Hikaye odaklı bir FPS oyunu mu arıyorsunuz? Açık dünyaya sahip Far Cry 4'ü indirin ve aksiyonun içine dalın.

Kemal Tavus - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ubisoft tarafından geliştirilen ve 2014’de yayınlanan Far Cry 4, önceki oyunun formüllerini kullanarak bizi Himalayalar'ın dağlık bölgesi Kyrat'a götürüyor. Serinin önceki yapımı oyuncular tarafından çok beğenildiği için geliştirici ekip oyundaki çoğu şeyi koruyup daha iyi hale getirdi ve yeni bir bölgeyle, farklı düşmanlarla ve benzer bir hikaye ile bizlere sundu.

Far Cry 4 İndir

Ajay Ghale isimli bir karakteri yönlendirdiğimiz bu oyunda amacımız babamızın vasiyetini gerçekleştirmek. Bu vasiyeti gerçekleştirmek için Himalayalar'a gidiyoruz ve kendimizi bir isyanın ortasında buluyoruz. Yerel halkın isyanına tanıklık ediyoruz ve bu direnişin bir parçası oluyoruz

Far Cry 4 etkileyici bir görselliğe sahip. Açık dünyaya sahip olan bu oyun nefis manzaralarıyla ve akıcı oynanışıyla bizlere çok güzel bir deneyim sunuyor. Eğer siz de aksiyon dozu yüksek, hikayenin ön planda olduğu bir FPS oyunu arıyorsanız hemen Far Cry 4 indirin.

Far Cry 4 Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 8 / Windows 8.1 / (sadece 64-bit)

: Windows 8 / Windows 8.1 / (sadece 64-bit) İşlemci : 2.6 GHz Intel Core i5-750 ya da 3.2 GHz AMD Phenom II X4 955

: 2.6 GHz Intel Core i5-750 ya da 3.2 GHz AMD Phenom II X4 955 Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 460 ya da AMD Radeon HD5850 (1 GB VRAM)

: NVIDIA GeForce GTX 460 ya da AMD Radeon HD5850 (1 GB VRAM) DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

Far Cry 4 Kaç GB

Far Cry 4’ün sistem gereksinimlerine baktığımızda görüyoruz ki 30 GB’lık bir alan yeterli olacaktır. Oyunu en iyi şekilde çalıştırmak için sisteminizde biraz olsun boş alan bırakmanız tavsiye edilir.