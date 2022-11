Steam benzeri platformlar neler? Bu soru, internet üzerinden video oyunu satın almak isteyen çok sayıda oyuncu tarafından merak ediliyor. Hazırladığımız listede oldukça popüler oyun platformları bulunuyor.

Valve tarafından sunulan Steam, ilk olarak 2003 yılında hizmet vermeye başlayan bir dijital oyun mağazasıdır. Stratejiden aksiyona maceradan RPG'ye kadar çeşitli türlerde çok fazla sayıda oyun bulunan platform, milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

Bazı video oyunları Steam yerine farklı bir mağaza üzerinden satışa çıkabiliyor. Öte yandan oyuncuların bir kısmı, farklı bir dijital oyun hizmeti kullanmak isteyebiliyor. Sebep her ne olursa olsun piyasada pek çok hizmet mevcut. Peki, Steam gibi siteler neler?

Steam Benzeri Platformlar Listesi

Gog

Uplay

Origin

Battle.net

Epic Games

Yukarıda Steam benzeri siteler bulunuyor. Listede yer alan hizemtlerin detayların aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca PC üzerinden oynanacak oyun arıyorsanız en iyi bilgisayar oyunları listemizi de inceleyebilirsiniz.

Gog

Gog, The Witcher serisi ve Cyberpunk 2077 gibi video oyunları ile tanınan CD Project RED tarafından sunuldu. İlk olarak 2008 yılında hizmet vermeye başlayan platform, günümüzde tüm dünyada çok büyük bir popülerliğe sahip.

Popüler hizmette aksiyondan simülasyona maceradan stratejiye kadar çeşitli türlerde çok sayıda oyun bulunuyor. Platformda ayrıca Indie kategorisi de mevcut. Bu kategoride bağımsız geliştiriciler tarafından satışa sunulan yapımlara erişebilirsiniz.

Uplay

Ubisoft Connect (önceki adıyla Uplay), ilk olarak 2009 yılında hizmet vermeye başladı. Video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden biri olan Ubisoft tarafından sunulan platformda Far Cry serisi, Assassin's Creed serisi, Tom Clancy's Rainbow Six: Siege dahil olmak üzere pek çok yapım yer alıyor.

Çok başarılı bir arayüze sahip olan platformun bir istemcisi de bulunuyor. Ubisoft Connect üzerinden satın aldığınız oyunlara platformun istemcisi üzerinden erişebiliyorsunuz. Elbette bunlar için bir hesap oluşturmanız gerekiyor.

Origin

Origin, piyasaya sürdüğü oyunlar ile tüm dünyada oldukça büyük bir popülerlik elde eden Electronic Arts tarafından sunuldu. İlk olarak 2011 yılının haziran ayında hizmet vermeye başlayan dijital oyun platformunda çok sayıda oyun bulunuyor.

Popüler hizmette yer alan yapımlar arasında GRID Legends, Battlefield 2042, Crysis Remastered, FIFA 23, The Sims 4, Dead Space ve dahası yer alıyor. Origin üzerinden satın aldığınız yapımları hizmetin istemcisi üzerinden oynayabiliyorsunuz. Bunlar için hesap oluşturmanız gerektiğini de belirtelim.

Battle.net

Battle.net, Blizzard Entertainment tarafından 1996 yılında sunuldu. Hizmette Overwatch 2, World of Warcraft, Call of Duty: Warzone 2.0, Call of Duty: Modern Warfare II, Call of Duty: Black Ops 4 ve Diablo II: Resurrected dahil pek çok oyun bulunuyor. Platformun ayrıca bir istemcisi de mevcut.

Epic Games

Uzun süredir düzenli olarak ücretsiz oyunlar sunan dijital oyun platformu Epic Games Store, kısa süre içerisinde dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe ulaştı. Assassin's Creed Valhalla, New tales from the Borderlands, A Plague Tale: Requiem, Cyber Hook ve BloodRayne 2: Terminal Cut dahil çok sayıda oyun yer alıyor.

Steam benzeri siteler arasında yer alan dijital oyun platformunda yer alan oyunları satın alabilmek ve satın aldığınız oyunları oynayabilmek için bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Satın aldığınız yapımları Epic Games Launcher isimli resmi istemci üzerinden oynayabilirsiniz.

Bu yazıda Steam isimli dijital oyun platformuna alternatif olarak kullanılabilecek hizmetleri sıraladık. Listede yer alan hizmetlerin indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Call of Duty tarzında bir oyun arıyorsanız Call of Duty benzeri oyunlar listesine de göz atmayı unutmayın.