E3 2018'de Tanıtılan En İyi 10 Oyun

Geçtiğimiz Cuma günü biten ve mükemmel oyunların sunulduğu E3 2018 hakkında bir blog hazırlamak istedik. E3 fuarında tanıtılan onlarca oyun arasından bize göre en iyi 10 oyunu sıraladık.

Los Angeles'ta gerçekleşen bir etkinlik kapsamında pek çok oyun şirketi yepyeni yapımlarını sundular. Aksiyondan maceraya, maceradan hayatta kalmaya kadar farklı alanlarda oyunseverlerle buluşan oyunlardan biz de en iyilerini seçmeye çalıştık. Tabiki bu yılki E3'ün dolu dolu geçtiğini belirtmek gerekiyor. Tüm oyun şirketleri, bu yıl oyuncuları sevindirmeyi başarmış gibi gözüküyor.

Özellikle Sony ve Ubisoft tarafından tanıtılan oyunların dikkat çektiği bu fuar hakkında daha fazla konuşmayalım ve hızlıca oyunlara geçelim:

Not: Oyunların herhangi özel bir sıralaması bulunmamaktadır. Tüm oyunlar karışık olarak yerleştirilmiştir.

Assassin's Creed Odyssey

Geçen yıl Assassin'ın Creed Origins ile RPG alanına giriş yapan Ubisoft, Odyssey ile bunu devam ettirmeyi planlıyor. Özellikle çarpıcı grafiklere ve başarılı oynanış tekniklerine sahip olan oyunun hem erkek, hem de kadın karakterle oynanabilir olması da dikkat çekiyor. Ayrıca gireceğimiz ikili diyaloglarda yapacağımız tercihler oyunun sonuna etki edecek. Böylelikle oyun, birden fazla son ile bitebilecek.

Çıkış Tarihi: 5 Ekim 2018

Platform: PC, PS4, Xbox One

Ghost of Tsushima

Sony tarafından tanıtılan ve Japonya'daki Tsushima Adası'nda geçen olayları anlatan bir oyun olan Ghost of Tsushima, özellikle dövüş teknikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Aynı zamanda üst düzey grafik kalitesine sahip olan oyunun Japon kültürüyle iç içe olması da gözlerden kaçmıyor. Üç yılı aşkın süredir geliştirilme aşamasında olan yapımı dört gözle bekliyor.

Çıkış Tarihi: Henüz belli değil ( 2018 içerisinde yayınlanabilir)

Platform: PS4

The Last of Us Part II

İlk oyunuyla herkesi şaşkına çevirmeyi başaran THE LAST OF US, ikinci versiyonuyla da büyük bir kitleye hitap edecek. Yalnızca PS4 kapsamında oynanabilecek oyunun, geliştirilme aşamasında olduğunu belirtmek gerekiyor. Ancak E3'te gösterilen oynanış videosunda, The Last of Us: Part II'nin bir hayli başarılı olacağını söylersek yanlış olmayacaktır. Çünkü yapımın grafik kalitesi ve oynanışı gerçekten bir hayli kaliteli gözüküyor. Ancak oyun hakkında detaylı bilgiye sahip değiliz.

Çıkış Tarihi: Henüz belli değil

Platform: PS4

Battlefield 5

Yılın en beklenen savaş oyunlarından olan BF5, ikinci dünya savaşını konu alıyor. Hem hikaye bölümleriyle hem de online tabanında güzel bir oyun ortaya koyan EA Games, tüm DLC satın almalarını da kaldırmış durumda. Ayrıca artık Multiplayer karakterler kostüm, üniforma, yüz, ırk, savaş boyaları ve daha birçok seçenek üzerinden özelleştirilebilecek. Son olarak iki yeni oyun modu gelecek oyunda biri Grand Operation, diğeri ise Battle Royale benzeri olacak.

Çıkış Tarihi: 19 Ekim 2018

Platform: Windows, PS4, Xbox One

The Elder Scroll VI

En son 2011 yılında Skyrim'i paylaşan ve o tarihten beri elinde bir oyuncu kitlesine sahip olan Bethesda, sevenlerini bir hayli hayal kırıklığına uğrattı. E3 kapsamında yalnızca yeni oyun hakkında bilgi veren yapımcı, TES VI'nın daha geliştirilme aşamasında olduğunu ifade etti. Bu anlamda oyun hakkında net bilgiler vermeyen Bethesda'nın beş yıl kadar süre istediklerini belirtmek gerekiyor.

Çıkış Tarihi: Henüz belli değil ( 5 yıl içerisinde çıkarılabilir)

Platform: Windows, PS4, Xbox One

Dying Light 2

İlk oyunuyla bir hayli beğeni toplayan Dying Light 2, zombiye doymayan oyuncular için geliyor. Yine bol bol zombinin ve aksiyonun yer aldığı oyunda düşmanlarınızın da güçlü olduğunu belirtmek gerekiyor. Zombilerin arasında hayatta kalma ve aynı zamanda çeşitli görevleri yerine getirdiğimiz oyunun co-op oynamanın yer alacağı ifade edildi.

Çıkış Tarihi: Henüz belli değil ( 2019'un ilk ayları olabilir )

Platform: Windows, PS4, Xbox One

Metro Exodus

2036 yılında geçecek olan Metro Exodus'un grafik kalitesi yine takdiri hak ediyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana oyuncuların beklediği bir yapım olan Metro Exodus'un yeni özellikleri de dikkat çekmeyi başarıyor. Özellikle silahları modifiye edebilme konusunda iyi iş çıkarmış olan yapımcı 4A Games, geniş bir dünya oluşturduklarını ifade etti.

Çıkış Tarihi: 22 Şubat 2019

Platform: Windows, PS4, Xbox One

Spiderman

PS4'e özel olarak geliştirilen bu süper kahraman oyununda, bir Örümcek Adam'dan ne bekliyorsanız tamamı yer alıyor. Hareketli şehir yapısı ve aynı zamanda başarılı vuruş tekniklerine sahip olan Spiderman, farklı farklı bölgelerde dövüşmeyi de güzel işlemiş durumda. Ayrıca grafik kalitesiyle büyülemeyi başaran oyunda pek çok farklı etkileşime girme şansına sahipsiniz.

Çıkış Tarihi: 7 Eylül 2018

Platform: PS4

Days Gone

Pasifiğin kuzey batısında, arka planda yanardağın izi bulunan Days Gone, oyuncuları Freaker'lar olarak bilinen insan canavarlar tarafından mahvedilen bir dünyayı keşfetmeye davet ediyor. Issız topraklar boyunca erzaklar, kaynaklar ve devam etmek için bir sebep uğruna mücadele edin. Grafikleriyle dikkat çeken oyunda Deacon St. John'u yöneteceksiniz.

Çıkış Tarihi: 22 Şubat 2019

Platform: PS4

Call of Duty: Black Ops IV

Black Ops 4 ile hikaye modu sunmayan ve bu anlamda COD oyuncularını üzen Activision yalnızca Multiplayer, Zombies ve Blackout modlarını uygun görmüş. Bu anlamda oyunların online özelliğine daha fazla dikkat çeken yapımcının, bazı kullanıcıları tarafından ağır eleştirilere maruz kaldığını da belirtmek gerekiyor. Ancak oyunun başarılı grafikleri ve kıran kırana mücadelesi gerçekten başarılı.

Çıkış Tarihi: 12 Ekim 2018

Platform: Windows, PS4, Xbox One