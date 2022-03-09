Bürokrasik işlemlerin olmazsa olmazı ikametgah belgesi artık e-devlet kapısından zahmetsizce temin edilebiliyor. İnternet üzerinden dakikalar içerisinde ikametgah belgenizi alabilirsiniz. Bu yazımda e-Devlet ile ikametgah belgesi alma nasıl yapılır? sorusunun cevabını açık, anlaşılır bir rehber ile anlatıyoruz. İşte adım adım ikametgah belgesi almanın yolu!

E-Devlet ile İkametgah Belgesi Alma Nasıl Yapılır?

İnternetten e-Devlet'e hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Arama kısmından Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama seçeneğini tıklayın.

Bilgilendirme yazısını okuduğunuzu onaylayın.

Belgenin kimin için alınacağını belirtin.

Belgenin neden verileceğini seçin.

İkametgah belgesinin kopayasını indirin.

Bürokrasik işlemlerin olmazsa olmazıdır. Resmî olarak hangi adreste yaşadığımızı gösteren bir belgedir ikametgah belgesi. GSM aboneliğinden tutunda, burs başvurularına kadar pek çok işlemde "İstenen Belgeler" listesindeki yerini hep korumuştur. İl ve ilçelerdeki nüfüs müdürlüklerinden alınabilen bu belgenin temini adına mühim bir emek ve zaman sarfiyatı veriliyordu. Ama artık istediğiniz yerden, istediğiniz saatte oldukça basit bir iki tıklamayla asli suretteki (orijinal, ıslak imza statüsündeki) ikametgah belgenizi alabilirsiniz.

İnternetten İkametgah Belgesi Nasıl Alınır?

Öncelikle e-devlet kapısına giriş yapıyoruz. Bu kapıdan içeri girebilmek için TC kimlik numarası, e-devlet şifresi veya anlaşmalı bankaların internet bankacılığı hizmeti gereklidir. Eğer çipli kimlik kartlarınızı aldıysanız kartınızla da giriş yapabilirsiniz.

Ardından arama bölümüne ikametgah yazabilir veya direkt bu bağlantıyı kullanabiliriz.

Karşımıza böyle bir uyarı metni çıkacak. Onaylayıp, devam ediyoruz.

Belgenin Neden Verileceği bölümüne Kuruma İbraz seçeneğini aktif edebiliriz. Bir kurum sadece SİZE ÖZEL olarak ikametgah istemişse istedi içeren belgenin üzerinde yer alan tarih ve sayı bilgilerini Kurum Talebi altındaki alt seçeneklere girmemiz gerekiyor. Kurum Adı kısmına ise ikametgah belgemizi isteyen şirket/kurumu yazıyoruz. (Örneğin: Vodafone)

Sorgula diyoruz ve işlemlerin bitmesini bekliyoruz.

Ve barkodlu belgemiz karşımızda...

Belgenizin 1 ay (30 Gün) geçerliliği olduğunu unutmayın.

Gelelim belge alırken dikkat edilecek konulara. Gün içerisinde yalnızca tek bir belge oluşturma hakkınız var ancak aynı belgeyi çoğaltabilir ve aynı niteliğe sahip mecralara sunabilirsiniz. Belgenin geçerlilik süresini belge üzerinden rahatlıkla görebilirsiniz. Almış olduğunuz ikametgah belgesi hatalıysa adresinize en yakın ilçe nüfus müdürlüğüne ya da alo 199 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Çağrı Merkezi’ne müracat edebilirsiniz. Temsilci konu hakkında gerekli yönlendirmelerde bulunacaktır.

e-Devlet ile ikametgah belgesi alma nasıl yapılır? sorusunun yanıtını adımlarıyla yukarıda anlattık. Konu hakkındaki görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.