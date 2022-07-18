İnsanlık tarihine damgasını vuran Charles Darwin bilim dünyası içinde yeni bir devrin başlangıcı oldu. Kendisinin ortaya koyduğu teoriler bir o kadar günümüzde tartışılsada bilim camiası tarafından uzun süre önce kabul edildi. Evrim teorisinin mucidi Charles Darwin kimdir? hayatı ve birçok bilgiyi sizler için derledik.

Charles Darwin Kimdir?

Asıl adı Charles Robert Darwin'dir ancak birçoğumuz onu Charles Darwin olarak biliriz. 19. Yüzyılda dünyaya gelen Darwin, 12 Şubat 1809 tarihinde Birleşik Krallık'da doğdu. Kendisi saygın hrıstiyan bir ailenin çocuğuydu. Babası saygın bir doktordu annesini genç yaşta kaybetmişti. İlk başlarda babası tarafında tıp okumaya zorlanan Charles Darwin'in tıp kariyeri uzun sürmedi ve bu tüm bilim camiasının kabul edeceği evrim teorisini ortaya koymak için başlangıç oldu.

Darwin ve Evrim Teorisi

Darwin evrim teorisini bulmadan önce kendisi tanrının canlıları nasıl bu kadar kusursuz yarattığını ispatlamak istemişti. Çünkü okullardaki eğitim din üzerine veriliyor ve Darwin saygın bir hristiyan ailenin çocuğuydu. Okulda hocası ile sıkça vakit geçiren Darwin arkadaşları tarafından "Henslow'la yürüyen adam" lakabını almıştı. O kadar sıkça vakit geçiriyorduki bu sayede coğrafya ve zoolojiye olan ilgisini keşfetti. Bir gün kendisine hocası tarafından bir mektup gelmiş ve Robert FitzRoy'un gemisinde 2 yıl sürecek bir çalışmaya hak kazandığını gördü.

Darwin'e gelen bu mektup onu çok heyecanlandırmıştı çünkü kendisi yaratılışı ispatlayacak ilk kişi olacaktı. Ancak işler sanıldığı gibi gitmedi ve 2 yıl sürmesi planlanan araştırma 5 yıl sürdü. Bu süre içerisinden birçok memeli hayvan ve fosil keşfetti. Bu çalışmalar sonucundan Charles Darwin kırmızı defterine bir gün: "Bir türün başka bir türe değişebileceği" hakkında bir not yazmıştı. Hatta kendisi artık canlıların birer birer var olmadıklarını çevreye uyum sağlayarak, zamanla çeşitlilik gösterdiklerine inanmıştı. Bu çalışmalarının sonucunda Darwin, Türlerin Kökeni adlı kitabı çıkardı ve evrim teorisi için bir başlangıç olmuştu.

Ancak evrim teorisi Darwin ile dünyaya gelen bir şey değildi. Çünkü islam alimlerinden Farabi ve Gazzali'de daha önceleri evrim teorisi hakkında bazı şeylerden bahsetmişti. Günümüzde evrim teorisi bilim camiası tarafından kabul görmekte ve birçok hastalığın önüne geçilmektedir. Öyle ki evrim teorisi o kadar genişlediki bilgisayarların evrimi, robotların evrimi gibi konularada el atmakta.

Darwin'in evrim teorisi ile birlikte başka gezegenlerde ya da galaksilerde bizden başka hayatların olduğu düşünülmekte. Günümüzde gelişen uzay teknolojisi ile birlikte bizden başka bir varlığın olup olmayacağı henüz belli değil.

Charles Darwin'in Bazı Eserleri

Türlerin Kökeni

Lapa Lapa Kelebek Yağıyordu

Tutkularımız En Büyük Zaaflarımızdır

Böcekçil Bitkiler

İnsanın Türeyişi

İnsan ve Hayvanlarda Duyguların İfadesi

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