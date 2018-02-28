  1. Tamindir
  2. haber
  3. Mobil
  4. Asus ZenFone 5, 5Z, 5 Lite ve Max M1 Karşılaştırması

Asus ZenFone 5, 5Z, 5 Lite ve Max M1 Karşılaştırması

ASUS ZenFone 5, 5z, 5 lite, max m1
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | Mobil
YORUM YAZ

Mobil Dünya Kongresi kapsamında sahneye çıkan ASUS yetkilileri, merakla beklenen yeni ürünlerini tanıttılar. Tanıtılan ürünler arasında ASUS ZenFone 5, ZenFone 5Z, ZenFone 5 Lite ve ZenFone Max M1 modelleri yer aldı.

Telefon modelleriyle birlikte farklı yazılım özelliklerini de kullanıcılarıyla buluşturmayı amaçladığını söyleyen ASUS, özellikle yapay zekayla destekli ZenUI arayüzü üzerinde oldukça fazla durdu. ASUS tarafından geliştirilen çeşitli yapay zeka teknolojileri sayesinde telefonların daha rahat kullanılabileceğini söyleyen yetkililer, bundan sonraki amaçlarının "zeki telefonlar" üretmek olduğunu belirttiler.

ASUS tarafından geliştirilen yeni ZenFone 5 serisinin en dikkat çeken özelliğiyse çentikli tasarımı oldu. iPhone X’te gördüğümüz tasarıma benzer bir anlayışı benimseyen şirket, kaliteli bir ekranla destekledikleri bu özellik sayesinde daha piyasaya çıkmadan dikkat çekmeyi de başardılar.

Mobile World Congress sırasında dört farklı modeliyle ziyaretçilerin karşısına çıkan ASUS’un kongre kapsamında tanıttığı telefonların özellikleriyle şöyle:

 

ZenFone 5

ZenFone 5Z

ZenFone 5 Lite

Max M1

Ekran

6.2 inç 1080x2246 (402ppi)

IPS LCD

6.2 inç 1080x2246 (402ppi)

IPS LCD

6.0 inç 1080x2160 (402ppi)

IPS CLD

5.5 inç 720x1440 (245ppi)

IPS LCD

İşlemci

Qualcomm Snapdragon 636

Adreno 509

Qualcomm Snapdragon 845

Adreno 509

Qualcomm Snapdragon 636

Adreno 508

Qualcomm Snapdragon 425

Adreno 505

RAM

4/6GB

6/8GB

3/4GB

2/3GB

Arka Kamera

Çift Kamera: 12MP (f/1.8, 24mm) + bilinmeyen MP geniş açı

[email protected], [email protected]/60FPS

4K

Çift Kamera: 12MP (f/1.8, 24mm) + bilinmeyen MP geniş açı

[email protected], [email protected]/60FPS

4K

Çift Kamera: 16MP (f/2.2, 26mm) + bilinmeyen MP geniş açı

[email protected], [email protected]/60FPS

Çift kamera: 13MP+ 8MP

[email protected]

Ön Kamera

8MP, f/2.0

8MP, f/2.0

20MP + 16MP

8MP

Batarya

3300 mAh

3300 mAh

3300 mAh

4000 mAh

Depolama

64GB + microSD

64GB/128GB/256GB

64GB+microSD

32GB

Yazılım

Android 8.0

Android 8.0

Android 8.0

Android 7.1

Ek Özellikler

Parmak izi okuyucu, 3.5mm kulaklık girişi, Bluetooth 5.0, Çift Bant, 802.11ac

Parmak izi okuyucu, 3.5mm kulaklık girişi, Bluetooth 5.0, Çift Bant, 802.11ac

Parmak izi okuyucu, 3.5mm kulaklık girişi, Bluetooth 5.0

3.5mm kulaklık girişi, Bluetooth 5.0, Çift Bant, 802.11ac

Ağırlık

155g

155g

168g

150g

Fiyat

-

479 Euro

-

118 Dolar
ZenFone 5 ve ZenFone 5Z modellerini neredeyse aynı şekilde tasarlayan ASUS, iki telefon arasında işlemci, depoalama alan ve RAM gibi konularda değişikliğe gitti. ZenFone 5 modelinde Snapdragon 636 kullanan şirket, 5Z'de Snapdragon 845 tercih etti. Bununla birlikte 5Z'te 8GB'a kadar ulaşan farklı RAM seçeneklerinin yanı sıra 256GB'ı gören depolama alanı gibi özelliklere yer veren üretici, 5 Lite modelini daha uygun fiyatlı bir model olarak tanımlarken, Max M1'i ise orta-üst segmente oturttu. 
 
Yapay zeka teknolojileri, fakrlı ekran tasarımı, ekran-çerçeve oranı gibi detaylarla şimdiden birçok kişiyi etkilemeyi başaran ASUS, oldukça beğenilen telefonlarını şubat ayından başlamak üzere haziran ayına kadar belirli aralıklarla piyasaya süreceğini ve çıkışları dünyanın her yerinde eş zamanlı olarak yapacağını duyurdu. 

ASUS ZenFone 5 Lite Duyuruldu MOBİL ASUS ZenFone 5 Lite Duyuruldu
Asus ZenFone 5Z Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi MOBİL Asus ZenFone 5Z Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Asus ZenFone 5 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi MOBİL Asus ZenFone 5 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

 

 

ETİKETLER : asus zenfone 5 asus zenfone 5 lite asus zenfone 5z

YORUMLAR