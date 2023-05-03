Far Cry 4
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 30720.00 MB
- Üretici Ubisoft
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Hikaye odaklı bir FPS oyunu mu arıyorsunuz? Açık dünyaya sahip Far Cry 4'ü indirin ve aksiyonun içine dalın.
Ubisoft tarafından geliştirilen ve 2014’de yayınlanan Far Cry 4, önceki oyunun formüllerini kullanarak bizi Himalayalar'ın dağlık bölgesi Kyrat'a götürüyor. Serinin önceki yapımı oyuncular tarafından çok beğenildiği için geliştirici ekip oyundaki çoğu şeyi koruyup daha iyi hale getirdi ve yeni bir bölgeyle, farklı düşmanlarla ve benzer bir hikaye ile bizlere sundu.
Far Cry 4 İndir
Ajay Ghale isimli bir karakteri yönlendirdiğimiz bu oyunda amacımız babamızın vasiyetini gerçekleştirmek. Bu vasiyeti gerçekleştirmek için Himalayalar'a gidiyoruz ve kendimizi bir isyanın ortasında buluyoruz. Yerel halkın isyanına tanıklık ediyoruz ve bu direnişin bir parçası oluyoruz
Far Cry 4 etkileyici bir görselliğe sahip. Açık dünyaya sahip olan bu oyun nefis manzaralarıyla ve akıcı oynanışıyla bizlere çok güzel bir deneyim sunuyor. Eğer siz de aksiyon dozu yüksek, hikayenin ön planda olduğu bir FPS oyunu arıyorsanız hemen Far Cry 4 indirin.
Far Cry 4 Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 8 / Windows 8.1 / (sadece 64-bit)
- İşlemci: 2.6 GHz Intel Core i5-750 ya da 3.2 GHz AMD Phenom II X4 955
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 ya da AMD Radeon HD5850 (1 GB VRAM)
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 30 GB kullanılabilir alan
Far Cry 4 Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?
Far Cry serisini baştan sona oynamak isteyen oyuncular dil bariyerine takılmamak için oyunu Türkçe oynamak istiyorlar.
Far Cry 4 Kaç GB
Far Cry 4’ün sistem gereksinimlerine baktığımızda görüyoruz ki 30 GB’lık bir alan yeterli olacaktır. Oyunu en iyi şekilde çalıştırmak için sisteminizde biraz olsun boş alan bırakmanız tavsiye edilir.
Güzel bir açık dünyaya sahip
Sorunsuz, akıcı, keyifli oynanış
Dönemine göre oldukça iyi grafiklere sahip
Oldukça optimize
İyi sayılabilecek bir hikaye
Önceki oyuna çok benziyor
Sonlara doğru sürekli aynı şeyi yapıyormuş gibi hissettiriyor