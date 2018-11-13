Can Sıkan iPhone Sorunları ve Çözümleri

Ortak yaşanan iPhone sorunlarının çözümleri bu yazıda! Tüm iPhone’lar için sorun giderme ipuçlarını paylaşıyoruz. iPhone/iPad cihazlarda sıklıkla yaşanan -yazılımsal- sorunlara çözüm getiren ipuçları her seviyede kullanıcının anlayacağı şekilde paylaşılmıştır. İşte iOS cihazınızda sorun yaşadığınızda Apple Store’a gitmeden önce deneyebileceğiniz basit çözümler.

iPhone Sorunları ve Çözümleri:

Google’da iPhone sorunlarına ilişkin bir arama yaptığımızda netlikle görüyoruz ki; Apple’ın en iyi mobil işletim sistemi dediği iOS, kullanıcıları birçok can sıkan sorunla baş başa bıraktırabiliyor. “iPhone WiFi bağlanma sorunu yaşıyorum, sürekli kopuyor”, “iPhone şarj sorunu yaşıyorum, şarj soketi temizleme nasıl yapılır?”, “iPhone şebeke sorunu nasıl çözülür?”, “iPhone ses sorunu nasıl çözülür?”, “iPhone kulaklık sorunu çözümü nedir?, “iPhone ısınma ve donma sorunu çözümünü söyler misiniz?” ve daha nice iPhone sorunları ve çözümleri ile ilgili arama sonucuna rastlıyoruz. Aslında iPhone’unuzda yaşadığınız bir sorunu çözmenin yolu çok basit. Apple, çok az kullanıcının etkilendiği sorunlar da dahi ücretsiz tamir/değişim programı başlatıyor. Değiştirme ve Onarım Kapsamı Uzatma Programları sayfasından Apple’ın tüm ürünlerinde yaşanan donanımsal sorunların çözümü için başlattığı ücretsiz onarım programlarını takip edebilir, Apple cihazınızda yaşadığınız donanımsal sorunu Apple Store veya Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı’na giderek çözebilirsiniz. Ancak cihazınızı Apple’a göndermeden önce sorunun yazılımsal çıkabileceği ihtimalini de düşünmelisiniz.

iPhone Açılmıyor, iPhone Dondu/Donuyor Sorunu Çözümü

iPhone’unuzu ara sıra yeniden başlatmanızda fayda var. Aslında Türk deyimiyle “Aç kapa yap düzelir” komik gelir ancak çoğu kez sorunu çözer. Android telefonlara kıyasla iPhone’lar yeniden başlatılmadan çok daha uzun süre sorunsuz kullanım sunsa da bazen yazılımı kararlı bir duruma getirmek, sıfırlamak için yeniden başlatmak gerekebiliyor. iPhone’u yeniden başlatmaya zorlayarak siyah ekran sorunu, donma sorunu, dokunma sorunu, yanıt vermeme ve açılışta takılı kalma sorununu çözebilirsiniz. iPhone’un modeline göre yeniden başlatmaya zorlama adımları değişiyor:

iPhone 8 veya sonraki modellerde: Sesi Aç düğmesine basıp hemen bırakın. Sesi Kıs düğmesine basıp hemen bırakın. Ardından, Apple logosunu görene kadar Yan düğmeyi basılı tutun.

iPhone 7 veya iPhone 7 Plus'ta: Apple logosunu görene kadar Yan Düğmeyi ve Sesi Kıs düğmesini en az 10 saniye boyunca basılı tutun.

iPhone 6s ve önceki modellerde, iPad'de veya iPod Touch'ta: Apple logosunu görene kadar Ana Ekran düğmesini ve Üst (veya Yan) düğmeyi en az 10 saniye boyunca basılı tutun.

iPhone Uygulama Açılmadan Kapanıyor Sorunu Çözümü

Herhangi bir uygulamada sorun yaşadığınızda geliştiriciye e-posta göndermek yerine uygulama için yayınlanan son güncellemeyi alıp almadığınızdan emin olun. Ara ara App Store - Güncellemeler sayfasından kontrol etmek yerine uygulama güncellemelerini otomatiğe almanızı öneririz. Ayarlar - iTunes ve App Store - Otomatik İndirmeler yolunu izleyin ve Güncellemeler’i açık konuma getirin. Bu sayede uygulamalar için güncelleme gelmiş mi gelmemiş mi görmek için App Store’a girmeniz gerekmez.

iPhone Uygulama Donuyor Sorunu Çözümü

iPhone kamera uygulamasında veya başka bir uygulamada siyah ekranla veya donma sorunuyla karşılaşırsanız uygulamayı kapanmaya zorlama sorununuzu çözebilir. iPhone X veya sonraki modellerin Ana ekranında, ekranın altından parmağınızı yukarı doğru kaydırın ve ekranın ortasına gelince yavaşça duraklayın. iPhone 8 veya önceki modellerde, Ana Ekran düğmesini iki kez tıklayıp son kullanılan uygulamaları görüntüleyin. Kapatmak istediğiniz uygulamayı bulmak için ekranı sağa veya sola kaydırın. Uygulamayı kapatmak için uygulamanın önizlemesi üzerinde parmağınızı yukarı kaydırın.

iPhone WiFi Bağlanmama Sorunu Çözümü

iPhone bağlanma sorunu yaşadığınızda ağ ayarlarınızı sıfırlamayı deneyin. Ayarlar - Genel - Sıfırla - Ağ Ayarlarını Sıfırla yolunu izleyerek WiFi bağlanma veya bağlantı kaynaklı bir sorunu çözebilirsiniz. Bu işlem sonrasında kayıtlı WiFi parolaları uçup gidecektir.

iPhone Şarjı Çabuk Bitiyor Sorunu Çözümü

iPhone’unuzun bataryası (şarjı) çabuk bitiyorsa Ayarlar - Pil sayfasına gidip hangi uygulamaların pilinizi sömürdüğüne bakın. Facebook gibi çok pil tüketen uygulamaların varsa Lite sürümlerini kullanın.

iPhone’unuzu uzun süredir kullanıyorsanız batarya (pil) sağlığını kontrol etmenizde fayda var. Ayarlar - Pil - Pil Sağlığı sayfasından cihazınızın güncel pil sağlık durumunu öğrenebilirsiniz.

iPhone Bluetooth Bağlanma Sorunu Çözümü

iPhone’da Bluetooth sorunuyla karşılaştığınızda (iPhone’unuzla diğer cihaz arasında Bluetooth bağlantısını kurmaya çalışırken) cihaz eşlemesini kaldırın. Daha önce eşlediğiniz ancak hiç kullanmadığınız bir cihaza yeniden bağlanmak istediğinizde yaşadığınız bu sorunu çözmek için Ayarlar - Bluetooth - Bilgi - Bu Cihazı Unut yolunu izleyin. Bluetooth’u tamamen kapatıp açmak da sorununuzu çözebilir.

iPhone Şarj Olmuyor Sorunu Çözümü

iPhone’unuzda şarj sorunu yaşadığınızda ilk olarak bakacağınız nokta elbette Lightning portu. Kılıfla kapanmayan tek nokta olduğundan zamanla toz, pislik giren bu portu bir kulak çöpü ve kürdan yardımıyla veya basınçlı havayla iyice temizleyin. Apple Ürünlerini Temizleme sayfasından detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

iPhone Isınma, Isınıp Kapanma Sorunu Çözümü

iPhone’u yanma, alev alma noktasına getirecek ısınma, ya orijinal olmayan (orijinal olduğunu sandığınız birebir, farksız) şarj kablosuyla şarj etme esnasında ya da doğrudan güneş ışığı altında uzun süre bırakmanız durumunda gerçekleşir. Fazla ısınma sorunu normal kullanımda da gerçekleşebilir. Arka planda sürekli çalışan bir uygulama da cihazınızın ısınmasına yol açabilir. Her ne kadar iOS, açık ancak kullanılmayan uygulamanın aktivitelerini sonlandırsa da Ayarlar - Genel - Arka Plan Uygulama Yenileme sayfasından gerekli ayarlamayı yapmakta fayda var.

iPhone Şebeke Aranıyor Sorunu Çözümü

iPhone’unuzda şebeke sorunu yaşıyorsanız operatör ayarı güncellemesi olup olmadığını kontrol edin. Ayarlar - Genel - Hakkında dokunun ve Operatör’ün yanında bakın. Operatör ayarını kontrol etmek, operatörle iletişime geçmek sorunu çözmediyse SIM kartı çıkarın ve tekrar takın. Bu da sorunu çözmezse ağ ayarlarını sıfırlayın. Son olarak şebeke, sinyal sorununun çözümü için Apple bir yazılım güncellemesi hazırlamış olabilir. iOS’u en son sürümüne güncelleyin.

Donanımsal Sandığınız Sorun Yazılımsal Olabilir: Yazılım güncellemelerini kesinlikle atlamayın. Kullanıcılar, genellikle her yeni iOS güncellemesiyle cihazlarının performansının düşürüldüğünü düşünür. iPhone’unuzu ilk satın aldığınız günde aldığınız ekran süresini alamayacaksınız bu doğru, gerçek ama Apple bir güncellemeyle donanımsal sanılan sorunları da çözüyor. Bu yüzden güncellemeleri atlamamanızda fayda var. Yazılım güncellemelerini sadece uygulamaların çalışabilmesi, daha güvenli hale gelmesi için gerekli bir araç olduğunu düşünmeyin.

iPhone Ayarları Sıfırlama İşe Yarayabilir: iPhone’unuzda yaşadığınız sorunun yazılımsal mı donanımsal mı olduğundan emin değilsiniz, herhangi bir yanlış ayarın soruna sebebiyet verdiğini düşünüyorsunuz. Tüm telefon ayarlarını sıfırlamayı deneyin. Ayarlar - Genel - Sıfırla - Tüm Ayarları Sıfırla dokunup onay vermenizle iPhone’unuz ilk günkü haline dönecektir. Bu işlem sonrasında verileriniz kaybolmaz.

iPhone Fabrika Ayarlarına Döndürmeyi Deneyin: Ayarları sıfırladınız, sorun hala çözülmedi. Çoğu yazılım ve işletim sistemi sorunlarını gidermede etkili yöntem olan fabrika ayarlarına sıfırlamayı uygulayın. Ayarlar - Genel - Sıfırla - Tüm İçerik ve Ayarları Sil yolunu izleyerek veya bilgisayarınızda iTunes’u kullanarak iPhone’unuzu fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz. Bu işlem tüm verilerinizi, ayarlarınızı uçuruyor. Onaylamadan önce iPhone’unuzun yedeğini almanızda fayda var.

Tüm bunlar sorunu çözmediyse Apple Store ya da Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı yolu gözükmüş demektir. Donanım onarımlarını gideren Genius Bar’a https://www.apple.com/tr/retail/geniusbar/ sayfasından başvurabildiğiniz gibi Apple Destek uygulaması üzerinden de randevu alabilirsiniz. https://locate.apple.com/tr/tr/ sayfasında da Servis ve Destek bölümünde Apple Yetkili Servis Sağlayıcılar, Apple Store’lar, çevrimiçi destek için detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.