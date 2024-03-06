ChatGPT'ye İnternet Erişimi Nasıl Verilir?

Yapay zekâ sohbet botu ChatGPT’nin internetteki güncel verilere erişebilmesini sağlayan yeni özelliği OpenAI tarafından duyuruldu. Uygulama, artık girdiğiniz istemlere yanıt verirken internette gezinebilecek.

ChatGPT’nin internet erişimini açmak için bazı eklentileri kurmanız gerekiyor. Bu eklentiler sayesinde uygulama, üçüncü taraf web siteleri ile etkileşime girebiliyor olacak. ChatGPT internete nasıl bağlanır öğrenmek istiyorsanız, konuyla ilgili şimdiye kadar yapılan açıklamalar bu yazımızda sizi bekliyor.

ChatGPT İnternete Bağlama Nedir?

Öncelikle bilmeyenler için şu detayı hatırlatmış olalım: ChatGPT, belli bir döneme kadar eğitilmiş bir model olduğu için kısıtlı bilgiye sahipti. 2021 Eylül'den sonra yaşanan gelişmelerden habersiz bir sohbet botu olarak istemlerinize cevap veriyordu.

İnternete bağlanabilme özelliği bu sorunu ortadan kaldırdı. Eklentilerin desteğiyle ChatGPT, istemlerinize göre çeşitli aramalar yaparak internetten topladığı verileri size iletebilecek. Bu aşamada akıllara takılan bazı sorular var.

Örneğin, güvenilir bilgileri ayırt edip edemeyeceği merak edilen başlıca konular arasında yer alıyor. Arama motorlarında genellikle güvenilir siteler öne çıkarılsa da zaman zaman tehlikeli sitelerin de ilk sıralara yerleşebildiği görülüyor. Bu tarz durumlarda GPT’nin vereceği sonuçlar ve yapacağı yönlendirmelere nasıl güvenileceği merak konusu.

ChatGPT İnternete Bağlama Nasıl Yapılır?

Başlangıç aşamasında ChatGPT’nin internete erişim özelliğinden sınırlı sayıda kullanıcı yararlanabilecek. Bazı geliştiriciler ve bekleme listesine kaydolan ChatGPT plus üyelerinin kullanımına alfa olarak açılan özelliğin bir süre sonra daha geniş kitlelere sunulması bekleniyor.

Bu kriterleri sağlayan kullanıcılar hesabına giriş yaptıktan sonra aşağıdaki adımları izleyerek ChatGPT ile Bing'e bağlanabilecek:

ChatGPT Plus hesabınıza giriş yapın.

Sol taraftaki menünün alt kısmında yer alan üç nokta şeklindeki simgeye tıklayın.

'Ayarlar' menüsüne giriş yapın.

Bu kısımda yer alan 'Beta features' başlığına dokunun.

'Browse with Bing' ve 'Plugins' seçeneklerinin yanındaki açma kapama butonlarını kullanarak özelliği aktif hale getirebilirsiniz.

Sonrasında yapay zekâ asistanı ile yeni bir konuşma başlatıp GPT 4'ü seçmelisiniz.

Bu aşamada açılan menüde istem girip Browse with Bing'e tıklayarak uygulamayı internete bağlama işlemini tamamlayabilirsiniz.

Eklentiler aracılığıyla yapılacak olan internete bağlama işlemi için başlangıçta 11 adet eklentinin kullanıma sunulacağı bilgisi paylaşıldı. OpenAI'ın paylaşımlarına göre bu eklentiler sadece çevrimiçi veri toplamakla kalmayıp sizin yerinize online bazı işlemleri de gerçekleştirebilecek.

Örneğin, maç sonuçlarının canlı takibi, online yemek siparişi, otel ve uçak rezervasyonu gibi işlemlerde ChatGPT’yi gerçek bir asistan olarak kullanabileceksiniz.

Güvenlik önlemleri ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi nedeniyle bu eklentilerin kademeli olarak kullanıma açılması planlanıyor. Şu an için eklentilerin destekleyeceği websiteleri arasında Shopify, Slack, Zapier, Expedia, Klarna, KAYAK gibi platformların adı geçiyor.

Metin tabanlı bir tarayıcı ve Bing API desteği ile çevrimiçi verilere ulaşabilecek olan ChatGPT birden fazla kaynaktan topladığı verileri tek seferde sunabilecek. Ayrıca Bing’ten çekilen veriler için kullandığı kaynakları da sıralayabilecek.

ChatGPT’nin internete bağlanabilme özelliği aslında bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Güncel verilerle oluşturulan istemlerde doğru kaynakların seçilmeme ihtimali, uygulamanın kötü amaçlı kullanımı gibi ihtimaller akıllarda soru işareti bırakıyor. Her ne kadar ChatGPT kendi içinde çeşitli güvenlik önlemlerine sahip olsa da bu önlemlerin ne kadar yeterli olduğu hep birlikte göreceğiz.

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