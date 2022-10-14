Salt and Sanctuary yıpranmış bir kahraman denizcinin hikayesini anlatıyor.

Abdullah Yılmaz - 19 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Yıpranmış bir denizci bir kaza yapması sonucu bir adada mahsur kalmaktadır. Karakterimiz ilerledikçe görecektir ki yıpranmış cesetler, mâf olmuş bir ortam ve ürkünç bir atmosfer. Buradan yola çıkarak Salt and Sanctuary, karakterimizin hiç de kolay olmayacak bir mücadeleye gireceği söylüyor.

Salt and Sanctuary İndir.

Salt and Sanctuary indirdiğinizde ilk olarak efsanevi bir anlatım ile karşımıza çıkıyor. Bu tarz 2 boyutlu oyunların güzel anlamlara sahip olması oyunu yapan asıl şeydir. Canavarlarla, ejderhalar ile savaşa bileceğiniz ve karmaşık labirentlerde strateji kullanmanız gerektiği bir oyun olan Salt and Sanctuary, malesef Türkçe dil desteği sağlamıyor.

Bu ne kadar kötü bir dezavantaj olmuş olsada hikayesi ve grafikleri oldukça hoş duruyor. Duvardan duvara atlayacağınız, gecenin karanlığında ilerleyebileceğiniz yeri geldiğinde okulunuz ile düşmana halt edebileceğiniz Salt and Sanctuary birçok oyuncu tarafından tam not aldığını söyleyebiliriz.

Oyun ne kadar kolay görünse de hiçbir şey sanıldığı gibi değildir. Ejderhalar, canavarlar ile karanlık bir ortamda savaşmak kahramanlar için cesaret ister! Hiçbir şeyin kolay olmadığı bu ortamda kolay bir yol da kat edemiyorsunuz. Çünkü labirentlerden ilerlemek bir o kadar da zor.

2 boyutlu oyunlarda labirentlerin olması oyuna ayrı bir güzellik katmaktadır. Çünkü üç boyutlu oyunları kıyasla 2 boyutlu oyunlar birçok kişi tarafından olumsuz görülmekte ancak oyun dünyasına 2 boyutlu oyunlarla başladığımızı ve şu ana kadar binlerce Hatta milyonlarca 2 boyutlu oyun oluşturulduğunu söylemekte yarar var.

Salt and Sanctuary Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core 2 Duo, AMD Athlon 64 X2 5600+

Intel Core 2 Duo, AMD Athlon 64 X2 5600+ RAM: 2 GB

2 GB Ekran kartı: NVIDIA® 9600GT, ATI Radeon™ HD 5000+ or better

NVIDIA® 9600GT, ATI Radeon™ HD 5000+ or better Depolama: 2 GB