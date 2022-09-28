ERP Nedir? Ne İşe Yarar?

"ERP nedir, ne işe yarar?" sorusu birçok kurumu ilgilendiriyor. Enterprise Resource Planning sözcüklerinin kısaltması olan ERP, Kurumsal Kaynak Planlaması anlamına geliyor. ERP sistemiyle veri ve organizasyonların tümü tek noktada entegre edilir. Yazılım ve donanım gibi çok sayıda bileşenden oluşuyor.

ERP ile kurumların; mevzuata uygunluk, risk yönetimi, muhasebe ve satın alma gibi süreçleri yönetilir. Tüm bu süreçler rutin şekilde gerçekleşir. Genellikle kurumlar, birçok farklı alanda yer alan verileri tek bir yerde tutmak için kullanır. Kurumlar tarafından veri tabanı amaçlı olarak tercih edilir.

ERP Avantajları Nelerdir?

ERP, kurumlara birçok avantaj sunar. Bu avantajları şöyle sıralayabiliriz:

1- İş Birliğini Geliştirir

Kurumsal Kaynak Planlaması olarak isimlendirilen ERP, kurumların tüm bölümlerinin birbiriyle işbirliği yapmasını sağlar. Ekipler bir araya gelerek işleri sağlıklı şekilde yürütür. Kurumsal Kaynak Planlamasıyla hem takım oyunu hem de inovasyon desteklenmiş olur.

2- Veri Güvenliği Artar

Bir kurumun mutlaka veri güvenliğini sağlaması gerekir. Yetkisiz veri erişimlerini engellemek için ERP kullanılmalıdır. ERP; güvenlik duvarlarıyla kurumlara ait verileri koruma altına alır.

3- Doğru Tahminler Yapılır

ERP avantajları arasında en önemli unsur kurumlara doğru veri tahmini yaptırmasıdır. Kurumlar, yanlış veri tahminlerinde bulunduğu zaman maddi ve manevi açıdan kayıplar yaşar. ERP, verileri doğru tahmin etmek için merkezi veritabanından yararlanır. Kurumların iş süreçleri için avantajlıdır.

4- İş Süreçlerinde Etkinlik Artar

Kurumsal Kaynak Planlaması kurumların; stok yönetimi, muhasebe, üretim, satış, pazarlama vb. iş süreçleriyle de yakından ilgilidir. Aynı zamanda departmanların arasındaki iş akışlarını da düzenler.

5- Endüstri Standartlarına Uygun Hareket Eder

Kurumlar, ERP sayesinde ticari yasalardan haberdar olur. Raporlama ve yasal kapsadığı süreçlerin takibi gibi pek çok unsur, Kurumsal Kaynak Planlaması ile takip edilir. Kurumların gelişmesinde ERP’nin etkisi çok büyüktür.

6- Operasyonel Maliyetler Minimuma İner

ERP, kurumların ciddi oranda operasyonel maliyetlerini azaltır. İş süreçleri kolay hale getirilir. İş süreçlerindeki gecikme ve aksaklıkların önüne kolayca geçilebilir. Ayrıca müşteri hizmetleri, üretim ve mühendislik gibi birçok iş biriminin birlik içinde çalışmasını da sağlıyor.

7- Operasyonel Esneklik Artar

Kurumsal Kaynak Planlaması, kurumlara operasyonel esnekliği artırabilmek adına çok sayıda alternatif sunuyor. İş akışının etkili şekilde ilerlemesinde rol oynamaktadır. İşlerin büyümesini takiben çok sayıda modül ekleme olanağı da sunmaktadır.

ERP Yazılımı İçinde Hangi Modüller Vardır?

ERP yazılımı içinde birbirleriyle hiçbir bağlantısı olmayan birçok modül vardır. Bunlar;

Satış Sonrası Hizmet Yönetimi

Satın Alma Yönetimi

Stok Yönetimi

Kalite Yönetimi

Üretim, Planlama ve Kontrol Yönetimi

Satış ve Dağıtım Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

Proje Yönetimi

Finansal Yönetim

Tedarik Zinciri Yönetimi

Müşteri İlişkileri Yönetimi.

Kurumsal Kaynak Planlaması'ndaki modüller kurumun ihtiyaç duyduğu noktalara göre değişir. Yukarıda sıraladığımız modüllere ekleme yapılabilir.

ERP Nasıl Çalışır?

"ERP nedir, ERP ne işe yarar?" sorusu doğrultusunda nasıl çalıştığı da mutlaka bilinmelidir. ERP, optimum kaynak kullanımına dayalı olarak iş verimliliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Kaynak; personel, zaman ve paradır.

ERP yazılımı; satış, muhasebe ve finans, servis yönetimi ile üretim ve dağıtım şeklinde 4 tane modülden oluşmuştur. Kurumsal Kaynak Planlaması, yukarıda bahsettiğimiz departmanların tüm süreçlerini detaylı inceler. Bunlarla ilgili raporlar hazırlar. Birden çok departmanla iş birliğine varır. Departmanlardaki bütün bilgiler gerçek zamanlı şekilde güncellenir.

Kurumların birden çok departmanındaki bilgiler bir yerde depolanarak onlara otomatik erişilebilir. Bu sayede kurumlar iş süreçlerine daha hızlı karar alabilirler. ERP yazılımı, finans sisteminin kolayca yönetilmesini sağlar. Bunun için kurumun tüm departmanlarındaki finansal bilgiler bir araya getirilir.

Sistem üzerindeki stok modüllerinin ve iş akışlarının düzenlemesi yapılır. Daha sonra siparişlerin mevcut süreçleri takip edilerek müşterilere bilgi verilir.

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