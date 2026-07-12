2026'da iPhone 14 Almak Hala Mantıklı mı?

Apple, iPhone 14'ü 2022'nin sonunda kullanıcıların beğenisine sundu. Akıllı telefon, Apple A15 işlemci, 12 megapiksel kamera, 6,1 inç OLED ekran gibi özellikere sahipti. Peki 2026 itibariyla iPhone 14 satın alınır mı? Bu içeriğimizde cihazın özelliklerinin yanı sıra fiyatını inceleyeceğiz ve satın alınıp alınamayacağına karar vereceğiz. İşte merak edilen detaylar!

iPhone 14 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.1 inç

6.1 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1170 x 2532 piksel

1170 x 2532 piksel Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz

60 Hz İşlemci: Apple A15 Bionic

Apple A15 Bionic Üretim Teknolojisi: 5 nm

5 nm Bellek: 6 GB RAM

6 GB RAM Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB Arka Kamera: 12 MP + 12 MP

12 MP + 12 MP Ön Kamera: 12 MP

12 MP Hücresel: 5G / 4G

5G / 4G NFC: Var

Var Güvenlik: Face ID

Face ID Suya Dayanıklılık: IP68

IP68 Batarya Kapasitesi: 3279 mAh

3279 mAh Ağırlık: 172 gram

172 gram Kalınlık: 7,8 mm

iPhone 14 Ekran Özellikleri Neler?

iPhone 14'ün ekranı 6,1 inç boyutunda ve OLED teknolojisine sahip. Bununla birlikte 60Hz tazeleme hızını ve 1170 x 2532 piksel çözünürlüğü destekliyor. Bunu biraz daha açarsak OLED ekran LCD'ye kıyasla renkleri daha canlı bir şekilde gösterebiliyor. 60Hz yenileme hızı ise günümüzde 144Hz'in standart hale gelmeye başlamasını da göz önünde bulundurduğumuzda pek yeterli değil.

Ekran yenileme hızlarının yüksek olması sayesinde menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda akıcı bir deneyim elde edebiliyorsunuz.

iPhone 14 İşlemcisi Ne?

Akıllı telefonda Apple A15 Bionic işlemcisi kullanılıyor. Bu yonga seti 5 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. İşlemcilerdeki nm (nanometre) değeri küçüldükçe aynı alana daha fazla transistör sığdırılabiliyor. Bu da donanımların işlem gücü ve verimliliğini artıran çok önemli bir etken diyebiliriz. Yani 5 nm tabanlı bir yonga seti, 6 nm destekli işlemcilerden daha yüksek performansta ve daha verimli çalışabiliyor.

Modelin donanımı eski olmasına rağmen oyunlarda çok fazla sorun çıkarmıyor. Örneğin yapılan testlerde PUBG Mobile'ı ve Mobile Legends Bang Bang'i 60 FPS seviyesinde akıcı bir şekilde çalıştırabildiğini görüyoruz. Bu modeli satın aldığınızda oyunlarda herhangi bir kasma veya donma yaşama ihtimaliniz düşük.

iPhone 14 Kamera Özellikleri Neler?

Cihazda 12 megapiksel ana ve 12 megapiksel ultra geniş açı sensörlerinden oluşan çift kamera kurulumu mevcut. Ön tarafta da benzer şekilde 12 megapiksellik bir selfie kamerasına yer veriliyor. İlk etapta kamera çözünürlükleri düşük gibi görünse de yazılım desteği ve optimizasyon gibi detaylar sayesinde fotoğraf çekimlerinde sorun yaşamıyorsunuz. Kısacası çektiğiniz resimler gayet net ve kaliteli olacak.

Ultra geniş açı kamerası sayesinde fotoğraf çekimlerinizde kadraja daha fazla detay sığdırabiliyorsunuz. Ayrıca yazıda da belirttiğimiz üzere megapikselin yüksek olması genel kamera performansını belirleyen tek unsur değil.

iPhone 14'ün Batarya Özellikleri Neler?

Akıllı telefonda 3.279 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Cihaz aynı zamanda 20W kablolu ve 15W kablosuz şarj desteği sunuyor. Şirketin iddiasına göre ise bataryası sadece 30 dakikada yüzde 50 doluluğa ulaşıyor ve 20 saate kadar aralıksız video izleme imkanı sunuyor. İnternetten izlenen videolarda ise bu süre 16 saate kadar düşebiliyor.

iPhone 14'ün Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 14'ün 128 GB dahili depolamalı başlangıç versiyonu ülkemizdeki çeşitli e-ticaret platformlarında 48.999 TL'den satılıyor. 256 GB versiyonu 49.999 TL'den ve son olarak 512 GB'lik en üst sürümü ise 57.999 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Öte yandan cihazın standart olarak 6 GB RAM'le geldiğini belirtelim.

2026'da iPhone 14 Satın Alınır mı?

iPhone 14 ilk çıktığı dönemde gerçekten güçlü bir model olsa da günümüzde bu fiyat bandında daha iyi modeller bulabilmek mümkün. Bunun en basit örneği ekranının 60Hz yenileme hızına sahip olması. Apple çokça eleştirilmesine rağmen standart iPhone'ları çok uzun süre boyunca 60Hz desteğiyle piyasaya sürdü. Bu durum geçen yıl piyasaya çıkan ve 120Hz'i destekleyen iPhone 17 ile değişti.

Maalesef 60Hz tazeleme hızı 2022'de de yeterli değildi. Şimdi hiç değil. Bu nedenle 48.999 TL gibi bir ücret ödeyerek 60Hz destekli bir telefon almak çok da mantıklı değil gibi görünüyor. Eğer marka sizin için önemli değilse ve performansı ön planda tutuyorsanız POCO F8 Ultra gibi cihazları tercih edebilirsiniz.

POCO F8 Ultra ülkemizde 53.999 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Yani arada devasa bir fark yok. Bu model geçen yılın sonunda çıkmasının yanı sıra Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi, 120Hz destekli AMOLED ekranı, 100W destekli 6.500 mAh kapasiteli bataryası ve 12 GB RAM'i ile sizi üzmeyecek.

Eğer ben Apple'dan başka marka tercih etmem ve gerekirse bazı özelliklerden feragat etmeye hazırım diyorsanız, sizin için de elimizde bir şey var. Bunu biraz daha açarsak, iPhone 15'in 128 GB depolamalı başlangıç versiyonu 47.799 TL'den satılıyor. Yani selefinden 1.000 TL daha ucuz.

Bu doğrultuda daha az ücret ödeyerek bir nesil daha yeni bir model almış olacaksınız. Üstelik selefindeki 12 megapiksellik ana kamera bu modelde 48 megapiksele çıkarılıyor. Aynı zamanda Apple A16 Bionic işlemcisi de bir öncekinden daha güçlü ve daha yeni.

Editörün Yorumu

2023 yılında iPhone 14 satın almıştım. Akıllı telefon o dönemki beklentilerimi fazlasıyla karşılamıştı. Dürüst olmam gerekirse hiçbir sorun yaşamamıştım. Ancak günümüzde bu model bence çok eski kalıyor. Hem yazıda da bahsettiğim gibi iPhone 15'in başlangıç fiyatı iPhone 14'ten daha ucuz. Eğer iPhone alacağım diyorsanız o zaman iPhone 15'e yönelebilirsiniz. Marka sizin için önemli değilse POCO F8 Ultra gibi Android amiral gemileri sizin için daha uygun olacaktır diye düşünüyorum.