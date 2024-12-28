En İyi Cillian Murphy Filmleri ve TV Dizileri

2000’lerin başlarında yıldızı parlayan Cillian Murphy hem bağımsız filmlerde hem de büyük prodüksiyonlarda yer alarak oyunculuk yelpazesini genişletmiştir. Özellikle karakterlerinin psikolojik derinliğine olan yaklaşımı onun sinema dünyasında eşsiz bir yer edinmesini sağlamıştır. İşte mutlaka izlemeniz gereken Cillian Murphy filmleri ve dizileri.

Cillian Murphy’nin filmografisi, hem sinema hem de televizyon dünyasında derinlikli performanslar ve unutulmaz karakterlerle doludur. İrlandalı aktör, etkileyici gözleri ve adeta hipnoz edici oyunculuğuyla her sahnede izleyiciyi büyüler.

Mutlaka İzlemeniz Gereken En İyi Cillian Murphy Filmleri

Disco Pigs (2001) 28 Days Later (2002) Intermission (2003) Red Eye (2005) Batman Begins (2005) The Wind That Shakes the Barley (2006) Sunshine (2007) Inception (2010) Peaky Blinders (2013–2022, dizi) Dunkirk (2017) A Quiet Place Part II (2020) Oppenheimer (2023)

Disco Pigs (2001)

Cillian Murphy’nin kariyerinde ilk büyük çıkışını yakaladığı bu filmde ünlü oyuncu Pig karakteriyle yer alıyor. Birbirine obsesif bir şekilde bağlı iki genç olan Pig ve Runt’un hikayesinin anlatıldığı bu film epey farklı bir yapımdır.

Ünlü oyuncu canlandırdığı karakterin yoğun duygusal patlamalarını ve içsel çalkantılarını ustalıkla aktardığı bu yapım onun yeteneğini ilk kez keşfetmek için ideal bir başlangıç noktasıdır. Cillian Murphy filmlerini izlemek için nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız Disco Pigs iyi bir seçim olacaktır.

Tür: Dram

Dram Oyuncular: Cillian Murphy, Elaine Cassidy

Cillian Murphy, Elaine Cassidy IMDb Puanı: 6.7

28 Days Later (2002)

Modern zombi filmleri türünün öncüsü olarak kabul edilen bu filmde Cillian Murphy, salgının ardından hayatta kalmaya çalışan Jim karakterini canlandırır. Londra'nın boş sokaklarındaki sahnelerle hafızalara kazınan bu film hem korku hem de dram öğelerini mükemmel bir şekilde harmanlar.

Diğer pek çok zombi filminden ayrılan bu yapım, “zombi” kavramına olan bakışımızı da kökten değiştirmiştir. Zombi denilince akıllara genelde aşırı yavaş hareket eden ve aklı olmayan bir yaratık gelir. 28 Days Later filminde gördüğümüz zombiler aşırı hızlı ve saldırgan olabiliyordu. Zombi kavramına yeni bir bakış getiren bu film kesinlikle izlenmeye değerdir.

Tüylerinizi ürpertecek en iyi zombi filmlerinden biri olan 28 Days Later’ın devam filmi de geldi. 28 Weeks Later ismindeki olan bu film ilki kadar iyi olmasa da son derece izlenesi bir yapımdır. Yıllar sonra gelecek olan devam filmi 28 Years Later 2025 yılı içerisinde çıkış yapacak. Bakalım nasıl bir film olacak?

Tür: Korku, Gerilim

Korku, Gerilim Oyuncular: Cillian Murphy, Naomie Harris

Cillian Murphy, Naomie Harris IMDb Puanı: 7.6

Intermission (2003)

İrlanda'nın karanlık mizahıyla dolu bu suç komedisinde Cillian Murphy, sıradan bir adam olan John’u canlandırır. Bu film karakterlerin ilginç ve karmaşık ilişkileri üzerinden ilerleyen çok katmanlı bir hikaye sunar. Komedi dolu bir suç filmi izlemek istiyorsanız Intermission’ı izleyebilirsiniz.

Tür: Komedi, Suç, Dram

Komedi, Suç, Dram Oyuncular: Cillian Murphy, Colin Farrell

Cillian Murphy, Colin Farrell IMDb Puanı: 6.8

Red Eye (2005)

Wes Craven'ın yönettiği bu gerilim filminde Cillian Murphy, bir uçakta rehine alan karanlık bir figür olan Jackson Rippner karakterini oynar. Psikolojik gerilim türünün zirvesi sayılabilecek bu yapımda Cillian Murphy, soğukkanlı performansıyla oldukça iyi bir iş çıkarmıştır.

Tür: Gerilim

Gerilim Oyuncular: Cillian Murphy, Rachel McAdams

Cillian Murphy, Rachel McAdams IMDb Puanı: 6.5

Batman Begins (2005)

Christopher Nolan’ın efsaneleşen Batman serisinin ilk filminde Cillian Murphy, korku gazıyla insanları etkileyen Scarecrow (Dr. Jonathan Crane) karakterine hayat verir. Bu rol onun büyük bütçeli yapımlardaki başarısını kanıtlar. En iyi Batman filmlerinden birinde rol almak Cillian Murphy için büyük bir dönüm noktası olmuştur.

Cillian Murphy ve Christian Bale’i aynı filmde, birbirlerine karşı oynarken izlemek epey büyük bir keyif. Usta yönetmen Christopher Nolan’ın muhteşem üçlemesinin ilkinde yer alan Cillian Murphy, Scarecrow rolünün hakkını en iyi şekilde vermiştir.

Tür: Aksiyon, Macera

Aksiyon, Macera Oyuncular: Christian Bale, Cillian Murphy, Liam Neeson

Christian Bale, Cillian Murphy, Liam Neeson IMDb Puanı: 8.2

The Wind That Shakes the Barley (2006)

Ken Loach’ın İrlanda Bağımsızlık Savaşı'nı anlatan bu çarpıcı yapımında Cillian Murphy, devrimci bir doktor olan Damien karakteriyle izleyiciyi büyüler. Film hem tarih hem de insanlık açısından derin bir dramatik ağırlık taşır.

Tür: Dram, Savaş

Dram, Savaş Oyuncular: Cillian Murphy, Padraic Delaney

Cillian Murphy, Padraic Delaney IMDb Puanı: 7.5

Sunshine (2007)

Danny Boyle’un yönettiği bu bilim kurgu filminde Cillian Murphy dünya için kritik bir görev üstlenen fizikçi Robert Capa’yı canlandırır. Bu yapım hem görsel hem de duygusal açıdan yoğun bir deneyim sunar.

Tür: Bilim Kurgu, Gerilim

Bilim Kurgu, Gerilim Oyuncular: Cillian Murphy, Rose Byrne

Cillian Murphy, Rose Byrne IMDb Puanı: 7.2

Inception (2010)

Christopher Nolan’ın adını tüm dünyaya duyuran bu başyapıtında Cillian Murphy, zengin bir iş adamı olan Robert Fischer rolünde karşımıza çıkar. Inception, “rüya içinde rüya” kavramını kullanarak insanların zihinlerine fikir yerleştirme ya da fikir çalma konsepti ile gelen ve çığır açan bir yapım olmuştu.

Christopher Nolan’ın Cillian Murphy’yi bu filmde oynatması sonucu ünlü oyuncunun kariyeri adeta zirve yaptı diyebiliriz. Bu eşsiz film; hikayesi, oyuncu kadrosu ve görselliği ile tam bir başyapıttır.

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu

Aksiyon, Bilim Kurgu Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Cillian Murphy, Ellen Page

Leonardo DiCaprio, Cillian Murphy, Ellen Page IMDb Puanı: 8.8

Peaky Blinders (2013–2022)

Tommy Shelby karakteriyle Cillian Murphy, modern televizyonun en unutulmaz performanslarından birini sergiler. Birmingham çetesi lideri olarak karanlık, karmaşık ve zeki bir figürü ustalıkla canlandırır.

Yıllar içerisinde Tommy Shelby karakteriyle özdeşleşen Cillian Murphy, yıllar içerisinde bir ikon haline geldi. Öyle ki artık Tommy Shelby karakteri ile Cillian Murphy’yi ayırmak bile güçtür. Cillian Murphy’yi hiç bilmeyen kişiler bile ünlü oyuncunun Peaky Blinders’daki rolünden anımsayabilir.

Tür: Dram, Suç

Dram, Suç Oyuncular: Cillian Murphy, Helen McCrory

Cillian Murphy, Helen McCrory IMDb Puanı: 8.8

Dunkirk (2017)

Christopher Nolan’ın İkinci Dünya Savaşı draması Dunkirk’te Cillian Murphy, kurtarılmayı bekleyen travmatik bir asker olarak kısa ama etkileyici bir rol üstlenir. Sessiz ve derin bir karakter portresi sunar. Dunkirk filminde de iyice anlıyoruz ki Christopher Nolan, fırsat buldukça Cillian Murphy’yi filmlerinde oynatmak istiyor. Ona uygun rolleri incelikle seçiyor.

Tür: Savaş, Dram

Savaş, Dram Oyuncular: Fionn Whitehead, Cillian Murphy

Fionn Whitehead, Cillian Murphy IMDb Puanı: 7.8

A Quiet Place Part II (2020)

Cillian Murphy’nin hikayeye katılmasıyla film,sadece gerilim seviyesini değil aynı zamanda duygusal derinliğini de artırır. Emmett rolüyle hayatta kalmanın ahlaki boyutlarını sorgulayan bir performans sergiler.

Tür: Korku, Bilim Kurgu

Korku, Bilim Kurgu Oyuncular: Emily Blunt, Cillian Murphy

Emily Blunt, Cillian Murphy IMDb Puanı: 7.2

Oppenheimer (2023)

Cillian Murphy’nin J. Robert Oppenheimer rolüyle kariyer zirvesine ulaştığı bu film, atom bombasının yaratılışını ve bu sürecin psikolojik etkilerini derinlemesine işler. Cillian Murphy’nin performansı onu Oscar yarışının en büyük adaylarından biri yapmıştır.

Günümüzde de artık Cillian Murphy, Oppenheimer rolü ile hatırlanıyor. Görünüşe göre uzun yıllar boyunca da ünlü oyuncuyu bu karakteri ile hatırlayacağız gibi gözüküyor.

Tür: Biyografi, Dram

Biyografi, Dram Oyuncular: Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Florence Pugh

Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Florence Pugh IMDb Puanı: 8.4

En iyi Cillian Murphy filmleri ve dizileri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Ünlü oyuncuyu ileride hangi yapımlarda görmek istersiniz? Sizin en beğendiğiniz Cillian Murphy filmleri hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.