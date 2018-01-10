Google ve Lenovo Bağımsız Çalışabilen Daydream VR'ını Duyurdu

Bir süre önce Google tarafından üretilen Daydream cihazları bir hayli ses getirmişti ancak Daydream bir akıllı telefona ihtiyaç duyuyordu. Bugün CES 2018'de tanıtılan yeni Daydream VR ise Lenovo ile ortaklaşa üretilmiş ve Lenovo Mirage Solo adı verilmiş. Herhangi bir cihaza gereksinim duymayan Mirage Solo, üst model donanıma sahip.

CES 2018 kapsamında yeni ürünlerini duyuran Google, yepyeni bir Daydream VR ile kullanıcıları karşılıyor. Kendisinin haricinde ekstra parça gerektirmeden tam VR deneyimini sağlayabileyen Mirage Solo, 110 derecelik bir bakış açısına sahip. 5.5 inç QHD ekranı barındıran VR gücünü Snapdragon 835'ten alıyor. 4GB RAM ve microSD kart destekli 64GB dahili depolaması bulunuyor.

Ayrıca üstün kalitedeki ekranı sayesinde PC kalitesinde çözünürlük sunabilen Mirage Solo, içerisinde Google WorldSense teknolojini barındırıyor. Bu teknoloji sayesinde, gözlük takılıyken manevra kabiliyetini ele alabiliyorsunuz. 2018 yılının sonlarına doğru satışa çıkacak olan Mirage Solo'nun 400 dolar olacağı belirtiliyor.

Google VR180, 360 Derece Kameraları Bitirmeye Geliyor

Google, diğer cihazlarında Lenovo ve YI Technology ile çalışmış durumda. İki adet VR180 kamerasını duyuran Google, bu kameralar ile 4K 180 derece video çekebiliyor. 360 derecelik kameralara göre daha doğal bir derinlik hissi yaratabilen VR180'in klasik kameralara göre de daha kullanışlı olduğu söyleniyor.