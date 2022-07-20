Discord Artık Xbox Konsolları Üzerinden Kullanılabilecek

Xbox kullanıcıları bugünden itibaren Discord sesli sohbetlerine doğrudan Xbox Series X/S ve Xbox One konsolları üzerinden bağlanabilecekler. Entegrasyon, Xbox mobil uygulaması aracılığıyla gerçekleşiyor ve oyuncuların, uygulamanın PC'deki kullanımına benzer şekilde favori oyunlarını oynarken doğrudan sesli sohbete geçmelerine olanak tanıyor.

Discord'u Xbox'ta kullanmaya başlamak için kontrol cihazınızın Xbox düğmesiyle kılavuzu açabilir, Partiler ve Sohbetler'e gidebilir ve Xbox'ta Discord Sesini Dene'ye tıklayabilirsiniz. Oradan gelen QR kodu, Xbox ve Discord hesaplarınızı birbirine bağlamanıza izin verecek.

İlk Testler Xbox Insider Kullanıcılarıyla Başladı

Xbox ekosistemine yapılan bu yeni ekleme, yalnızca konsola özel değil. Xbox Discord kullanıcıları, doğrudan Xbox'tan sesli kanallar veya grup aramaları aracılığıyla Discord'daki herkesle sesli sohbet edebilir. Bu, PC ve mobil discord kullananlarla da konuşabilecekleri anlamına gelir.

Discord böylelikle bugün Xbox'a katılıyor ancak güncelleme görünüşe göre şimdilik yalnızca belirli Xbox Insider üyelerine geliyor. Kullanıma açılan kullanıcılar önümüzdeki haftalarda artacak ve daha fazla kullanıcının hesapları bağlamasına ve konsollar aracılığıyla Discord sohbeti yapmasına izin verilecek. Test edenlerden biri olmak istiyorsanız siz de Xbox Insider programına katılabilir ve bugünden itibaren Xbox'ınızda Discord'da erişebilirsiniz.