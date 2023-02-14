Deprem Bölgelerinde Salgın Hastalık Tehlikesi: Nasıl Önlem Alınır?

Deprem bölgelerinde salgın hastalık tehlikesi oluşabileceğinden dolayı önlem almakta oldukça yarar var. Bu nedenle birçok insan bilinçlenmeli ve diğer insanları bilinçlendirmelidir. Öyle ki deprem gibi büyük felaketlerin olduğu dönemlerde insanların birbirlerine yardım etmesinde büyük yarar vardır. Peki deprem bölgelerinde salgın hastalık tehlikesi için nasıl bir önlem alınır?

Deprem Bölgesinde Salgın Hastalıklara Karşı Alınabilecek Önlemler

Uygun geçici barınma koşullarının sağlanması

Uygun beslenme koşullarının oluşturulması

Temel sağlık hizmetlerinin verilebileceği uygun birinci basamak sağlık birimlerinin kurulması,

Rutin bağışıklama hizmetlerine başlanması

Gebe, kadın ve kız çocuklarının acil üreme sağlığı hizmetlerine erişiminin sağlanması

Etkilenen kişi sayısı ve özelliklerinin saptanarak kayıt altına alınması bu kişilerin gereksinin duyduğu sağlık hizmetinin sunulması

Temiz ve güvenli su sağlanması, atıklar, çöpler, tuvaletler, hayvan ölülerinin uygun şekilde toplanması ve zararsız hale getirilmesi ile ilgili çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini gerçekleştirebilmek için ilgili kurumlar ile işbirliği içinde çalışılması

Maske tedariki ve kullanımının önerilmesi

Dezenfektan temini ve dağıtımı

Yukarıdaki verilen önlemler Türk Tabipler Birliği tarafından sağlanmıştır. İlgili makaleyi Türk Tabipler Birliği sitesinden okuyabilirsiniz.

Deprem bölgesinde en önemli alınabilecek önlemlerden biri de hijyendir. Hijyenin sağlandığı ortamda bulaşıcı hastalıkların önlenmesi kolay olur. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlü tutmak için uygun beslenme ortamı ve barınma koşulları gerçekleşmesi gerekir.

Elbette deprem bölgesinde bu gibi koşulların bulunması oldukça zor görünse de insanların birbirlerine yardım etmesinden ötürü bu tür ihtiyaçlara acil olarak cevap verilebilmektedir.

Ayrıca su borularının patlamasından kaynaklı su ihtiyacı da bir o kadar önemli maddeler arasında yer alacaktır. Şehirde suyun bulunmamasına kaynaklı temiz suyun depremzedelere ulaşması oldukça önemli maddeler arasında yer alır. Öyle ki su insanlığın en önemli ihtiyaçları arasında yer almaktadır.

Maske kullanımı da bir o kadar önemli yer taşıyan maddeler arasında yer alır. Çünkü maske kullanarak insanların birbirine virüs veya bulaşıcı herhangi bir hastalık bulaşması önlenirken aynı zamanda kapması önlenebilmektedir.

Deprem olduğunda kanalizasyon gibi yolların hasar görebileceğinden dolayı salgın hastalık da bir hayli o kadar hızlı yayılabilir. Bu nedenle deprem bölgesinde uzmanların söyledikleri önlemleri almakta oldukça yarar var.

Deprem bölgesinde salgın hastalıklara karşı alınabilecek önlemleri sizler için derledik Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca deprem sonrası nerelere bağış yapılır ve nasıl yapılır? Merak ediyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz.