APKMirror (APK Download): En iyi ve güvenilir APK Android oyun ve uygulama indirme sitelerinden biri

Erkan Calp - 15 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

APKMirror (APK Download), en iyi ve güvenilir APK indirme siteleri arasında. Android APK oyunları ve uygulamaları indirmek için kullanabileceğiniz sitelerden biri ve mobil uygulaması da bulunuyor. Google Play’den indirilemeyen Android oyun ve uygulamaları indirmek, ücretli Android oyunları ücretsiz indirmek için en iyi uygulamalardan biri. Dileyen kullanıcılar uygulama içerisinde yer alan onlarca farklı Android uygulamayı indirebilir ve kullanmaya başlayabilirler.

En iyi APK siteleri listesinde ilk sıralarda olan APKMirror (APK), yeni ve popüler APK Android oyunları, APK Android uygulamaları hızlı ve güvenli olarak indirebileceğiniz basit bir site. Mobil uygulamasını Android telefonunuza yükleyerek APKMirror APK’larına çok daha rahat, hızlı şekilde ulaşabilirsiniz. Belli bir geliştiricinin Google Play’de yayınladığı tüm uygulama ve oyunlarına tek bir yerden ulaşabildiğiniz gibi ister yeni (en son) sürümü ister eski sürümlerden birini APK olarak indirme şansına sahipsiniz. APK’sını aradığınız özel bir uygulama ya da oyun varsa arama işlevini kullanmanızı tavsiye ederim. APK indirmek dışında kendi Android oyun veya uygulamanızın APK’sını da APKMirror ile paylaşabilirsiniz.

Samsung, Asus, Google, Xiaomi, Huawei daha birçok markanın Android oyun ve uygulamalarının yanında Pokemon Go, Fortnite, Pubg Mobile Lite gibi Google Play’den indirilemeyen yeni ve popüler Android oyunların APK’larını bulabileceğiniz harika bir APK indirici APKMirror.

APKMirror APK Özellikleri