Bumerang Depremler Nedir? Nasıl Oluşur?

İki farklı deprem türünün birleşmesi sonucunda bumerang depremler oluşur. Bumerang depremlere konu olan ilk deprem; normal fay hattının hareket etmesiyle meydana gelir. İlk depreme yol açan yer kabuğu üzerindeki deformasyonlarsa ikinci fayın hareket etmesine sebep olur. İkinci fayın hareket etmesinin sebebi enerji geri tepmesidir. İkinci fayda hareket ettikten sonra bumerang depremler yaşanır.

Bumerang Depremler Nasıl Oluşur?

Bumerang depremlerde ilk deprem ikinci depremi tetiklediğinden dolayı sismik risk analizlerinde özellikle incelenmeleri gerekiyor. İlk depremin sonrasında meydana gelen ikinci deprem maalesef çok can kaybı ve hasara yol açtı. Bu tür depremlerde can ve mal kayıplarını önlemek için altyapı ve yapıların depreme dayanıklı olması gerekiyor.

Bumerang depremler, önceden meydana gelen depremlerin takipçisi artçı depremlerden çok farklı ilerliyor. Bu farklılık özellikle sismik risk analizlerinde özellikle göz önünde bulundurulmalıdır. Normal depremlerde sarsıntılar fay hattı ve çevresinde meydana gelirken bumerang depremlerde geriye doğru yayılan kırılmalar oluşur.

Bumerang depremlerde sarsıntı çok yoğundur. Normal depremlere kıyasla daha geniş alanlara yayılır. Bilimsel olarak bumerang depremlerle ilgili pek çok yanıtlanamayan soru vardır. Yaygınlık durumu ve kaç kilometre hızda hareket ettiğine dair kesin bir bilimsel veri belirtmek doğru değil. Bumerang depremlerde oluşan çift yönlü kırılma aynı nokta üzerinde yeniden büyük ölçekli depremin yaşanmasına sebep olur.

Bumerang Depremler Nerelerde Görülür?

Bumerang depremlerin en çok görüldüğü yerler; Japonya’nın Nankai Trench bölgesidir. Bundan dolayı Japonya’da depreme karşı çok sıkı çalışmalar yapılır. Japonya’daki binaların altyapı ve yapıları depreme dayanıklı olacak şekilde tasarlanır.

Bumerang depremleri olmadan önce öğrenmek çok zordur. Ancak deprem riski taşıyan yerlerde bu konuyla ilgili önlemler alınabilir. Böylelikle can ve mal kayıplarının önüne geçilmiş olur. Ayrıca deprem esnasında nasıl hareket edilmesi gerektiğine dair de insanların bilinçlendirilmesi gerekiyor.

Yazımızda bumerang depremlerin ne olduğuna dair bilgi vermeye çalıştık. Dilerseniz Depremin Geniş Alanlara Yayılma Nedeni Nedir? başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.