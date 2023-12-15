Deprem Uyarılarım uygulamasında, son depremlerin bildirimlerini ücretsiz bir şekilde alabilir ve verilere en doğru şekilde ulaşabilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 35 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tüm dünyadaki son depremleri öğrenebileceğiniz Deprem Uyarılarım uygulaması, kullanıcılara çokça özellik sunuyor. Ülkemizdeki artan ve her daim olabilecek depremler, elbet herkesin üzerinde korkutucu bir his bırakıyordur. Yaşanan son depremler hakkında anında bilgi almak istiyorsanız, Deprem Uyarılarım tüm kullanıcılara ücretsiz bir şekilde yer, zaman, büyüklük, derinlik ve uzaklık olmak üzere tüm verileri sunuyor.

Dünyanın her yerinden anında deprem bilgisi alabileceğiniz bu uygulamada, son depremlere kıyasla eski depremlerin verilerine de göz atabilirsiniz. 1970'e kadar olan depremleri filtreleyerek, araştırmak istediğiniz depremlerin bilgilerini alabilirsiniz.

Eğer hala bir deprem çantası hazırlamadıysanız, aşağıdaki içeriğe tıklayarak deprem çantanızda nelerin olması gerektiğini öğrenebilirsiniz.

Deprem Uyarılarım İndir

Uygulama, tüm kullanıcıların zorlanmadan verilere ulaşabilmesi için kullanıcı dostu arayüzüne ve basit tasarıma sahiptir. Son depremler menüsünden istediğiniz ülkeyi seçerek, bildirimlerini açabilir veya sadece depremler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Dünyanın dört bir yanındaki depremler hakkında bilgi alabileceğiniz Deprem Uyarılarım'ı indirerek, siz de ücretsiz bir şekilde güçlü verilere erişebilirsiniz. Depremlerin tam yerini, uzaklığını, derinliğini ve büyüklüğünü en doğru şekilde öğrenin ve hızlı aksiyon alın.

Deprem Uyarılarım Özellikleri