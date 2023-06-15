Dead Cells Gelecek Yıl 10 Bölümlük Animasyon Dizisine Dönüşecek

Aksiyon ve macera oyunu Dead Cells, 2024 yılında piyasaya sürülmek üzere 10 bölümlük bir animasyon dizisine dönüştürülüyor.Oyun tutkunları tarafından ilgiyle beklenen dizinin fragmanını tanıdık şirketler üstlendi. Paris’te yer alan animasyon stüdyosu Bobbypills ve yakında Ubisoft'da çıkacak olan Far Cry 3: Blood Dragon grafik tasarım ekibi dizinin arka planında olacak iki şirket olarak açıklandı.

Dead Cells Dizi Oluyor

Hikaye, izleyicileri garip bir yaratık tarafından harap edilmiş lanetli bir adaya götürürerek başlıyor. Aksiyon dolu dakikaların bolca yaşanacağı dizi oyunseverleri heyecanlandıracak ögeler içeriyor.

Resmi açıklamada adanın aptal kralı, halkı canavar yaratıklara dönüştüren bir çare geliştirdikten sonra alev kafalı bir kahramanı tasvir eden kehanetler ortaya çıkacağını ve kurgunun merkezi olacağı belirtildi. İlk olarak Fransa’da yayınlanacak olan animasyon dizisi Fransız anime yayın hizmeti ADN ile birlikte üretilecek ve diğer ülkelerde de gösterime girecek.