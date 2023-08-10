Bose Soundlink Flex Suya Dayanıklı Hoparlör Özellikleri ve Fiyatı

Şık tasarımı ve güçlü bas fonksiyonu sayesinde oldukça başarılı bir müzik deneyimi sunan Bose SoundLink Flex’i keşfetmeye hazır mısınız? Bu yazımızda Bose SoundLink Flex’in fonksiyonel özellikleri ve tasarım özelliklerini detaylı bir şekilde ele alıyoruz.

Yaz - kış demeden severek kullanabileceğiniz, hem açık hem de kapalı ortamlarda üstün müzik kalitesi sunan Bose SoundLink Flex’in kullanışlı özelliklerini gelin birlikte inceleyelim.

Bose SoundLink Flex Teknik Özellikleri

Batarya: Li-ion şarj edilebilir batarya

Şarj süresi: 4 saat (orijinal kablo ile)

Şarj ömrü: 12 saate kadar kullanım

Boyut: 9 x 20.1 x 5.2 cm

USB-C giriş portu

Renk seçenekleri: beyaz, kırmızı, mavi, siyah

Kullanım mesafesi: 9 m

IP67 suya ve toza dayanıklılık seviyesi

UV ışınlarına karşı dayanıklı toz boya kaplı çelik kafes

Silikon dış yüzey

Ergonomik tasarım

Position IQ teknolojisi

Parti modu

Entegre mikrofon

Cihazın teknik özelliklerinin yanı sıra kullanıcı deneyiminden de biraz söz etmekte fayda var. Bas açısından oldukça başarılı bir performans sunan hoparlör suya dayanıklı olduğu için havuz ve deniz kenarında da rahatlıkla kullanılabiliyor.

Yağmur, kar gibi hava şartları altında da suya karşı dayanıklılığı sayesinde tereddüt etmeden kullanabileceğiniz bu hoparlör özellikle açık hava aktiviteleri için biçilmiş bir kaftan. Partilerde ve günlük hayatta cihazı farklı şekillerde kullanabiliyorsunuz.

Günlük hayatta cihazı Bluetooth ile telefonunuza veya herhangi bir akıllı cihaza bağlamanız yeterli oluyor. Çalma listenizi ayarlayıp play tuşuna bastığınız andan itibaren kaliteli müzik deneyiminiz başlamış oluyor.

Parti ortamında stereo ses sağlamak istediğinizde ise bu üründen iki adet elinde bulundurmanızda fayda var. Parti modunda bu cihazları birbirine bağlayarak etkileyici bir stereo ses performansı elde etmeniz mümkün.

Her ne kadar yüksek maliyetli bir uygulama gibi gözükse de büyük çaplı ses sistemlerine harcama yapmaktan daha mantıklı bir seçim olabilir.

Tiz, bas ve orta aralık dengeleri başarılı bir şekilde kurulmuş durumda. Frekans aralığı iyi ayarlanmış. Boyutuna göre bas özelliği dikkatlerden kaçmıyor. Yüksek bas seviyesi rahatsız edici bir hal almadan pürüzsüz ve parazitsiz bir ses deneyimi sunuyor.

Yeni çıkan bluetooth hoparlör modelleri arasında öne çıkan Bose SoundLink Flex SBS kodeğini destekelyen ve Bluetooth 4.2 kullanan bir cihaz. Bose Connect uygulamasını kullanarak birden fazla cihaz ile hoparlörünüzü eşleştirebiliyorsunuz.

Şarj kablosu USB şeklinde olup 12 saate kadar tek şarjla aktif bir şekilde müzik dinleyebiliyorsunuz. Cihazı tamamen şarj etmek istediğinizde ise 4 saatlik bir şarj süresi öngörülüyor.

Bose SoundLink Flex Fiyatı

Cihazın fiyatı satıcıdan satıcıya ve renk seçeneklerine göre değişiklik gösteriyor. Şu an piyasada en ucuz fiyatı 5 bin 799 TL olarak görüntüleniyor. Bazı renk seçeneklerinde bu fiyat 6 bin 999 TL’ye çıkıyor.

Farklı satıcılarda ise aynı cihazın 9 - 10 bin TL bandında satışa sunulduğunu görüyoruz. İlk etapta yüksek fiyatlı bir hoparlör gibi gözükse de cihaz özellikleri ve performansını göz önünde bulundurduğumuzda beklentileri karşılayan bir ürün olduğunu söylemek mümkün.