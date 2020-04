En İyi Açık Dünya Oyunları (2020)

Açık dünya oyunları oyuncuların sanal dünya içerisinde serbest bir şekilde gezebildiği oyunlardır. Açık dünya oyunlarında oyuncular ister görev yapabilir ister şehirde serbestçe dolaşabilir ve çeşitli etkinlikler yapabilir. Bazı açık dünya oyunları bunu başarılı bir şekilde oyuna yansıtırken bazı oyunlar ise açık dünya temasına sahip olmasına rağmen oyuncuları oldukça kısıtlar. Bu listemizde ise 2020'nin en iyi açık dünya oyunları listesini hazırladık.

2020 Yılında Oynayabileceğiniz En İyi Açık Dünya Oyunları

Bu yazıda, 2020 yılında oynayabileceğiniz en iyi açık dünya oyunları listeledik. İşte, 2020 yılındaki en iyi açık dünya oyunları!

Red Dead Redemption 2

Rockstar Games tarafından geliştirilen Red Dead Redemption 2, çıkış yaptığı günden itibaren oyuncular tarafından yoğun ilgi gördü. Red Dead Redemption 2, vahşi batı temasını çok başarılı bir şekilde yansıtan bir açık dünya oyunudur. Red Dead Redemption 2’yi bu kadar başarılı yapan sadece dünyası değil aynı zamanda Arthur Morgan ve çetesinin hikayesidir.

Etkileyici grafiklere sahip olan Red Dead Redemption 2’de ister görev yapabilir ister muhteşem görünen doğayı izleyebilir ve çeşitli etkinlikler yapabilirsiniz. Çok başarılı açık dünya oyunu olan Red Dead Redemption 2, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarının ardından PC platformuna da çıkışını gerçekleştirmişti.

Grand Theft Auto 5

Grand Theft Auto 5, dünyanın en popüler ve en çok sevilen açık dünya oyunudur. Rockstar Games, Grand Theft Auto 5’te radikal bir değişiklik yaptı. Bu değişiklik ile birlikte Grand Theft Auto 5’te tek karakter yerine üç farklı karakteri kontrol edebiliyoruz. Bu durumu oyuna çok başarılı bir şekilde yansıtan Rockstar Games, oyuncuların istediği zaman karakterler arasında geçiş yapabilmesini sağladı.

Las Santos'ta geçen Grand Theft Auto 5, oyunculara inanılmaz derecede özgürlük sunuyor. Grand Theft Auto 5’in muhteşem görünen açık dünyasında arabalar, otobüsler, bisikletler, motosikletlerin yanı sıra helikopterler ve uçaklar gibi araçları kullanabiliyoruz. Etkileyici grafiklere sahip olan Grand Theft Auto 5’in açık dünyasında ister eğlenceli vakit geçirebilir ister Micheal, Trevor ve Franklin karakterlerinin hikayesine tanıklık edebilirsiniz.

The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt, PC platformunun tartışmasız en iyi açık dünya oyunlarından bir tanesidir. Açık dünya temasını çok başarılı bir şekilde oyuna yansıtan The Witcher 3: Wild Hunt, oyunculara özgürlük sunuyor. The Witcher 3: Wild Hunt’ta serinin ana karakteri olan Geralt of Rivia’nın yeni hikayesine tanıklık ediyoruz. Etkileyici grafiklere sahip olan The Witcher 3: Wild Hunt’ın açık dünyasında zaman geçirebileceğiniz çeştili aktiviteler bulunuyor. The Witcher 3: Wild Hunt’ta yaptığınız tercihler, oyunun nasıl devam edeceğini etkiliyor.

Assassin's Creed Odyssey

Ubisoft tarafından geliştirilen Assassin's Creed Odyssey, çok başarılı bir açık dünya oyunudur. Antik Yunan döneminde geçen Assassin's Creed Odyssey’in açık dünyasında gezmekten çok keyif alabileceğiniz mekanlar bulunuyor. Assassin's Creed Odyssey, Antik Mısır döneminde geçen Assassin's Creed Origins ile benzer oynanışa sahip. Assassin's Creed Odyssey’de geminizin görünümünü değiştirebilir, silahlarınızı yükseletebilir ve daha birçok aktivite yapabilirsiniz. Assassin's Creed Odyssey, Sparta ve Atina arasındaki savaşa tanıklık ediyoruz.

Minecraft

Tüm dünyada kısa sürede oldukça popüler hale gelen Minecraft, çok başarılı bir açık dünya oyunudur. Kendine has grafiklere sahip olan Minecraft’ta yaratıcılığınızın sınırlarını zorlayabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanarak bir dünya oluşturabilirsiniz. Crafting sisteminin de çok başarılı olduğu Minecraft’ta yeni dünya oluştururken aynı zamanda hayatta kalmak için de mücadele ediyorsunuz. Minecraft, sadece bu yıl değil gelecek yıllarda da oynanabilecek başarılı yapımlardan bir tanesidir.

Fallout 4

Bathesda Game Studios tarafından geliştirilen Fallout 4, çok başarılı bir açık dünya oyunudur. Fallout 4, tıpkı serinin diğer oyunlarında olduğu gibi nükleer bir felaket sonrasında geçen alternatif bir dünyayı konu alıyor. Oyunculara özgürlük sunan Fallout 4, çok detaylı bir açık dünyaya sahip. Nükleer bir felaket sonrası atmosferini çok başarılı bir şekilde oyuna yansıtan Fallout 4’ün açık dünyasını özgür bir şekilde keşfedebilirsiniz. Fallout 4’ün crafting sistemi de çok detaylı ve başarılıdır.

Saints Row 4

Oyunculara inanılmaz özgürlük sunan Saints Row 4, oldukça başarılı bir açık dünya oyunudur. Amerikan Birleşik Devletleri Başkanını kontrol ettiğimiz Saints Row 4’te işgal etmek için dünyaya gelen uzaylılar ile mücadele ediyoruz. Tamamen eğlenceye odaklanan Saints Row 4, süper güçler ile oyunu daha eğlenceli hale getiriyor. Saints Row 4’te başka hiçbir oyunda göremeyeceğiniz silahlar bulunuyor. Oyunda uzaylıların silahlarını da kullanabiliyorsunuz. Saints Row 4’te çok eğlenceli yan görevler bulunuyor. Çok fazla mizah ögesinin yer aldığı Saints Row 4’ün açık dünyasında eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Batman: Arkham Knight

Rocksteady Studios tarafından geliştirilen açık dünya oyunu Batman: Arkham Knight, oyuncuların Gotham City’i keşfetmesine olanak sağlıyor. Batman: Arkham Knight’ta Gotham City’i keşfetmek için ister binaların çatısından süzülebilir ister şehrin sokaklarında Batmobile’i kullanabilirsiniz. Batman Arham City’den tam 5 kat daha büyük bir haritaya sahip olan Batman: Arkham Knight, keyifli bir oynanış sunuyor.