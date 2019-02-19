Dizüstü Bilgisayar Satın Alırken Dikkat Etmeniz Gereken 11 Şey

Dizüstü bilgisayarlar günümüzde pek çok insanın hayatında önemli bir yere sahiptir. Taşınabilirliği en büyük artısı olan dizüstü bilgisayarlar, günümüzde masaüstü bilgisayarlar kadar güçlü performans sağlayarak işlerinizi oldukça kolaylaştırabilir. Yeni bir dizüstü bilgisayar alacaksanız doğal olarak en hızlısını ve kalitelisini almayı istersiniz. Belki de ilk kez dizüstü bilgisayar satın alacağınız için dikkat edilmesi gereken özellikleri merak ediyorsunuz. Bu yazımızda dizüstü bilgisayar satın alırken dikkat etmeniz gerekenlerden ve genellikle gözden kaçırılan detaylardan bahsedeceğiz. İşte laptop alırken dikkat etmeniz gereken bazı önemli özellikler:

1.) Web Kamerasının Yerleşim Yeri

İlk bakışta gereksiz bir özellik gibi durabilir; fakat yeni bir laptop alacaksanız web kamerasının nereye konumlandırıldığını bilmek önemlidir. Genelde ekran çerçevesinin üst kısımında görmeye alışkın olduğumuz web kameralarını, bazı laptop üreticileri; çerçevenin daha ince olmasını sağlamak için klavye gibi garip yerlerde konumlandırabiliyor. Eğer yeni alacağınız laptopunuzda web kamerası ile görüntülü aramalar yapmak en büyük önceliklerinizden biriyse, kameranın laptop üzerindeki konumu sizin için çok önemlidir. Sizin için üst kısıma yerleştirilen kameralar daha kullanışlı olacaktır.

2.) Şarj Girişinin Tipi

Günümüzde yeni üretilen laptopların çoğunda USB Type-C bağlantısı kullanılıyor, yeni çıkan akıllı telefonlarda da bu bağlantı tipinin kullanıldığını görebilirsiniz. Özellikle cep telefonunuzun şarj girişinin de USB Type-C olması durumunda laptopunuzda da aynı şarj kablosunu kullanabiliyor olmanız, yanınızda fazladan kablo taşımanızı engelleyip işlerinizi kolaylaştıracaktır. Ayrıca USB Type-C girişinin standart bir bağlantı tipi olması sayesinde laptop modeline göre şarj kablosu aramak zorunda kalmayacaksınız.

3.) Thunderbolt 3 ile Uyumlu mu?

Bir önceki maddede USB Type-C girişinin öneminden bahsetmiştik. Alacağınız laptop USB Type-C girişine sahipse dikkat etmeniz gereken birşey daha var; o da laptopunuzun Thunderbolt 3 girişine sahip olması. Eğer yeni laptopunuzun ekran görüntüsünü 4K monitörler ya da televizyon aracılığıyla çok daha büyük ekranlarda görüntülemeyi planlıyorsanız buna da dikkat etmeniz gerekir. Thunderbolt 3 ile çok yüksek bant genişliği ile yüksek görüntü kalitesiyle monitörlere görüntü aktarımı sağlanabiliyor. Ayrıca Thunderbolt 3 sayesinde laptopunuz ile taşınabilir depolama cihazları arasında yüksek hızlarda veri aktarımı gerçekleştirebilirsiniz.

4.) Depolaması Harddisk mi Yoksa SSD mi?

Laptopumuzda işletim sistemini barındıran ve uygulamalarımızı yükleyeceğimiz depolama biriminin tipi en önemli faktörlerden birisidir. Yeni alacağınız laptopun birincil depolama biriminin tipinin SSD olması durumunda bilgisayarınızın açılış hızı ve diğer bütün uygulamaların açılış hızı oldukça hızlanacaktır. SSD'ler içerisine yazılan verileri okumak ve yazmak için mekanik bir parçaya sahip değildir. Flash hafızaları sayesinde harddisklere göre oldukça hızlı tepki verirler ve çok daha hızlı okuma/yazma hızlarına sahiptirler.

5.) RAM Tipinin Önemi

"Atı yem koşturur, bilgisayarı RAM coşturur."

Yeni laptop alırken hangisini alacağınızı kime sorsanız genellikle en fazla RAM miktarına sahip olan bilgisayarı önerirler. RAM miktarının fazlalığından önce RAM'in tipine bakmanız gerekir. Aslında bu konuda fazla seçeneğiniz yok DDR3 ve DDR4 RAM tipine sahip laptoplar arasında seçim yapmanız gerekir. Günümüzde güncel olan RAM tipi DDR4'tür. Daha düşük güç tüketimiyle yüksek veri aktarımı sağlayarak DDR3'e göre biraz daha performanslıdır.

6.) Ekran Kartı Dahili mi Harici mi?

Geldik en sevilen parçaya; ekran kartı! Eğer yeni dizüstünüz ile oyun oynamayı planlıyorsanız dahili grafik kartına sahip olan laptopları tercih etmemelisiniz. Harici ekran kartına sahip dizüstüler size göredir. Bilgisayarlardaki ekran kartları sadece oyun oynamak için kullanılmıyor. Örneğin Youtube için çektiğiniz videoların düzenlemesini de Adobe Premiere Pro ile yaptınız ve render alacaksınız. Laptopunuz güçlü bir ekran kartına sahipse kısa sürede bu işin üstesinden gelebilir. Dahili grafik kartlı laptopların bu konularda fazla başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Eğer yeni alacağınız dizüstü bilgisayarda grafik tasarımı, 3d modelleme, video düzenlemeyi ve oyun oynamayı düşünüyorsanız harici ekran kartlı bir bilgisayar tercih etmelisiniz.

7.) Ekran Parlaklığının Önemi

Laptop üreticilerinin üretim maliyetini azaltmak için "altını kıstıkları" parçaların başında gelen ekranların, parlaklık seviyeleri bazı kullanıcılar için önemlidir. Laptoplar taşınabilir oldukları için seyahatte, iş yerinde, kafede, parklarda hatta bahçelerde yani açık alanlarda rahatça kullanılabiliyor. Dizüstü bilgisayarınızı dış mekanda kullanacaksanız ekranı daha net görebilmeniz açısından en az 300-nit seviyesinde parlaklık sağlayabilen laptopları tercih etmelisiniz.

8.) Fansız Soğutma Her Kullanıcı için Uygun Değil

Laptop üreticileri çok daha ince ve şık görünümlü dizüstüler üretebilmek için fansız soğutma çözümleri üretmeye başladılar. Fan kullanmadan bakır borular ile dizüstünün soğutulması sağlanabiliyor. Laptopunuz ile ağır işler yapmayı planlıyorsanız yani oyuncuysanız, video düzenleyecekseniz ve bu tarz sisteme yük bindiren işleri yapmayı planlıyorsanız; fansız bilgisayarlarda ısınma problemleri yaşayabilirsiniz, bu yüzden sizin için tavsiye etmiyoruz. Laptopunuzu ağır işlerde kullanmıyorsanız, temel bilgisayar ihtiyaçlarınızı gideriyorsanız bilgisayarın fansız olması sizin için uygun bir çözümdür, ayrıca sessizdir.

9.) Dokunmatik Yüzey ve Windows Uyumu

Windows 10 ile birlikte Microsoft'un sunduğu özelliklerden birisi de dokunmatik yüzey ile çoklu görev yönetimi yapılabilmesiydi. Bu özellik sayesinde yeni alacağınız laptopun dokunmatik yüzeyinin Windows 10 ile uyumlu olması durumunda, Windows'un sunduğu çoklu görev özelliklerinin tamamen fonksiyonel bir şekilde çalışabilmesi sağlanıyor.

10.) Aydınlatmalı Klavye

Çoğunlukla oyuncu laptoplarında görüyoruz rengarenk ışıklı klavyeleri. Rengarenk olacak kadar abartılı olmasına gerek yok; fakat klavyeyi karanlıkta kullanabilmemiz için arka ışıklandırmaya sahip olması çoğumuz için önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Makalenizi yazabilmeniz için ilham sadece karanlıkta geliyorsa, ışıklı klavyeye sahip laptopların yazı yazmanızı kolaylaştırdığını söyleyebiliriz.

11.) İşlemci Tipinin Önemi ve İşlemci Kodları

Yeni alacağımız laptoptaki işlemci en önemli parçaların başında gelir. İşlemciyi i3, i5, ya da i7 olarak seçtikten sonra daha önemlisi hangi jenerasyonda üretildiğini belirten işlemci kodu çok önemlidir. İşlemci kodunun ilk rakamı kaçıncı jenerasyona ait olduğunu belirtir, şu anda en güncel seri ise 8. jenerasyondur. Intel işlemcilerin işlemci kodunun en sonunda bir harf belirtilir. Bunların anlamları ise şöyledir:

U: Çok düşük güç tüketimi. Batarya performansını uzatabilmek için en düşük güç tüketimine sahip işlemciler.

Y: Düşük güç tüketimi. Bu harf kodu genellikle eski jenerasyon laptoplarda kullanılan işlemcilerde bulunur.

Q: Dört çekirdekli. Bu harf işlemcide dört adet fiziksel işlemci çekirdeğinin olduğunu belirtir, performanslıdır.

H: Yüksek performanslı grafikler. Bu harf işlemcide bulunan dahili grafik kartının en iyi seviyede olduğunu belirtir.

G: Harici grafik kartlı işlemci. Bu harf kodu bulunan işlemciler ile birlikte ayrı bir grafik kartı da gelir. Bu işlemciler çok nadir bulunur.

K: Kilitlenmemiş işlemci. Hız aşırtma özelliğinin kullanıma açık olduğu, hız aşırtma ile performansının arttırılabileceği işlemciler. Genellikle masaüstü işlemcilerde kullanılır.