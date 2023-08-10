Bose Soundlink Flex Suya Dayanıklı Hoparlör Özellikleri ve Fiyatı
Su geçirmeyen, güçlü bas özelliklerine sahip, kullanışlı ve ses performansı başarılı bir hoparlör arıyorsanız Bose SoundLink Flex ile tanışın!
Şık tasarımı ve güçlü bas fonksiyonu sayesinde oldukça başarılı bir müzik deneyimi sunan Bose SoundLink Flex’i keşfetmeye hazır mısınız? Bu yazımızda Bose SoundLink Flex’in fonksiyonel özellikleri ve tasarım özelliklerini detaylı bir şekilde ele alıyoruz.
Yaz - kış demeden severek kullanabileceğiniz, hem açık hem de kapalı ortamlarda üstün müzik kalitesi sunan Bose SoundLink Flex’in kullanışlı özelliklerini gelin birlikte inceleyelim.
Bose SoundLink Flex Teknik Özellikleri
- Batarya: Li-ion şarj edilebilir batarya
- Şarj süresi: 4 saat (orijinal kablo ile)
- Şarj ömrü: 12 saate kadar kullanım
- Boyut: 9 x 20.1 x 5.2 cm
- USB-C giriş portu
- Renk seçenekleri: beyaz, kırmızı, mavi, siyah
- Kullanım mesafesi: 9 m
- IP67 suya ve toza dayanıklılık seviyesi
- UV ışınlarına karşı dayanıklı toz boya kaplı çelik kafes
- Silikon dış yüzey
- Ergonomik tasarım
- Position IQ teknolojisi
- Parti modu
- Entegre mikrofon
Cihazın teknik özelliklerinin yanı sıra kullanıcı deneyiminden de biraz söz etmekte fayda var. Bas açısından oldukça başarılı bir performans sunan hoparlör suya dayanıklı olduğu için havuz ve deniz kenarında da rahatlıkla kullanılabiliyor.
Yağmur, kar gibi hava şartları altında da suya karşı dayanıklılığı sayesinde tereddüt etmeden kullanabileceğiniz bu hoparlör özellikle açık hava aktiviteleri için biçilmiş bir kaftan. Partilerde ve günlük hayatta cihazı farklı şekillerde kullanabiliyorsunuz.
Günlük hayatta cihazı Bluetooth ile telefonunuza veya herhangi bir akıllı cihaza bağlamanız yeterli oluyor. Çalma listenizi ayarlayıp play tuşuna bastığınız andan itibaren kaliteli müzik deneyiminiz başlamış oluyor.
Parti ortamında stereo ses sağlamak istediğinizde ise bu üründen iki adet elinde bulundurmanızda fayda var. Parti modunda bu cihazları birbirine bağlayarak etkileyici bir stereo ses performansı elde etmeniz mümkün.
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Kablosuz hoparlör Anker Rave Neo 2, sizlere uzun çalma süresi, gerçek zamanlı bir bas teknolojisi ve renkli ışıkları sayesinde ışıl ışıl bir müzik deneyimi sunuyor.
Her ne kadar yüksek maliyetli bir uygulama gibi gözükse de büyük çaplı ses sistemlerine harcama yapmaktan daha mantıklı bir seçim olabilir.
Tiz, bas ve orta aralık dengeleri başarılı bir şekilde kurulmuş durumda. Frekans aralığı iyi ayarlanmış. Boyutuna göre bas özelliği dikkatlerden kaçmıyor. Yüksek bas seviyesi rahatsız edici bir hal almadan pürüzsüz ve parazitsiz bir ses deneyimi sunuyor.
Yeni çıkan bluetooth hoparlör modelleri arasında öne çıkan Bose SoundLink Flex SBS kodeğini destekelyen ve Bluetooth 4.2 kullanan bir cihaz. Bose Connect uygulamasını kullanarak birden fazla cihaz ile hoparlörünüzü eşleştirebiliyorsunuz.
Şarj kablosu USB şeklinde olup 12 saate kadar tek şarjla aktif bir şekilde müzik dinleyebiliyorsunuz. Cihazı tamamen şarj etmek istediğinizde ise 4 saatlik bir şarj süresi öngörülüyor.
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Suya dayanıklı hoparlör çeşitleri her ortamda müzik keyfi yapmaya imkan sunan cihazlardır. Su geçirmez hoparlörler yağmurda yürürken ya da havuzda yüzerken çok rahat kullanılabilirler.
Bose SoundLink Flex Fiyatı
Cihazın fiyatı satıcıdan satıcıya ve renk seçeneklerine göre değişiklik gösteriyor. Şu an piyasada en ucuz fiyatı 5 bin 799 TL olarak görüntüleniyor. Bazı renk seçeneklerinde bu fiyat 6 bin 999 TL’ye çıkıyor.
Farklı satıcılarda ise aynı cihazın 9 - 10 bin TL bandında satışa sunulduğunu görüyoruz. İlk etapta yüksek fiyatlı bir hoparlör gibi gözükse de cihaz özellikleri ve performansını göz önünde bulundurduğumuzda beklentileri karşılayan bir ürün olduğunu söylemek mümkün.
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