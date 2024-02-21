Elektrikli Lancia Ypsilon Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Lancia’nın yeni elektrikli otomobili Ypsilon’un resmi tanıtımı geçtiğimiz günlerde yapıldı. 13 yıllık bir aradan sonra sektöre dönüş yapan markanın Stellantis bünyesinde geliştirdiği modele ilişkin görseller paylaşıldı.

Şu an sadece %100 elektrikli versiyonu olan modelin yakın zamanda hafif hibrit seçeneklerinin de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Otomobil severlerin merak ettiği başlıca konular arasında ise aracın teknik özellikleri ve fiyatı yer alıyor.

Bu yazımızda Lancia Ypsilon’un özelliklerini ve fiyatını detaylı bir şekilde ele alacağız.

Lancia Ypsilon Özellikleri

Araç 4.08 metre uzunluğunda, 1.76 metre genişliğinde ve 1.44 metre yüksekliğinde. Ağırlığı ise 1584 kg. Dış tasarımda dikkat çeken başlıca detayın boylu boyunca uzanan LED ışık bandı olduğunu söyleyebiliriz.

Bu ışık imzasının yanında ön tamponda bulunan dikey hava girişleri, yuvarlak stop ve far lambaları öne çıkıyor. Eski modellerde kullanılan logo yerine marka adının ön kaputta büyük harflerle yazılı olması dikkat çekiyor.

Jantlarda ve stop lambalarında Y şeklinin kullanıldığını görüyoruz. Arka kapı kolları C sütunun arkasına gizleniyor. Bagaj spoilerı ve arka difüzörün görünümü aracın spor bir tarza kavuşmasını sağlıyor.

İç mekâna baktığımızda bitişik ekran tasarımını görüyoruz. Bilgi-eğlence sistemine ait olan bu ekranın boyutu 10.25 inç büyüklüğünde. Ayrıca konsolda klima kontrollerini sağlayan fiziksel tuşlar bulunuyor.

Koyu mavi tonlarındaki kadife koltuklar ve deri kapaklı bazı yuvarlak detaylar aracın kendine has bir tarza sahip olmadını sağlıyor. Kadife koltuklar elektrikli olup ısıtma ve masaj gibi ekstra özellikler sunuyor.

Araçta Apple CarPlay ve Android Auto desteklerinin sağlanıyor olması önemli bir detay. Cep telefonları için kablosuz şarj ünitesi mevcut. Ambiyans aydınlatması ve nitelikli bir ses sistemi ile aracın iç tasarımı zenginleştirilmiş.

Tamamen elektrikli versiyonda ön aksta 154 hp gücünde bir elektrik motoru bulunuyor. Bu motorun tork değeri 260 Nm. 51 kWsa gücünde batarya paketi mevcut. Araç bu noktada Opel e-corsa ve Peugeot e-208 ile büyük bir benzerlik gösteriyor.

WLTP’ye göre aracın menzili 403 km olarak hesaplanmış. 100 km’de yaklaşık 14.3 – 14.6 kWsa enerji tüketen aracın DC şarj ile %20’den 80’e dolum süresi 24 dakika olarak belirtiliyor.

Anahtarsız çalıştırma ve kablosuz şarj gibi özellikler sunan araçta SALA adı verilen özel bir sistem bulunuyor. Bu sistem, iPhone'un Siri'si gibi çalışan bir sesli asistan olarak araç içinde ses kontrollerinin sağlanması, klimaların ayarlanması ve aydınlatmanın azaltılıp çoğaltılması gibi işleri yerine getiriyor.

Bunu sağlamak için de ChatGPT destekli SALA Hub adlı asistandan yararlanılıyor. Araçta bulunan diğer özellikler arasında 360 derece kamera, şerit takip asistanı, 30-150 km/sa hız aralığında 2.düzey otonom sürüş imkânı bulunuyor. Bunun yanında adaptif şasi kontrolü, 17 inç jant gibi özellikler de Ypsilon’da mevcut.

Lancia Ypsilon Fiyatı

Aracın satışa sunulacağı fiyat hakkında henüz kesin bir bilgi olmasa da bazı beklentileri paylaşmakta yarar var. Öncelikle yurtdışında muadili gibi gözüken araçların satış fiyatı baz alındığında Ypsilon için 45.000 Euro gibi bir beklenti oluştuğundan söz ediliyor.

Türkiye için düşünecek olursak vergiler dahil edildiğinde bu aracın satış fiyatı yaklaşık 1.700.000 TL civarında olabilir. Ancak, başta da belirttiğimiz gibi bunlar sadece beklenti.