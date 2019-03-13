Firefox Send ile Nasıl Dosya Gönderilir?

Güvenli dosya gönderme sistemi Firefox Send, test aşamasından sonra herkesin hizmetine açıldı. Farklı özellikleri ile dikkat çeken sistem, kullananlar tarafından oldukça beğenildi. Bu yazımızda ise Firefox Send ile nasıl dosya gönderileceğini ele alacağız.

Mozilla, internet kullanıcılarına ücretsiz servislerle beğeni toplayan bir kurum olmaya uzun süredir devam ediyor. Milyonlarca kişinin kullandığı Mozilla Firefox isimli internet tarayıcısının yanı sıra yine Firefox adı altında çıkardığı farklı hizmetlerle beğeni toplayan Mozilla, dün itibarıyla Firefox Send sistemini kullanıma açmıştı. Temelde bir tür dosya gönderme altyapısı olan Firefox Send, güvenlik önlemleri ve kullanışlı özellikleri sayesinde ilk günden yüz binlerce kişiye ulaşmıştı.

Firefox Send nedir?

Basit ve gizli dosya paylaşım sitesi olarak tanıtılan Firefox Send, Mozilla tarafından şöyle tanıtıldı: Firefox Send ile dosyalarınızı uçtan uca şifreleme ve otomatik olarak silinen bir bağlantıyla paylaşın. Böylece özel dosyalarınız güvenle saklanır, bir süre sonra kendi kendine silinir.

Uçtan uca şifreleme ile dosyaların içeriğinin üçüncü kişiler tarafından ulaşılmasını neredeyse imkansız kılan Mozilla, otomatik silme detayını da Firefox Send’e eklemişti. Böylece bir dosyayı gönderirken, ne kadar süre ile sunucularda kalacağını seçebiliyordunuz.

Dosyanın silinme süresinin yanı sıra indirme sayısı da ayarlayabildiğiniz sisteme, istediğiniz takdirde parola da koyabiliyordunuz.

Firefox Send ile nasıl dosya paylaşılır?