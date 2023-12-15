Deprem Uyarılarım
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 18 MB
- Üretici jRustonApps B.V.
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Deprem Uyarılarım uygulamasında, son depremlerin bildirimlerini ücretsiz bir şekilde alabilir ve verilere en doğru şekilde ulaşabilirsiniz.
Tüm dünyadaki son depremleri öğrenebileceğiniz Deprem Uyarılarım uygulaması, kullanıcılara çokça özellik sunuyor. Ülkemizdeki artan ve her daim olabilecek depremler, elbet herkesin üzerinde korkutucu bir his bırakıyordur. Yaşanan son depremler hakkında anında bilgi almak istiyorsanız, Deprem Uyarılarım tüm kullanıcılara ücretsiz bir şekilde yer, zaman, büyüklük, derinlik ve uzaklık olmak üzere tüm verileri sunuyor.
Dünyanın her yerinden anında deprem bilgisi alabileceğiniz bu uygulamada, son depremlere kıyasla eski depremlerin verilerine de göz atabilirsiniz. 1970'e kadar olan depremleri filtreleyerek, araştırmak istediğiniz depremlerin bilgilerini alabilirsiniz.
Eğer hala bir deprem çantası hazırlamadıysanız, aşağıdaki içeriğe tıklayarak deprem çantanızda nelerin olması gerektiğini öğrenebilirsiniz.
Deprem Çantasında Neler Olmalı? Deprem Çantası Nasıl Hazırlanır?
Deprem çantası, gerçekleşen bir afetin ardından insanların yaşamını sürdürebilmesi açısından büyük bir öneme sahiptir.
Deprem Uyarılarım İndir
Uygulama, tüm kullanıcıların zorlanmadan verilere ulaşabilmesi için kullanıcı dostu arayüzüne ve basit tasarıma sahiptir. Son depremler menüsünden istediğiniz ülkeyi seçerek, bildirimlerini açabilir veya sadece depremler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Dünyanın dört bir yanındaki depremler hakkında bilgi alabileceğiniz Deprem Uyarılarım'ı indirerek, siz de ücretsiz bir şekilde güçlü verilere erişebilirsiniz. Depremlerin tam yerini, uzaklığını, derinliğini ve büyüklüğünü en doğru şekilde öğrenin ve hızlı aksiyon alın.
Deprem Uyarılarım Özellikleri
- Dünyanın dört bir yanından canlı deprem bilgisi
- Ücretsiz bir şekilde erişim
- Sadece son depremleri değil, 1970'e kadar olan depremlere göz atın
- Kullanıcı dostu arayüz ve basit tasarım
- Depremler hakkında tüm verilere ulaşın: Büyüklük, derinlik, uzaklık, konum ve zaman