Firefox Video İndirme Eklentileri - Günümüzün en popüler internet tarayıcılarından birisi olan Mozilla Firefox, diğer internet tarayıcılarının aksine daha düşük sistem sistem kullanımı ile öne çıkıyor. Ayrıca oldukça işlevsel özelliklere sahip olan bu tarayıcıda hayat kurtarıcı eklentileri indirmeniz ve kullanmanız mümkün. Bu yazımızda en iyi video indirme eklentileri ile karşınızdayız.

Firefox En İyi Video İndirme Eklentileri

1- Video DownloadHelper

Firefox eklentisi olan Video DownloadHelper ile video sitelerindeki videoları artık bilgisayarınıza indirmek için başka bir programa ihtiyacınız yok. Birçok sitedeki video ve imaj dosyalarını bilgisayarınıza indirebilirsiniz. İndirdiğiniz dosyaları farklı formatlara dönüştürmekte bu eklenti ile çok kolay.

2- Fast Video Download

YouTube, Facebook, Vimeo, Dailymotion, Break.com gibi sitelerden video indirmek için kullanabileceğiniz pratik bir eklenti. Eklenti videoları farklı boyut ve formatlarda indirebiliyor. FLV ve MP4 formatındaki tüm videoları yakalayan eklentiyi benzerlerinden ayıran başka bir özelliği daha var.

3- Web Video Download

Web Video Downloader, Firefox için geliştirilen basit, ücretsiz ve popüler bir video yakalama/indirme eklentisidir. Bu eklentiyle YouTube, Facebook, MSN, MySpace, Google Video, Yahoo Video, Viemo, Revver ve daha bir çok popüler video sitesinden istediğiniz videoları kolayca bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

4- Flash Video Download

Youtube, Facebook, Dailymotion, Vimeo, Break, Metacafe gibi ilk etapta aklınıza gelecek popüler tüm video sitelerini destekleyen eklentiyi Firefox tarayıcınıza kurduktan sonra adres çubuğunun yanında bir indirme ikonu belirecek. Şeffaf olan bu ikon maviye döndüğünde indirilebilecek bir video bulduğu anlamına gelir. Eklenti bulduğu videoları istenilen çözünürlükte indirebilir. FLV, MP3, MP4, AVI gibi pek çok format için destek sunan Flash Video Downloader ile flash tabanlı oyun ve uygulamaları da indirebilirsiniz.

5- Easy YouTube Video Downloader

Firefox'un en popüler eklentilerinden biri olan Easy YouTube Video Downloader ile YouTube videolarını kolay ve hızlı bir şekilde bilgisayarınıza indiriyorsunuz. Sadece YouTube videolarını destekleyen eklenti en iyi ses kalitesini veren m4a formatı gibi özel formatlarda dosya indirmenizi sağlıyor. HD videoları destekleyen eklentiyle M4A, MP3, MP4, AAC, FLV ve HD video formatlarındaki videoları kolayca indirebiliyorsunuz.

Sizler için hazırladığımız bu listenin de sonuna geldik. Peki siz bu eklentilerden hangisini tercih ediyorsunuz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.