon modelleriyle birlikte farklı yazılım özelliklerini de kullanıcılarıyla buluşturmayı amaçladığını söyleyen ASUS, özellikle yapay zekayla destekli ZenUI arayüzü üzerinde oldukça fazla durdu. ASUS tarafından geliştirilen çeşitli yapay zeka teknolojileri sayesinde telefonların daha rahat kullanılabileceğini söyleyen yetkililer, bundan sonraki amaçlarının "zeki telefonlar" üretmek olduğunu belirttiler.
ASUS tarafından geliştirilen yeni ZenFone 5 serisinin en dikkat çeken özelliğiyse çentikli tasarımı oldu. iPhone X’te gördüğümüz tasarıma benzer bir anlayışı benimseyen şirket, kaliteli bir ekranla destekledikleri bu özellik sayesinde daha piyasaya çıkmadan dikkat çekmeyi de başardılar.
Mobile World Congress sırasında dört farklı modeliyle ziyaretçilerin karşısına çıkan ASUS’un kongre kapsamında tanıttığı telefonların özellikleriyle şöyle:
|
|
ZenFone 5
|
ZenFone 5Z
|
ZenFone 5 Lite
|
Max M1
|
Ekran
|
6.2 inç 1080x2246 (402ppi)
IPS LCD
|
6.2 inç 1080x2246 (402ppi)
IPS LCD
|
6.0 inç 1080x2160 (402ppi)
IPS CLD
|
5.5 inç 720x1440 (245ppi)
IPS LCD
|
İşlemci
|
Qualcomm Snapdragon 636
Adreno 509
|
Qualcomm Snapdragon 845
Adreno 509
|
Qualcomm Snapdragon 636
Adreno 508
|
Qualcomm Snapdragon 425
Adreno 505
|
RAM
|
4/6GB
|
6/8GB
|
3/4GB
|
2/3GB
|
Arka Kamera
|
Çift Kamera: 12MP (f/1.8, 24mm) + bilinmeyen MP geniş açı
[email protected], [email protected]/60FPS
4K
|
Çift Kamera: 12MP (f/1.8, 24mm) + bilinmeyen MP geniş açı
[email protected], [email protected]/60FPS
4K
|
Çift Kamera: 16MP (f/2.2, 26mm) + bilinmeyen MP geniş açı
|
Çift kamera: 13MP+ 8MP
|
Ön Kamera
|
8MP, f/2.0
|
8MP, f/2.0
|
20MP + 16MP
|
8MP
|
Batarya
|
3300 mAh
|
3300 mAh
|
3300 mAh
|
4000 mAh
|
Depolama
|
64GB + microSD
|
64GB/128GB/256GB
|
64GB+microSD
|
32GB
|
Yazılım
|
Android 8.0
|
Android 8.0
|
Android 8.0
|
Android 7.1
|
Ek Özellikler
|
Parmak izi okuyucu, 3.5mm kulaklık girişi, Bluetooth 5.0, Çift Bant, 802.11ac
|
Parmak izi okuyucu, 3.5mm kulaklık girişi, Bluetooth 5.0, Çift Bant, 802.11ac
|
Parmak izi okuyucu, 3.5mm kulaklık girişi, Bluetooth 5.0
|
3.5mm kulaklık girişi, Bluetooth 5.0, Çift Bant, 802.11ac
|
Ağırlık
|
155g
|
155g
|
168g
|
150g
|
Fiyat
|
-
|
479 Euro
|
-
|
118 Dolar
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