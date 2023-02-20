Depremin Çok Geniş Alanlara Yayılma Nedeni Nedir?

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin geniş alanlara yayılmasıyla ilgili uzmanlar önemli bilgiler aktardı. Uzmanlara göre depremin geniş alanlara yayılmasındaki ana sebep; Anadolu ile Arap yarımadasına kadar giden 100 kilometreden uzun çatlaktır. Bu nedenle tarihte geniş alana yayılan büyük depremler arasında yer aldı.

Depremin Olma Nedeni Nedir?

Dünya, levha isimli bir kabuğun ayrı fakat iç içe geçen parçalarından meydana geliyor. Bu kabuk bazen harekete geçiyor. Hareketlenme, birbiriyle temaslı olan parçalardan dolayı gerçekleşmez. Bunun sebebi parçaların baskı uygulamasıdır.

Levhaların bazılarının üzerineyse baskı birikerek akabinde basınç enerji şeklinde yüzeyde belirir. İşte deprem de tam olarak bu esnada meydana gelir. Çünkü enerji yüzeyi harekete geçirerek depremin ortaya çıkmasına sebep olur.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde Arap levhası kuzey tarafa doğru hareket etti. Hareketin sonucundaysa Anadolu levhasına baskı uyguladı. Bahsettiğimiz levhaların baskısı sonucunda oluşan depremlerin örneklerine geçmişte de rastlıyoruz.

En bilineni 13 Ağustos 1822 tarihinde olanıdır. Aynı fay hattının üzerinde 7,4 şiddetinde deprem meydana geldi. Bu deprem Halep’te yaşandı. 20 bin kişinin yaşamını yitirmesine sebep olmuştu.

Depremi Şiddetli Yapan Neydi?

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremi şiddetli yapan en önemli unsur Doğu Anadolu Fay hattıdır. Diğer bir ifadeyle doğrultulu fay hattıdır. Doğrultu atılımlı fay hatları, sert kaya bloklarının birbirine dikey şekilde hat üzerinden baskı uygulamasına sebep olur. Bloğa baskı yapıldıktan sonra dayanamayıp hareketlenir.

Hareketlenme sonucunda çok büyük gerilim yaşanır. Sonuç olarak deprem meydana gelir. Yalnız Kahramanmaraş’taki depremlerde atılımlı fay hattı derin olmayan yerden kırılır. Depremin şiddetli yaşanmasındaki en büyük sebep binaların dayanıklı yapılmamasından kaynaklanmaktadır.

Kahramanmaraş’taki depremler, 500 senedir stres biriken fay parçalarının kırılması sonucunda oluştu. Uzmanlara göre bu faylarda depremler 400-500 senede bir gerçekleşiyor. Ülkemizi derin hüzne boğan deprem; Doğu Anadolu fayının olduğu alanın güney kollarında yaşandı. Hatay ile Malatya arasında yer alan fay parçalarının kırılmasıyla meydana gelmiştir.

Sizlere depremin çok geniş alanlara yayılması hakkında bilgi verdik. Dilerseniz Türkiye’deki Deprem Riski En Yüksek İller ile ilgili yazımızı da okuyabilirsiniz.