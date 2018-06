Ubisoft E3 2018 Konferansında Tanıtılan Tüm Oyunlar

Electronic Entertainment Expo 2018 fuarı kapsamında Ubisoft konferansı da tamamlanmış oldu. Ubisoft konferansının iyi geçtiğini söylemek çok zor. 1 saatten uzun süren konferansın başlangıcında hayal kırıklığına uğradık. Casual türündeki yapımlar için çok fazla zaman harcandı. Konferans ilerledikçe Splinter Cell gibi yeni oyun beklentileri de böylelikle suya düşmüş oldu.

Ubisoft konferansı dans ve müzikle başladı. Dışarda başlayan dans ve müzik eşliğinde gösteri, konferans alanına kadar gitti. 4 dakika süren gösteriden sonra yapılmak istenen asıl şey anlaşıldı. Dans ve müzik eşliğindeki gösteri devam ederken ekranda Just Dance 2019 yazısı belirdi. Ubisoft'un yaptığı bu gösterinin Just Dance 2019 için hazırlandığı anlaşıldı. Ubisoft'un güzel satışlar elde ettiği Just Dance serisinin yeni üyesinin çıkış tarihi henüz belli değil.

Just Dance 2019 duyurusundan sonra sahneye Beyond Good & Evil 2 geldi. Ubisoft tarafından geliştirilen Beyond Good & Evil 2 ilgi kaynağı oldu. 4 dakikalık sinematik video ve 11 dakikalık oynanış videoları yayınlayan Ubisoft, oyuncuları memnun etmeyi başardı.

Ubisoft'un duyurduğu bir diğer konu ise FPS tabanlı popüler yapım Rainbow Six Siege oldu. Ubisoft, Rainbow Six Siege'in 35 milyondan fazla oyuncuya sahip olduğunu açıklandı. Oyunun 2015 yılında çıktığını düşündüğümüzde 35 milyon oyuncunun mükemmel bir başarı olduğunu söyleyebiliriz.

Ubisoft'un konferansta dikkat çeken oyunlarından birisi ilk olarak Microsoft'un tanıttığı The Division 2 oldu. The Division 2, ilk oyuna göre daha iyi bir grafik kalitesiyle karşımıza çıkacak gibi gözüküyor. Şimdiye kadar yayınlanan videolardan anladığımız kadarıyla oyunun grafikleri gayet etkileyici gözüküyor. Eğer bir downgrade yaşamazsak oyun bu konuda bizleri tatmin edecektir. The Division 2, Washington'da geçiyor. İlk oyuna göre daha büyük bir açık dünya bizleri bekliyor. Oyunda birçok Season Pass paketi bulunacak. Bu paketler belli aralıklarla yayınlanayacak. Yayınlanan tüm paketler oyuna yeni görevler ve etkinlikler ekleyecek. Ayrıca Season Pass paketleri tamamıyla ücretsiz olacak.

Ubisoft etkinliği sırasında, ünlü platform oyunu Trials Rising, korsanlık oyunu Skull & Bones ve psikolojik korku türündeki yapım Transference da oyunculara gösterildi. Trials Rising ile daha fazla engel bizleri bekliyor gibi duruyor. Çeşitli engellerle karşımıza çıkan oyun bir hayli zor görünüyor. Skull & Bones ise uzun zamandır beklediğimiz bir korsanlık oyunu gibi gözüküyor. Hint Okyanusu'nda geçecek olan oyunda düşmanlarımızı istersek arkadaşlarımızla birlikte yok edebileceğiz. SpectreVision ekibinin geliştirdiği psikolojik korku oyunu Transference'da bir bilim adamın bilinç altında bulunacağız. VR platformu için hazırlanan oyunu Elijah Wood sundu.

Konferansın en dikkat çeken oyunu tabii ki Assassin’s Creed Odyssey oldu. Konferansta kötü başlayan Ubisoft, bombayı patlattı ve oyuncuların gönlünü anlamayı başardı. Yeni Assassin's Creed oyununda Antik Yunanistan'a gideceğiz. Oyunda kadın ve erkek olmak üzere iki karakter seçeneğimiz bulunuyor. İstediğimiz cinsiyeti seçtikten sonra oyunumuzu oynamaya başlayabiliyoruz. Oyunda canlandırdığımız karakter Leonidas'ın soyundan geliyor. Sürgün edildiği için paralı asker olan karakterimiz, daha sonrasında büyük bir Sparta efsanesi olmaya çalışıyor. Leonidas'ın kırık mızrağını ana silah olarak kullanacağımız oyunda çeşitli mitolojik ve antik ögeler göreceğiz. Assassin’s Creed Odyssey 5 Ekim'de PC, PS4 ve Xbox One platformlları için çıkış yapacak.

1 - Just Dance

2 - Beyond Good & Evil 2

3 - Rainbow Six Siege

4 - Trials Rising

5 - The Division 2

6 - Mario + Rabbids Kingdom Battle

7 - Skull & Bones

8 - Transference

9 - Starlink: Battle for Atlas

10 - For Honor

11 - Assassin's Creed Odyssey